Les politiques se lancent dans le podcast pour parler aux électeurs

Les chiffres donnent le vertige et confirment le succès grandissant du podcast. Pour le seul mois de décembre 2021, 179 millions de podcasts français ont été écoutés ou téléchargés dans le monde, soit 4,7 millions de plus que le mois précédent (source Médiamétrie). En France uniquement, sur ce même mois de décembre, près de 140 millions de podcasts ont été écoutés ou téléchargés, soit une progression de 5,1 millions par rapport au mois de novembre 2021.

Chaque mois, 15 millions de Français disent avoir écouté au moins un podcast. Le profil type de l’auditeur de podcast est bien identifié : jeune (âgé de 15 à 34 ans), urbain (francilien en majorité) et appartenant aux catégories sociales les plus favorisées (CSP ).

Surtout, le podcast est un format particulièrement engageant. Toujours selon Médiamétrie, 44% des auditeurs notent sur les applications de téléchargement, ou recommandent à leurs proches les podcasts qu’ils écoutent.

Dans ces conditions, il n’est pas très surprenant que les politiques et les candidats à la Présidentielle s’intéressent à ce nouveau format. Valérie Pécresse est la première à avoir dégainé. La candidate Les Républicains a lancé son podcast intitulé : Valérie raconte Pécresse. Un format court, 7 minutes, dans lequel elle se raconte à la première personne : "C’est mon podcast de campagne qui vous permettra de mieux me connaître et où je m’adresserai à vous directement et sans filtre" peut-on lire sur son site internet.

Un séjour en URSS

Dans ce premier épisode, Valérie Pécresse raconte donc son amour de la langue et de la littérature russe, mais aussi ses vacances dans les camps de jeunesse communistes en Russie à l’âge de 15 ans. La candidate précise toutefois et sans surprise que dans sa famille, "Nous n’étions pas du tout communistes". Elle décrit aussi ses rencontres avec plusieurs dirigeants russes dont Vladimir Poutine : "J’ai vu de la méfiance dans son regard quand François Fillon (NDLR : alors Premier ministre) me l’a présenté en lui expliquant que je parlais russe. J’ai vu dans ses yeux qu’il a pensé que j’étais des services secrets ». Puis ce podcast s’achève par la vision que Valérie Pécresse a des relations entre la France et la Russie : "Moi Présidente, je nouerai un dialogue avec la Russie mais qui sera extrêmement lucide et sans compromission".

L’équipe numérique de Valérie Pécresse avait déjà envisagé de lancer un podcast au moment des élections régionales du printemps 2021. Mais le projet n’avait pas abouti. Il a donc vu le jour pour cette élection présidentielle. Un deuxième épisode doit être publié ce dimanche. "Valérie raconte Pécresse" est disponible sur le site internet de la candidate mais aussi sur les principales plateformes de distribution que sont Spotify, Deezer ou Amazon Music. Pour l’instant, on ne connait pas l’audience enregistrée par le premier épisode.

Pas de contrôle du temps de parole

Jean-Luc Mélenchon a lui aussi lancé son propre podcast. Mais il s’agit là d’une version audio de sa "Revue de la Semaine" que le candidat la France Insoumise enregistre pour "revenir sur les faits marquants de l’actualité et sur des événements qui ne sont pas abordés par des médias". Déjà 149 épisodes au compteur. Le format est plus long, une trentaine de minutes en moyenne. Aucune limite de temps de parole évidemment. Car les podcasts, comme d’ailleurs les vidéos publiées sur les réseaux sociaux (YouTube, Facebook, Twitch, etc.), ne sont pas soumis aux règles de l’ARCOM (ex CSA). L’autorité de régulation ne décompte pas le temps d’antenne des candidats dans ces émissions. En effet, la régulation ne s’applique qu’aux chaines de radio et de télévision. Elles doivent prouver qu’elles respectent les règles du pluralisme, et traitent équitablement tous les candidats. Mais sur internet, et donc dans leurs podcasts ou leurs vidéos, les prétendants à l’Elysée ont un boulevard pour présenter leurs idées et s’exprimer sur une durée illimitée. Leurs équipes numériques l’ont visiblement bien compris.

La webradio, ancêtre du podcast

En 2012, le candidat du parti socialiste avait lancé sa propre webradio : Radio Hollande. Déjà à l’époque, il était question de relayer en audio la parole du candidat, tout en contournant autant que possible l’obstacle de l’égalité du temps de parole. Les studios de cette petite radio avaient été installés au QG de campagne de François Hollande, avenue de Ségur à Paris. Elle émettait en direct du lundi à vendredi de 18h à 19h30, avec un rendez-vous en particulier, la libre-antenne baptisée : "Allo François". La première invitée de cette webradio avait été… Ségolène Royal. Quatre ans plus tard, en 2016, Nicolas Sarkozy alors président du parti Les Républicains, avait lui aussi lancé une webradio : Fréquence France, diffusée alors sur la plateforme Soundcloud. Le chef de l'opposition y avait vu un moyen de s’adresser directement aux Français, sans passer par le biais des émissions politiques et des médias traditionnels. Pour la campagne présidentielle de 2017 enfin, Jean-Luc Mélenchon avait aussi lui aussi monté sa webradio : Les Jours Heureux. Elle était diffusée sur le web chaque jour, de 8h à 9h, et de 22h à minuit. Mais tous ces projets avaient été lancés bien avant le boom du marché du podcast.

Des podcasts citoyens

De son côté, la région Nouvelle-Aquitaine vient de lancer une série de podcasts autour de la vie publique et de l'engagement. Baptisé "Engagés", ce podcast s'est donné pour ambition de présenter sous un angle nouveau les femmes et les hommes qui sont engagés dans l'action publique. La parole est donnée à des élus de différents bords politiques, afin que l'auditeur puisse comprendre et réaliser comment leurs engagements se concrétisent sur le terrain. Le projet a une portée citoyenne et se propose de construire un pont entre ces élus et les habitants de la région.

Aux États-Unis, des podcasts à plusieurs millions de dollars

C’est sans surprise aux États-Unis que l’on a vu émerger les premiers podcasts produits par des responsables politiques. Lors de la campagne présidentielle de 2016, la candidate Démocrate Hillary Clinton avait au cœur de l’été, trois mois avant le scrutin, inauguré son podcast intitulé With Her, et dans lequel elle tentait de casser son image d’ancienne First Lady. L’objectif était aussi de rendre la candidate moins distante, moins froide, plus accessible, plus humaine. À la première personne, Hillary Clinton se racontait et narrait aussi les coulisses de sa campagne, jusqu’à sa défaite face à Donald Trump en novembre 2016. L'ex Secrétaire d'Etat a depuis lancé un nouveau projet, You and me both with Hillary Clinton. Son époux Bill Clinton dispose aussi de son propre podcast : Why am i telling you this. Mais dans la catégorie des podcasts animés par des personnalités politiques, le couple Obama est celui qui a battu tous les records. Le 29 juillet 2020, l’ex première Dame Michelle Obama dévoilait son podcast exclusif pour la plateforme Spotify. Premier invité… son époux Barack. Quelques semaines plus tard, le 44e Président des Etats-Unis lançait son propre podcast : Renegades, une longue conversation avec le chanteur Bruce Springsteen.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour fabriquer et diffuser ces émissions, la société de production du couple Obama Higher Ground et Spotify se sont engagés ensemble pour plusieurs années. Le montant du contrat a été estimé à 65 millions de dollars ! Outre-Atlantique, le podcast est une industrie florissante avec des budgets de productions quasi hollywoodiens. Alors que chez les politiques français, la production de ces podcasts reste plutôt artisanale. Pour l'instant en tout cas.

POST SCRIPTUM : en matière de podcasts et de politique, France Culture vient d’inaugurer une nouvelle collection de podcasts originaux, les Mécaniques de la Politique. Les deux premières saisons sont disponibles et donnent la parole à François Hollande qui raconte les attentats de janvier 2015, et à Bernard Cazeneuve qui revient sur le démantèlement de la jungle de Calais à l'automne 2016. À suivre : Jean-François Mattéi et la canicule de 2003, Alain Juppé et les grèves de 1995, Christine Lagarde et la crise financière de 2008.

> Découvrez notre dossier "2022 : une présidentielle sur les réseaux sociaux"