Les leçons de l'affaire Benalla pour l'opposition

La Ve République n'avait pas connu de double motion de censure simultanée depuis 1980. Emmanuel Macron et le gouvernement viennent d'affronter un ouragan parlementaire, alors que le chef de l'Etat qualifiait l'affaire Benalla et ses suites de "tempête dans un verre d'eau". L'étude du projet de réforme constitutionnelle a dû être ajournée, et de nombreux élus estiment d'ailleurs que cette affaire souligne la faiblesse des contre pouvoirs. Les principales forces d'opposition nous ont confié ce qu'elles retenaient de cet événement politico médiatique.

Président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, André Chassaigne a porté à la tribune la motion commune aux trois groupes de gauche (socialistes, communistes et insoumis). Les élus communistes ayant aussi voté le texte déposé par la droite.

Le plus important dans l'affaire Benalla n'est pas l'affaire en elle-même, même si les actes en eux-mêmes sont d'une grande gravité, mais une forme de manque de culture républicaine. C'est davantage ce que cela doit nous laisser comme leçons d'un pouvoir trop fort du président de la République, (avec une pratique politique qui lève des contraintes et qui considère qu'un peu tout et n'importe quoi est permis). Avec un président qui n'a peut-être pas l'écosystème politique intégré par d'autres, qui vient avec la volonté de renverser la table et qui à partir de là oublie des règles et des contraintes de la République. On ne peut pas laisser des personnes impunies ni faire n'importe quoi.

A partir de là, quelles leçons va-t-on pouvoir en tirer, en particulier si la réforme constitutionnelle revient à l'ordre du jour ? Dans la mesure où cette réforme, telle qu'elle a été imaginée par le président et mise en oeuvre par le gouvernement, a pour objectif essentiel d'affaiblir le Parlement considéré comme un fardeau et de conforter l'exécutif. C'est toute la question de la séparation des pouvoirs qui se pose. Depuis 1958, il y a toujours eu des coups plus ou moins tordus, souvent d'ailleurs d'une gravité supérieure à ce que l'on vit aujourd'hui. Certaines dérives actuelles sont-elles alors les conséquences d'une présidentialisation trop forte ? Je le pense et il faut à partir de là réfléchir à l'évolution de notre Constitution, même si je pense qu'il faudrait la refaire en totalité avec un texte pour une VIe République. Cette affaire Benalla sera un peu comme une parabole biblique : on a un fait concret, à partir de là qu'en tire-t-on comme précepte ? Il y a l'exigence de ne pas trop donner de pouvoir au président de la République et l'exigence aussi dans les institutions d'avoir des contre-pouvoirs comme le Parlement. Et au-delà, le problème pour renforcer ce pouvoir vient d'une volonté d'affaiblir les corps intermédiaires, avec une forme de mépris d'ailleurs. Il faut inscrire dans le marbre de la Constitution la nécessité de développer une démocratie plus participative et donc avec une place plus importante pour les corps intermédiaires.

Jean-Luc Mélenchon était lui aussi à la tribune de l'Assemblée ce 31 juillet. Les députés La France Insoumise ont signé la motion des forces de gauche et eux aussi voté le texte porté par Les Républicains. Dans une ambiance houleuse, leur chef de file s'est lancé dans une diatribe contre l'exécutif. Lui qui considère à notre micro qu'"un mal irrémédiable est fait, car le niveau de confiance dans les institutions et dans l'autorité a encore baissé" :

Il y aura un avant et un après. A partir de maintenant, on voit qu'il y a une majorité et ses supplétifs, et des oppositions. Un nouveau paysage s'est dessiné, un nouveau rapport de forces. Cette affaire ne peut pas disparaître. D'abord parce qu'elle est un symptôme d'une maladie qui va continuer : la toute puissance reconnue dans la Ve République au chef de l'Etat. Aggravé par un homme qui trouve que c'est une bonne idée. Tous ses prédécesseurs ont toujours essayé de dire "oui, mais attendez, le Parlement est là". Le général de Gaulle parlait d'un parlementarisme raisonné, le président Mitterrand de même. "Venez me chercher", a dit Emmanuel Macron, avec ce vocabulaire incroyable qui est davantage celui d'un caïd que d'un président de la République. Cette maladie de la monarchie présidentielle ronge, ronge, ronge.

Et il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'Etat possible si les politiques se défaussent sur les fonctionnaires des ordres qu'ils leur ont donné. Là, c'est l'inverse : ils ont reçu des ordres, ils ont obéi et ont cru bien faire. Au point que l'un de ces fonctionnaires a pu parler de "copinages malsains". Mais ils ont obéi. On comprend : le monsieur venait de l'Elysée, donc tout était dit. Et maintenant, on leur dit qu'ils n'auraient pas dû obéir et qu'ils vont payer car ils sont les responsables.

Il est important de remettre sur la table la question du changement de République. Je voudrais surtout montrer que mettre fin aux institutions qui permettent de telles dérives n'est pas une affaire simple. Parce que non seulement il faut changer le texte de la Constitution, mais il faut que le peuple tout entier s'empare de ce changement. Puisque d'après M. Macron, les parlementaires sont trop nombreux, et puisque d'après ses séides dans l'hémicycle nous sommes en plus bons à rien et inaptes à avoir un jugement, alors demandons le au peuple, par référendum. Ce serait peut-être aussi une manière pour le Président de vérifier où il en est. Mais je crois qu'il ne va pas le faire. C'est dommage.

Le Premier secrétaire du PS et député de Seine-et-Marne Olivier Faure a lui refusé de soutenir la motion de Les Républicains. Il explique :

Cette affaire ne disparaîtra pas parce que le Sénat va continuer à travailler. Nous n'allons bien sûr pas uniquement parler de M. Benalla pendant les mois qui viennent, mais il faudra en tenir compte, notamment dans la réforme des institutions qui nous est proposée. Comment ne pas voir un prolongement de ce débat là. Comment ne pas considérer que c'est l'occasion précisément de venir limiter le pouvoir personnel du chef de l'Etat et faire en sorte qu'il soit mieux partager, notamment avec le Parlement.

Sur un plan purement réglementaire, nous ne pouvons normalement plus déposer d'amendements à cette révision. Nous sommes coincés. Mais je serais le gouvernement, puisque eux ont le pouvoir de rouvrir ce droit d'amendement, j'accepterais que puisse être à nouveau déposé des amendements. Cela permettrait de tenir compte de ce qu'a été cette affaire et faire en sorte que ces dérives ne puissent plus se reproduire.

Tous les collaborateurs de la présidence doivent se déclarer à la haute autorité de la vie publique et de la transparence, sans frauder la loi, il faut que les choses soient claires sur la responsabilité des gouvernants par rapport à leurs collaborateurs, je préférerais largement que la Constitution inscrive dans le marbre qu'une commission d'enquête est forcément dirigée par un membre de l'opposition.

Il s'agit de réformes simples, mais qui suppose d'entrer dans une démocratie adulte, comparable à ce que connaissent les autres grandes démocraties. Quelle démocratie dans le monde occidental accepterait ce que nous venons de vivre ? Aucune. Quand vous vous rappelez que dans l'affaire privée Monica Lewinski, le simple fait que le président des Etats-Unis ait pu mentir a été l'occasion d'une procédure de destitution. Pour la première puissance mondiale !

Nous sommes la France. Nous sommes une grande démocratie. Et malheureusement ces quinze derniers jours ont montré que nous pouvions être le pire exemple pour le reste du monde. C'est ce qui me désespère, parce que j'aurais tellement avoir un pouvoir à la hauteur de ses responsabilités, qui reconnaissent les faits et dise qu'il s'est trompé. Nous serions passé à autre chose.

Pour la députée Les Républicains des Bouches-du-Rhône Valérie Boyer :

La suite n'est pas forcément à l'Assemblée puisque la Commission d'enquête a été mise à mal par sa présidente (En Marche), Mme Braun-Pivet, qui a obéi directement à l'Elysée, au mépris de la séparation des pouvoirs, des parlementaires et de la vérité. Et nous apprenons tous les jours dans la presse de nouvelles révélations et contradictions. De plus, les sénateurs font un excellent travail de fond, leur commission va durer six mois, et que la couleur politique du Sénat ne soit pas "En Marche" permet à la démocratie de s'exprimer.

Si on réfléchit bien depuis ces 15 derniers jours un peu fous et totalement extravagants, cette affaire a pris une telle ampleur, elle est devenue une affaire d'Etat, parce que cela a été une succession de contre vérités et de mensonges démentis par des révélations de la presse. Avec, pire encore, des personnes sous serment qui se sont contredites et n'ont pas dit la vérité, à l'Assemblée comme au Sénat.

Je rappelle aussi que la droite et la gauche à l'Assemblée ont été contraintes de demander une motion de censure pour pouvoir discuter de ce sujet ! C'est extrêmement grave parce que cela révèle un mépris pour notre fonctionnement démocratique, avec un président de la République qui voulait s'arroger des pouvoirs de plus en plus importants et réduire le Parlement à la portion congrue.

La presse aussi a été visée et le gouvernement s'est totalement défaussé sur la police et la gendarmerie, abandonnées en rase campagne, ce qui est particulièrement grave quand on a un président qui est en train de construire sa milice politique à l'américaine.

La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen a voté les deux motions "essentielles face à un gouvernement autoritaire et engagé dans des projets qui visent à réduire la liberté d'expression et le pluralisme politique".

Ce sont les Français qui n'oublieront pas l'affaire Benalla. Et je pense que le gouvernement ne l'oubliera pas beaucoup non plus. Ils seront beaucoup plus prudents à l'avenir dans le respect de l'équilibre des pouvoirs. En tout cas, je le souhaite.

Cette affaire va marquer durablement les esprits parce qu'elle est venue dire que ce gouvernement qui avait fait de très grandes promesses aux Français les a violées. Cette exemplarité, cette transparence dont ils voulaient faire leur marque de fabrique, en réalité, ils ne les ont pas respectées.

Edouard Philippe a parlé d'"une alliance de circonstances de l'opposition", cela ne veut rien dire. Oui, les circonstances méritent une alliance de l'opposition. Bien sûr ! Des circonstances qui mettent en cause notre état de droit, nos principes républicains, notre fonctionnement démocratique, nécessitent effectivement une alliance de l'ensemble des oppositions ! C'est d'ailleurs un événement exceptionnel que des oppositions aussi diverses aient réussi à trouver un terrain commun sur une indignation réelle face à ce que nous avons appris.

Et nous allons évidemment reparler de l'affaire Benalla avec la révision constitutionnelle parce qu'elle touche à l'équilibre des pouvoirs. Faut-il un président encore plus fort ? Encore plus préservé, protégé ? Ou faut-il un Parlement doté de pouvoirs suffisants pour représenter justement un contre pouvoir et éviter les dérives auxquelles nous avons assisté ?

.