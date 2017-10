Les "nouveaux médias" politiques, une vieille histoire

Des paroles aux actes. La conférence intitulée "Faut-il dégager les médias ?" lors des amphis d'été de Marseille fin août avait ouvert la voie au lancement du Média, prévu le 15 janvier 2018. Les deux piliers de cette web télé sont le financement participatif directement par les internautes invités à "prendre des parts" dans Le Média et une ligne éditoriale engagée de gauche, humaniste, écologiste et féministe. La souscription est lancée ce mercredi 11 octobre.

"Face à la concentration des médias entre les mains de 9 milliardaires", ses fondateurs mettent en avant l'indépendance de leur financement. Pour ce qui est de l'indépendance éditoriale, il est difficile de ne pas apparaître comme "la télévision de la France insoumise" quand, notamment, la directrice de la communication de Jean-Luc Mélenchon fait partie des créateurs du Média. Reportage de Sophie Delpont :

• Crédits : Sophie Delpont - Radio France

Aude Rossigneux est la rédactrice en chef du Média : ancienne rédactrice en chef à Reporters Sans Frontières, formée au CFJ, grande école de journalisme parisienne, elle a collaboré pour la presse écrite, notamment au Point, à L'Express et au Parisien, puis à la télévision, pour l'émission Mots croisés et Ripostes avec Serge Moati, avant de devenir rédactrice en chef à I-Télé. Aude Rossigneux revendique "l'indépendance" de ce futur site internet et assure qu'elle a obtenu des garanties de pouvoir critiquer Jean-Luc Mélenchon. Mais "si vous cherchez du Mélenchon-bashing, vous le trouverez ailleurs", précise-t-elle. Le Média prévoit de diffuser un journal tous les soirs à 20h. Elle ajoute :

On n'est pas soutenu que par des insoumis. On a fait signer un manifeste dont les signataires vont de Philippe Poutou à Eva Joly en passant par Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti.

Les "médiacrates jubilent" avait lancé Jean-Luc Mélenchon le soir du premier tour de l'élection présidentielle. Le chef du groupe France insoumise à l'Assemblée nationale entretient avec les journalistes une relation explosive, s'estimant régulièrement victime du traitement médiatique qui lui est accordé.

Gérard Miller organise la création du Média et donne sa définition du projet :

• Crédits : Sophie Delpont - Radio France

C'est le média d'abord de la subjectivité honnête, de la subjectivité assumée [...] Je ne fais pas partie de la France insoumise. Je suis un compagnon de route de la France insoumise. La nuance vous semblera peut-être faible. Je ne le crois pas.

• Crédits : Sophie Delpont - Radio France

Une nouvelle chaîne Youtube "France insoumise"

Surfant sur le développement exponentiel de la chaîne Youtube de Jean-Luc Mélenchon qui regroupe plus de 370 000 abonnés, notamment autour de sa "Revue de la semaine" (chaque épisode est visionné plus de 120 000 fois en moyenne), il existe aussi celle des députés France insoumise sur laquelle leurs interventions dans l'hémicycle sont relayées. Ainsi qu'une troisième plus large relayant l'actualité du mouvement. L'idée serait d'ici la fin du mois de novembre de construire une chaîne qui regrouperait les trois existantes et qui serait soit diffusée en continu, soit à la demande.

D'autres voies sont explorées pour maîtriser les canaux de diffusion. Raquel Garrido, porte-parole de la France insoumise, désormais chroniqueuse télé sur une chaîne du groupe Bolloré, a choisi de répondre au Canard Enchaîné sur Snapchat, évitant les médias qui lui posaient la question. C'est donc via ce réseau social ciblant surtout les jeunes internautes et par l'intermédiaire de son collègue chroniqueur Jeremstar (prisé du jeune public) qu'elle a préféré diffuser sa première réaction le 5 octobre dernier.

En Marche mise tout sur le web

L'annonce de la création d'un média (avant d'être nuancée, NDLR) avait suscité de nombreuses réactions en juillet dernier, comme l'analyse Frédéric Says dans son billet politique.

Ce qui est exploité jusqu'à présent repose principalement sur du contenu vidéo viral (argumentaires, interviews...) ou la diffusion de contenu en direct via Periscope ou Facebook Live.

Mardi 3 octobre, le premier Facebook Live du Premier ministre Edouard Philippe a rassemblé plus de 13 000 spectateurs. Il promet de renouveler l'exercice chaque semaine; deuxième rendez-vous prévu ce mercredi 11 octobre à 18h30. Facebook, Twitter, mais aussi Instagram et Snapchat, les réseaux sociaux sont surexploités par la République En Marche. Cet été, le mouvement avait annoncé vouloir développer sa propre production de contenu. Objectif avancé : s'adresser directement au citoyen.

Paula Forteza est souvent dépeinte par les médias comme "la geek de l'Assemblée". Cette députée La République En Marche est l'une des 3 parlementaires à l'origine du "Lab" destiné à "l'innovation politique". Ce dispositif à but plus interne au groupe parlementaire, qui vient d'être initié et pas encore tout à fait défini, doit permettre aux députés d'échanger et de travailler en amont des débats à l'Assemblée et ainsi de devenir "plus collaboratifs, innovants et démocratiques" et tournés vers le citoyen, explique Paula Forteza.

Julia Sirieix s'est rendue au nouveau QG de la République En Marche, accueillie par un "Welcome" des Jeunes Avec Macron, au cœur du deuxième arrondissement de Paris. Ludovic Bain est devant son ordinateur. Cet étudiant en finance de 22 ans a rejoint le mouvement en août 2016 quand Emmanuel Macron a quitté le gouvernement. Il dédie une partie de son temps à la coordination nationale des Jeunes avec Macron et à la production numérique, pour informer et relayer les actions des marcheurs.

• Crédits : Julia Sirieix - Radio France

Ces initiatives des Jeunes avec Macron sur la communication numérique sont aussi utilisées par La République En Marche. Sur leur site, on retrouve une série de vidéos mettant en images des députés. "On produit des vidéos pédagogiques autour de grands sujets qui touchent à l'actualité parlementaire et politique : pourquoi on vote cette loi, pourquoi on fait cet amendement...", explique Joacquim Berenguer, attaché de presse de La République En Marche.

Mais contourner les médias traditionnels n'est pas nouveau

Présidentielle 2007, Nicolas Sarkozy innove sur internet avec une télévision dès le mois de janvier. Télévision, le mot est fort. « NSTV », aux initiales du candidat, est une plateforme de vidéos. Mais c’est une première en politique dans le cadre d’une campagne électorale.

« D’après les chiffres, j’ai vu qu’on avait pulvérisé tout le monde » s’enorgueillit Nicolas Sarkozy dans l’une de ces vidéos mises en ligne à l’époque.

Le candidat y explique la philosophie de cette plateforme :

Je veux à travers notre petite chaîne de télévision vous montrer l’envers du décor parce que pour moi c’est très important que vous compreniez que tout ça, c’est authentique.

Difficile de croire en l’argument de l’authenticité. "C’est de la com, pas de la propagande", assume au Télégramme de Brest le publicitaire François de la Brosse, à l’origine du site internet de campagne et de la NSTV, aux côtés de l’écrivain José Frèches, en charge de l’éditorial.

2007 : première campagne présidentielle marquée par internet et la vidéo

Vincent Feltesse de l’équipe de campagne de la candidate socialiste Ségolène Royal explique :

C’est une campagne avec beaucoup de vidéos qui font des cartons [...]. Plusieurs centaines de milliers de vues. Ce n’est pas encore l’époque des chaînes d’info en continu.

Il y a pourtant I-Télé et BFM TV dans le paysage audiovisuel. Mais ces chaînes n’ont pas en 2007 la force de frappe d’aujourd’hui. Le web permet au PS de mettre à disposition les vidéos des réunions publiques et de créer aussi sa web télé. Pour Vincent Feltesse, 2007 marque « le début de l’internet politique dans la foulée du débat sur le projet de Traité constitutionnel européen de 2005 » où le web français avait vu apparaître ses premiers blogueurs politiques. C’est donc « la première campagne où l’internet est présent. Mais sans les réseaux sociaux, sauf un Facebook encore embryonnaire. » poursuit M. Feltesse.

En 2012, l’explosion des réseaux sociaux dans la campagne

Dans l’équipe de François Hollande, « on investit davantage sur Twitter plutôt que sur Facebook car Nicolas Sarkozy était plus en avance que nous » explique Vincent Feltesse, devenu cinq ans plus tard le directeur de la campagne numérique, entouré de 54 personnes. C’est l’époque aussi où le PS crée le concept de « riposte-party », devenu un grand classique ensuite lors de la Présidentielle 2017. Des dizaines de militants répliquent en temps réel et diffusent sur les réseaux sociaux les éléments de langage de leur candidat.

En 2012, en entrant au QG de François Hollande, avenue de Ségur, un studio de radio sera même crée au rez-de-chaussée pour le dernier mois de campagne. Avec Pierre Lescure et Fred Musa, "Radio Hollande" (ici le 1er numéro) diffuse sans nuance et sans contradiction la propagande du candidat chaque soir de 19h à 21h. Cette radio se passe des réglementations du CSA en matière de temps de parole imposées aux médias audiovisuels traditionnels. L’idée d’une webradio sera reprise en 2017 par l’équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon, radio intitulée « Les Jours Heureux ».

En 2012 toujours, aux côtés de la candidate écologiste Eva Joly, un jeune militant venu de "Jeudi Noir", Julien Bayou, 31 ans, est nommé directeur de la mobilisation. Il opte pour des vidéos décalées sur Youtube. Notamment celle d’une candidate qui assumait son accent. « Çà a un peu vieilli » reconnaît le militant cinq ans plus tard.

On en avait fait une aussi qui avait bien fonctionné avec des chatons pour inciter les citoyens à s’inscrire sur les listes électorales et à faire obstacle à Nicolas Sarkozy.

Le but, déjà à l’époque, est de faire parler de soi, « créer le buzz » autour de son candidat, en choisissant de montrer ce que les équipes choisissent d’en montrer.

Avoir le temps de développer ses idées

« Il y a les politiques qui se sont emparés du web et ceux qui ont accepté, contraints, de faire ce qu'on leur conseillait. Ces derniers sont ceux qui n’ont pas forcément compris l’intérêt du web en politique », résume Vincent Feltesse. Jean-Marie Le Pen a très tôt pris l’habitude de s’adresser aux électeurs du Front national à travers son « Journal de bord », dont il vient de mettre en ligne le 484e numéro.

Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise en est, lui - seulement - à sa 41ème « Revue de la Semaine ».

Ces « RDLS » accumulent en moyenne aujourd’hui plus de 120 000 vues (le double pendant la campagne) et durent autour de 30 minutes. Mélenchon exploite le temps long que lui offre internet pour diffuser son message, faire fi des formats audiovisuels courts et contraints, et se passe de contradicteurs. Jusqu'à l’échéance présidentielle du printemps dernier, l'essentiel de la classe politique française n'avait pas encore saisi l'enjeu.