Librairies puis théâtres, cinémas et musées : Emmanuel Macron déconfine progressivement la culture

La culture était également au coeur de la nouvelle intervention d'Emmanuel Macron ce mardi soir. Les appels du secteur se sont encore multipliés ces derniers jours. Et le Président y a répondu pour les librairies à partir de ce samedi et pour cinémas et théâtres le 15 décembre. Détails et réactions.

La culture devrait progressivement pouvoir revivre. Au moins librairies, cinémas, théâtres et musées avant la fin de l'année et le rendez-vous des fêtes déterminant commercialement pour le secteur. Emmanuel Macron a répondu ce mardi soir aux mobilisations toujours plus fortes, par exemple en faveur des librairies, ou encore ce lundi de plus de 350 directrices et directeurs de lieux culturels qui lui ont écrit ainsi qu'à Jean Castex pour demander la réouverture des théâtres. Le chef de l'Etat a avancé un calendrier en 3 temps.

Un samedi 28 novembre en librairies

Place d'abord, dès ce samedi, aux bibliothèques, archives et librairies. Elles pourront ouvrir à nouveau, jusqu'à 21h, comme les disquaires et comme tous les autres commerces dit "non essentiels". En revanche, les libraires ignorent encore dans quelles conditions précises ils devront recevoir le public, combien de personnes par mètre carré par exemple en quête d'un bon livre ou d'un cadeau de Noël. Jean Castex pourrait le préciser ce mercredi matin dans une conférence de presse.

Délégué général du Syndicat de la librairie française (SLF), Guillaume Husson se dit satisfait par cette réouverture très attendue. Mais il se veut prudent tant que le contenu du protocole sanitaire à mettre en place n'aura pas été dévoilé par le gouvernement :

Délégué général du Syndicat de la librairie française (SLF), Guillaume Husson attend de savoir comment les conditions sanitaires imposées s'adapteront aux librairies et à leur grande hétérogénéité. Il répond à Maïwenn Bordron.

Sous une pression et des critiques croissantes du monde culturel, Emmanuel Macron a pris le temps de le saluer :

Je veux ici dire combien je remercie et combien nous soutenons tous les acteurs de la culture, à qui, je le sais, nous avons tant demandé, mais qui ont tenu, qui ont créé, innové, su trouver de nouveaux publics dans ce contexte si difficile. Nous avons besoin d’eux. Nos concitoyens ont besoin en effet de pouvoir avoir une vie, si je puis dire, et des activités au maximum, mais la culture est essentielle à notre vie de citoyennes et de citoyens libres.

Mi-décembre : au tour des cinés, théâtres et musées

Autre liberté accordée, cette fois au 15 décembre et si la situation sanitaire le permet : aller au cinéma, au théâtre et dans les musées. En respectant là aussi des règles très strictes, avec la garantie des gestes barrières et sans oublier le respect d'un couvre-feu, à partir de 21h. Ce couvre-feu national, de 21 heures à 7 heures, avec une exception pour les soirées du 24 et du 31 décembre où la circulation sera libre, remplacera le confinement actuel. "Un système d'horodatage pourra permettre l'organisation des représentations en fin de journée", a aussi précisé le chef de l'Etat.

La nouvelle n'est pas accueillie avec beaucoup d'enthousiasme au Lucernaire, le centre culturel dans le VIe arrondissement de Paris qui comprend un théâtre mais aussi un cinéma d'art et d'essai, une librairie, un bar et un restaurant. Sur la quarantaine de salariés sur place, 80% sont actuellement en chômage partiel. Le directeur, Benoît Lavigne, reste perplexe sur la possibilité de rouvrir son établissement au public :

"21h, c'est extrêmement tôt. Cela veut dire que pour les théâtres cela va nous obliger à faire un spectacle à 19h, uniquement. Et voir si c'est jouable ou pas." Benoît Lavigne avec Benoît Grossin

Enfin, le 20 janvier, la culture gastronomique pourrait reprendre vie avec la réouverture éventuelle des restaurants. Mais aucune date n'a été fixée pour les bars, discothèques, concerts ou festivals. Sans un mot par exemple du spectacle musical.

• Crédits : Visactu