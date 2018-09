Les pouvoirs pas si "super" du perchoir

Richard Ferrand devrait officiellement accéder ce mercredi à un poste éminent de la Ve République en devenant le 17e président de l’Assemblée nationale depuis 1958. Il se hisse au quatrième rang de l’ordre protocolaire lors des cérémonies officielles, derrière le président de la République, le Premier ministre et le président du Sénat (dans cet ordre). Mais si la fonction est importante d’un point de vue symbolique et médiatique, elle ne fait pas automatiquement de son titulaire la quatrième personne la plus puissante de la République.

Maître des horloges du travail parlementaire

Dans le système politique français, "le numéro un et le numéro deux sont incontestablement le président de la République et le Premier ministre. Mais pour ce qui est des présidents des deux assemblées, la réponse est plus compliquée", précise d’emblée le constitutionnaliste Didier Maus. "Car ni l’un, ni l’autre, au Sénat ou à l’Assemblée, ne disposent du pouvoir de définir ou de mettre en œuvre une politique. Les décisions sont prises à l’Elysée ou à Matignon, pas au palais du Luxembourg ou au Palais Bourbon".

Pour mesurer l’influence du président de l’Assemblée, il faut donc en premier lieu se pencher sur la Constitution : "le texte est très clair ; dans l’article 20, il est écrit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation ; l’article 21 ajoute que c’est le Premier ministre qui dirige l’action du gouvernement". Le rôle du Parlement est différent : contrôler l’exécutif, voter la loi, transformer en norme juridique les engagements politiques, évaluer les politiques publiques et faire jouer la responsabilité du gouvernement si nécessaire."C’est un pouvoir secondaire et de réaction par rapport à l’exécutif, ce n’est pas un pouvoir d’action directe", complète Didier Maus, "mais en même temps, si le gouvernement ne dispose pas d’une majorité stable et cohérente à l’Assemblée, il ne peut pas gouverner. C’est en cela que la France demeure un régime parlementaire quelles que soient les modalités d’élection du président de la République".

Le président de l’Assemblée a donc un réel rôle à jouer. Au quotidien, la fonction implique de présider un certain nombre de séances, "les plus médiatiques comme les questions au gouvernement, les plus solennels comme les discours de politique générale ou les plus délicates comme l’examen des motions de censure", précise Didier Maus, "pour le reste, les vice-présidents peuvent aussi le remplacer". L’autre mission qui lui est confiée se déroule plus en coulisses, à l’occasion de la conférence des présidents : un organisme collégial où siègent les présidents des commissions (où les lois sont élaborés avant d’être débattues dans l’hémicycle), des groupes parlementaires et les représentants du gouvernement. Dans ce cadre, le président de l’Assemblée joue un rôle de maître des horloges du travail parlementaire : "Il peut accélérer ou freiner l’examen des textes en expliquant au gouvernement que la précipitation n’est pas bonne conseillère mais cette fonction n’est pas très visible sur la scène publique et peut même se révéler ingrate. Certains députés ont beaucoup reproché à François de Rugy de ne pas avoir assez protesté contre le rythme effréné des réformes. En mai et juin dernier, l’Assemblée a siégé pendant plusieurs weekends de suite, ce qui est tout à fait exceptionnel et, entre nous, tout à fait déraisonnable", explique Didier Maus. Le président de l’Assemblée est également à la tête de l’administration qui compte 1 100 fonctionnaires travaillant pour l’Assemblée et ses 577 députés : "Il est assisté de trois députés questeurs dans ce rôle de gestion du budget de la Chambre mais il intervient peu dans la vie quotidienne des services".

Un poste convoité malgré tout

• Crédits : Patrick Hertzog - AFP

On pourrait l’appeler "la tentation de Lassay", du nom du luxueux hôtel particulier jouxtant le Palais Bourbon et qui sert de résidence au président de l’Assemblée. Car occuper le perchoir présente de nombreux avantages : un logement prestigieux permettant d’organiser de belles réceptions, notamment de tous les chefs d’Etat qui passent par l’Assemblée (et par le Sénat) en plus de l’Elysée quand ils viennent en France. La rémunération est conséquente : 14 477,17 euros bruts par mois soit deux fois plus qu’un député, mieux qu’un ministre (9 940 euros bruts) et à peu près autant que le président de la République (environ 15 000 euros).

Mais le poste ne présente pas que des atouts matériels : il offre aussi une extraordinaire visibilité médiatique et revient souvent à des responsables de premier plan ou appelés à le devenir : Jacques Chaban-Delmas, trois fois président entre 1958 et 1988 (quinze ans en tout et qui a occupé le poste le plus longtemps), Edgar Faure (ancien président du Conseil), Laurent Fabius (alors ancien Premier ministre et futur aspirant à l’Elysée), Philippe Séguin, Jean-Louis Debré, etc. L’occupant du perchoir apparaît chaque semaine à la télévision lors des questions au gouvernement et peut en profiter pour se faire un nom ou une réputation. Gare quand même au retour de bâton : François de Rugy a ainsi été surnommé le "serial coupeur" en raison de sa tendance à couper la parole des députés - il est vrai parfois dissipés - ou des ministres qui dépassaient les délais dans leurs interventions. En quittant le perchoir pour un portefeuille de ministre, ce dernier a par ailleurs révélé ce que signifiait ce poste pour certains ambitieux ; une fonction convoitée mais considérée comme un marchepied dans un plan de carrière où le pouvoir exécutif est valorisé.

Dans l’hémicycle, où il prend place sur un lourd fauteuil impossible à tourner seul né en 1798, (et qui n’est pas plus haut que le dernier rang des députés ; voir la vidéo de Jean-Louis Debré), le président de l’Assemblée dispose aussi de son bouton nucléaire à lui : un interrupteur qui permet d’ouvrir et de couper les micros. Il remplit là son rôle d’arbitre, impartial, en garantissant à chacun un temps de parole identique, quitte parfois à s’attirer les foudres des orateurs interrompus (comme Jean Luc Mélenchon récemment).

Dans la fabrique de la loi, il peut également revendiquer le titre d’homme le plus puissant de la branche législative puisque l’Assemblée nationale a le dernier mot face au Sénat dans la quasi-totalité des cas, "sauf en matière de révision constitutionnelle et dans certains cas en matière de loi organique", précise Didier Maus. Et d'ajouter : "Il ne faut pas oublier non plus qu’il préside le Congrès lorsque les deux chambres du Parlement se réunissent à Versailles ; il accueille le président de la République lorsque celui-ci prend la parole devant députés et sénateurs". Seule exception : "en cas d’empêchement du président de la République (décès, démission, destitution, enlèvement…), l’intérim revient au président du Sénat, qui occupe le troisième rang dans l’ordre protocolaire pour cette raison. Il en est ainsi car il y a toujours un président du Sénat alors que le président de l’Assemblée n’occupe plus son poste en cas de dissolution… Si l’empêchement du Président arrivait en même temps qu’une dissolution, il n’y aurait plus de continuité du pouvoir. Mais c’est un privilège réservé au président du Sénat : dans les départements, ce sont les députés qui priment sur les sénateurs dans l’ordre protocolaire".

Le président de l’Assemblée dispose enfin d’un pouvoir de nomination très important et donc d’un pouvoir d’influence : il nomme trois des membres du Conseil constitutionnel (parallèlement au président de la République et au président du Sénat qui en nomment autant), il choisit aussi une partie des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et d’une cinquantaine d’instances et d’autorités indépendantes (la liste, impressionnante est à consulter sur le site de l’Assemblée).

Homme de la majorité, et en même temps, défenseur du Parlement

Il n’empêche, le métier de président de l’Assemblée n’est pas un travail facile. Il doit son élection au vote des députés de la majorité, mais aussitôt en poste, il s’empresse de préciser qu’il est président de tous les députés et qu’il a pour mission de renforcer les pouvoirs du Parlement. C’est à ce moment-là qu’il devient un rouage essentiel de la machine parlementaire : "le président de l’Assemblée est obligatoirement le reflet de la majorité qui soutient le gouvernement, il y a une continuité obligatoire entre lui et l’exécutif", détaille Didier Maus, "au Sénat, la situation est très différente car la chambre haute n’est pas susceptible de mettre en cause la responsabilité du gouvernement et elle n’applique pas la politique pour laquelle les Français ont directement voté en élisant les députés."

Pour faire aboutir les réformes, le président de l’Assemblée doit s’efforcer de ne pas s’aliéner l’opposition tout en conservant le soutien de la majorité et du gouvernement : un exercice d’équilibriste dans lequel certains ont brillé. "S’il le souhaite, le président de l’Assemblée peut conquérir assez facilement une bonne image de la part de l’ensemble des députés : cela a été le cas de Jean-Louis Debré par exemple entre 2002 et 2007. D’autres ont essayé de jouer un rôle plus influent sur la politique de leur majorité : Claude Bartolone, par exemple, pendant la présidence de François Hollande. Mais au final, il n’a pas réussi à modifier la ligne politique des gouvernements qui se sont succédés. Il n’a pas pu se représenter à l’élection de député et sa vie politique est pour l’instant terminée."