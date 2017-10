ISF : quand Michel Rocard défendait une "contribution de solidarité, pas une revanche contre les riches"

Dans son budget 2018, le gouvernement Edouard Philippe veut transformer l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI). 30 ans plus tôt, Michel Rocard instaurait cet impôt, à la recherche du "meilleur équilibre entre la solidarité et la pertinence économique". Ou plutôt il transformait un impôt créé en 1982 par le gouvernement Mauroy, l'impôt sur les grandes fortunes, et abrogé en 1987 par le gouvernement Chirac.

Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit la création d'un impôt sur la fortune immobilière (IFI) remplaçant le dispositif actuel d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au 1er janvier 2018. Ce projet de loi qui fait polémique est en cours de discussion. Cette taxation sur la fortune immobilière ne prendra pas en compte les placements financiers. Une histoire de l'impôt analysée par l'économiste Jean-Marc Daniel, invité de l'émission "La Grande Table" ce mercredi. Jean-Marc Daniel est économiste, professeur à l’ESCP Europe, et auteur de Les impôts : histoire d’une folie française (Tallandier).

Si l'on reprend les discours de Fabius au moment de la création de l'impôt sur les grandes fortunes, et de Rocard au moment de la création de l'ISF, ils disaient qu'il fallait associer les riches à cette logique de solidarité, et avaient théorisé l'existence d'un bouclier fiscal, parce qu'au bout d'un moment, la logique de revanche conduit à une confiscation. Il ne fallait pas faire de cet outil de solidarité un élément qui allait perturber la croissance économique. Ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui cet impôt est devenu confiscatoire. Les rendements du capital ont énormément baissé à cause de la baisse des taux d'intérêt.

Quand on crée l'impôt sur les grandes fortunes en 1980-1982, l'Etat emprunte à 18%. Le rendement instantané de tout placement est complètement sûr, garanti, et est énorme, en affichage. Il y a de l'inflation certes, mais l'exigence que l'on a pour la personne qui va payer l'impôt est beaucoup moins forte que maintenant, où l'Etat emprunte à 0,7%. Cet impôt devient effectivement un impôt qui, sur le plan économique, devient contre-productif, car il est destructeur de capital. Aujourd'hui, les gens qui payent l'ISF ont un capital obligataire qui leur revient à 0,6-0,7%, et on leur réclame 1,2%-1,7%. C'est-à-dire qu'on mange leur capital (...) Cette réforme, c'est moins un cadeau aux riches que le retour de l'idée qu'il faut laisser l'expansion économique se faire.