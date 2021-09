Liban : les 12 travaux du nouveau Premier ministre Najib Mikati

Homme d'affaires sunnite de 65 ans qui compte parmi les plus grandes fortunes du pays, Najib Mikati a la mission quasi impossible de redresser un pays à la dérive et de lui proposer un horizon. Le nouveau Premier ministre libanais doit rencontrer aujourd’hui à l’Élysée le président Macron.

C’est une tâche herculéenne qui attendent le nouveau premier ministre libanais, Najib Mikati, et son gouvernement formé le 10 septembre dernier, après 13 mois de vide politique : redresser la barre d’un pays en chute libre. La priorité des priorités est de freiner l’effondrement économique du pays. La livre libanaise a perdu 90% de sa valeur face au dollar qui était sa monnaie de référence.

Résultat : l’inflation atteint des sommets record, plongeant la population dans une immense détresse sociale. Près de 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les gens ne mangent plus de viande. Les entreprises ferment les unes après les autres, notamment les hôtels qui faisaient la fierté de Beyrouth.

Partout dans le pays, les pénuries de produits se généralisent, notamment les médicaments. Les Libanais comptent désormais sur la diaspora pour recevoir leurs traitements. Chaque passager qui se rend à Beyrouth a désormais une valise de médicaments pour ses proches.

Les stations d'essence prises d'assaut

L’essence est de facto rationnée et il faut de longues de patience pour faire le plein dans des stations-services prises d’assaut. Dans cette course au carburant, certains font la queue dans les files d’attente et revendent leur place à ceux qui ont les moyens et ne veulent pas perdre leur temps.

Forcément, dans cette ambiance délétère où l’horizon est sombre, beaucoup de Libanais espèrent quitter le pays. Le ministère de l’Intérieur n’a jamais délivré autant de passeports qu’en ce moment. Selon le quotidien francophone L'Orient-Le Jour, la demande atteint 6 000 passeports par jour depuis la mi-juin au siège de Sûreté générale située à côté du musée national. Ceux qui partent pour le Golfe persique, l’Europe et l’Amérique sont souvent les plus qualifiés, notamment les ingénieurs ou les médecins.

Le nouveau Premier ministre, Najib Mikati, milliardaire sunnite de Tripoli qui a fait fortune notamment dans les télécommunications, est attendu de pied ferme par la communauté internationale, et notamment le FMI. Le Liban est en cessation de paiement depuis mars 2020, incapable de rembourser une dette qui dépasse les 100 milliards de dollars.

Des négociations étaient en cours mais elles n’ont jamais abouti, notamment faute d’audit de la Banque centrale du Liban. Aujourd’hui, personne ne sait précisément quel est le montant des réserves de changes et du stock d’or.

L'État colonisé par le clientélisme

Les réformes demandées par la communauté internationale concernent la restructuration du secteur bancaire, de l’énergie, des douanes, du système d’imposition. Bref, c’est la gouvernance du pays qui est à revoir complètement, mais sa refonte bloque sur le système confessionnel, chaque parti ayant accaparé des secteurs entiers. L’État a été colonisé par le clientélisme.

"Il y a 18 communautés au Liban, rappelle Fouad Abou Nader, directeur de l’ONG Nawraj, qui participe à la reconstruction du port après l’explosion du 4 août 2020. Le problème du Liban, c’est le conflit pour le pouvoir entre ces communautés. Elles s’auto neutralisent. En mai prochain, nous avons des élections. Il faut que les Libanais aillent voter. Il faut voter pour faire tomber cette classe politique corrompue."

Sur le plan politique, c’est un dossier crucial pour le Premier ministre Najib Mikati. Ce scrutin aura-t-il lieu conformément au calendrier électoral ? Peut-il être reporté en fonction des circonstances sécuritaires ? Ces questions agitent le sérail politique à Beyrouth. L’élection du parlement conditionne celle du président de la République, élu par les députés. Or, le mandat du président Aoun s’achève à l’automne.

Des élections législatives anticipées ?

Nous avons rencontré Samir Geagea dans son nid d’aigle de Maarab qui surplombe la baie de Jounieh. Le chef du parti des Forces libanaises, mouvement chrétien, reconnaît qu’il est un peu seul dans ce paysage politique en décomposition. Il prône des élections législatives anticipées qui selon lui, seraient le seul moyen d’accélérer la sortie de crise.

Pour Samir Geagea, le nouveau gouvernement de Najib Mikati ne fera pas mieux que le précédent : "Le noyau dur du cabinet est composé du Courant patriotique libre (les adversaires chrétiens des FL, ndlr) et du Hezbollah, explique-t-il. Malgré la détermination constante de Najib Mikati, celui-ci ne pourra donc pas aboutir au changement désiré. Je ne m’attends donc pas à de meilleurs résultats. Pour moi, ce nouveau cabinet est un cachet d’aspirine qui va alléger certaines douleurs de façon localisée !"

Pour le chef chrétien, le seul traitement efficace global consiste à appeler à un scrutin anticipé, sinon "pendant 8 mois, les Libanais devront encore subir des drames et de peines quotidiennes." "Au Liban, le politique prime sur tout, conclut Samir Geagea. Tout commence par le politique. Si le politique ne fonctionne pas, alors c’est fini, il n’y aura pas de solution technique pour l’électricité, l’essence, etc."

Comment rétablir la confiance des électeurs ? C’est un véritable casse-tête pour Najib Mikati car la défiance est totale entre la rue libanaise et la classe politique. D’autant que lui-même est un symbole de cette élite politico-financière conspuée par la population, mais toujours prête à tout pour maintenir ses pouvoirs et ses avantages.