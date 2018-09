Les nouveaux clivages qui divisent le monde, par Salman Rushdie, Julia Cagé et Pierre Rosanvallon

"Le monde se divise en deux catégories : ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent". Dans Le Bon, la Brute et le Truand, de Sergio Leone, le personnage de Blondie résume ainsi la logique implacable d'une société sans pitié, qui se partage entre ceux prêts à utiliser la violence pour parvenir à leurs fins et ceux qui en subissent les conséquences.

Le personnage interprété par Clint Eastwood propose ainsi une lecture du monde, SA lecture du monde.

Difficile de concevoir la société et le monde autrement qu'en antagonismes et en blocs opposés qui se livrent une bataille permanente. On pourrait arguer que le destin des hommes s'est construit toute son histoire sur des oppositions. Le paysage politique français s'est fondé sur les héritiers de la Révolution française et ses opposants, qui est devenu au XIXe siècle le clivage gauche-droite. Dans le monde anglo-saxon, cette dichotomie s'est formée sur un clivage entre libéraux et conservateurs, les Whigs et les Tories au Royaume-Uni, les Républicains et les Démocrates aux États-Unis.

À l'échelle du monde, le XXe siècle a aussi été marqué par une logique de blocs. Le bloc pro-américain à l'Ouest et le bloc pro-soviétique à l'Est. Mais la chute du communisme et la mort des grandes idéologies ont remis en cause cette lecture du monde. Quant au clivage droite-gauche, il n'est plus pertinent en cette période de recomposition des forces politiques et l'émergence de nouvelles figures politiques qui prétendent le dépasser, à l'image d'Emmanuel Macron.

Quels sont les nouveaux clivages qui divisent le monde ? Salman Rushdie, Julia Cagé et Pierre Rosanvallon ont chacun leur interprétation.