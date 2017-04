Les mots en campagne : qui est populiste ?

Durant cette campagne présidentielle, les intellectuels passés par France Culture n'ont cessé de se poser la question : qui est populiste aujourd'hui ? Tentative de clarification dans ce premier épisode de notre série vidéo consacrée aux idées force de ce moment politique.

• Crédits : Radio France

Le populisme : plus on en parle, moins on sait ce que c'est. Les politologues, historiens, philosophes et sociologues passés par le micro de France Culture n'ont cessé depuis le début de cette campagne électorale de triturer ce mot, (si ce n'est un concept, selon Eric Fassin). A la question de la définition, la question de savoir qui est populiste semble constituer une porte d'entrée plus parlante, à défaut de susciter des réponses univoques.

Extraits des émissions suivantes, à écouter ou réécouter :

Pierre Rosanvallon dans L’Atelier du pouvoir

C’est une force historique nouvelle qui naît. Avec la fin du communisme, c’était l’épuisement d’un cycle. Alors que là, c’est de façon brutale, violente et manifeste l’émergence d’un nouveau moment politique.

Eric Fassin dans La Suite dans les idées

Il serait illusoire de prétendre convertir le ressentiment d'extrême-droite en une indignation d'extrême-gauche.

Chantal Mouffe dans La Grande Table

Le populisme de gauche a une vision beaucoup plus expansive de la démocratie.

Alain de Benoist en débat avec Eric Fassin dans Du Grain à moudre

Marc Crépon, Raphaël Enthoven et Chantal Delsol dans Les Chemins de la philosophie