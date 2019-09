Livres politiques : "La vision d'une personnalité sur son expérience fait nos plus grands succès"

Entretien | En cette rentrée littéraire, Muriel Beyer, la directrice des éditions l’Observatoire, analyse la place et le rôle du livre politique dans la société de 2019 et explique en quoi ces ouvrages s'inscrivent dans une tradition.

En cette rentrée littéraire, les ouvrages politiques se succèdent. Muriel Beyer dirige les éditions de l’Observatoire et publie ce mercredi le livre de la maire de Paris Anne Hidalgo (PS), Le lieu des possibles, avant celui du sénateur Gérard Larcher (LR), Contre-pouvoir. L’éditrice qui a fait du livre politique l’une de ses spécialités, avec des réussites comme Passions de Nicolas Sarkozy, nous parle de la place et du rôle de ces ouvrages.

Même si il y a des exceptions, notamment les livres publiés par les anciens présidents de la République comme Les leçons du pouvoir de François Hollande, chez Stock, ou Passions de Nicolas Sarkozy que vous avez édité, les livres politiques se vendent de façon modeste par rapport à la fiction. Quel est votre pari avec ce type d’ouvrages ? A-t-il changé depuis vos débuts et pourquoi ?

J’ai une carrière de trente ans dans l’édition et il est vrai que les temps ont changé. Néanmoins, une règle demeure. Une femme ou un homme politique qui écrit un livre ne le vend bien que si cette personne est en situation d’ex-Président comme Nicolas Sarkozy ou François Hollande ou en situation d’interrogation pour le public. Emmanuel Macron suscitait beaucoup de curiosité lorsqu’il a publié son ouvrage Révolution en novembre 2016 (Editions XO). C’était le bon moment.

Le statut des biographies écrites par les personnalités politiques est en revanche différent. Henri IV, le Roi libre de François Bayrou (Flammarion, 1999) est l’un des premiers livres politiques que j’ai édité et, à l’époque, il s’était vendu à 400 000 exemplaires. On pouvait y voir une rencontre entre la personnalité historique et l’homme politique. Nicolas Sarkozy qui a écrit Georges Mandel, le moine de la politique (Grasset, 1994) avait également bien marché. Aujourd’hui, je ne pourrais plus me lancer dans un tel pari. Pour les biographies de personnalités historiques, le public attend le regard d’un historien.

Justement, que vient puiser la lectrice ou le lecteur dans le livre politique ? Est-ce la même quête qu’au début de votre carrière ?

Il me semble d’abord nécessaire de distinguer plusieurs genres de livres politiques. Il y a tout d’abord les mémoires, les souvenirs qui permettent aux lecteurs d’entrer dans les coulisses du pouvoir. C’est ce qui fait nos plus grands succès : la vision que peut avoir la personnalité de son expérience politique. Les souvenirs de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy bien sûr mais avant eux Valéry Giscard d’Estaing, avec les 3 tomes de Le pouvoir et la vie (Lgf) écrits entre 1988 et 2006, avait raconté son septennat. Jacques Chirac a aussi bien oeuvré dans ce domaine de “la coulisse” avec Chaque pas doit-être un but et le temps présidentiel (Nil Editions).

Le livre politique peut aussi être une analyse, un essai. C’est le cas du livre Refondation, du sénateur (LR) Bruno Retailleau sur la recomposition de la droite.

Il peut enfin être le livre d’un opposant au président de la République et à ce titre, je vais publier début octobre le livre Contre-pouvoir de Gérard Larcher (écrit avec la journaliste Marion Mourgue).

A mes débuts, il y avait aussi beaucoup de livres programmatiques mais ce type d’ouvrage sort de moins en moins car il s’apparente aujourd’hui à un exercice de communication et ce n’est pas mon travail. Le livre d’Anne Hidalgo par exemple, Le lieu des possibles (écrit avec la plume officielle de la Maire de Paris Antoine Leiris) qui sort ce 25 septembre a un double objectif. Il permet à la maire de Paris de défendre son bilan et en même temps sa vision de la politique de la ville, sa vision de l’avenir en tant qu’élue.

Vous dites que les livres de “coulisses” politiques se vendent le mieux. Est-ce à dire que le lecteur cherche à “défantasmer” le pouvoir ?

Non, au contraire. En France, nous sommes restés extrêmement royalistes. Ce n’est pas pour rien que les anciens présidents de la République vendent aussi bien leurs livres. Il y a une sacralisation du pouvoir. On rentre dans les coulisses mais pas dans n’importe quelles coulisses : celles du "Château". Cette porte dérobée donne l’impression d’être en dialogue avec la personnalité.

• Crédits : Hélène Valencourt

La recomposition du champ politique en cours a-t-elle une conséquence dans le milieu de l’édition ? Nécessite-t-elle un besoin plus grand d’écriture ? Que vous disent les femmes et les hommes politiques que vous publiez ?

Cette recomposition, nous la voyons davantage chez les essayistes que chez les hommes politiques. Ces derniers ne savent plus très bien quel type de livre écrire face à un public désenchanté par le pouvoir. Au contraire, les essayistes cherchent à être plus en prise avec la société. Ils analysent la montée du populisme, la crise des "gilets jaunes", la situation internationale... Nous les éditons également.

Aucune maison d’édition ne pourrait vivre en ne publiant que des personnalités politiques car elles sont trop peu nombreuses à être en situation d’intéresser le public.

Vous avez publié aussi bien des personnalités de droite que de gauche. Avez-vous des limites personnelles sur le champ politique ? Pourriez-vous par exemple éditer Marine Le Pen ?

J’ai été contactée pour la publier mais je l’ai refusé donc oui j’ai ma limite. J’admets qu’elle soit subjective et je la revendique totalement. Peut-être que le livre était intéressant, je n’en sais rien car je n’ai même pas accepté de le lire ! Editer un livre c’est participer à la diffusion des idées de la personne en question. C’est vrai que Marine Le Pen est républicaine aujourd’hui car son parti est parfaitement reconnu mais je serais gênée de mettre le nom de ma maison d’édition à côté de ses idées. J’ai édité Jean-Luc Mélenchon et ce n’est pas franchement ma couleur politique mais je n’ai pas envie de divulguer certaines choses que je crois dangereuses.

D’où part votre motivation pour l’édition de livres politiques ?

Nous sommes dans un pays extrêmement politique. Toute l’histoire de notre littérature était politique. Que ce soit Victor Hugo, Lamartine, tout est basé sur la politique. Emile Zola faisait des livres politiques. Donc, à condition de laisser la parole aux personnalités intéressantes, ce qui est notre travail, je pense que cela participe à la réhabilitation de la politique.

Comment définissez-vous le “coup” éditorial ? Est-il lié à un “moment” de l’Histoire ?

Il n’y a pas de “coups éditoriaux”. Il y a l’intuition et la chance pour l’auteur et l’éditeur. Prenons l’exemple de Nicolas Sarkozy qui est notre succès de ces derniers mois. J’ai d’abord édité plusieurs livres de lui et puis il s’agit surtout d’une relation qui s’est tissée au fil du temps de confiance, de discussion...

Un "coup" serait plutôt les mémoires de Michel Platini que je publierai en octobre parce que c’est le moment où il va être libéré de tout problème judiciaire et parce que je ne le connaissais pas très bien : il n’appartient pas tout à fait à mes réseaux. Dans le cas d’un livre politique, il s'agit plutôt une rencontre entre un éditeur et une personnalité politique.

Comment se fabrique un livre politique dans cette relation dont vous venez de parler avec la personnalité ? Dans quel ordre se passe le dialogue ?

Pour les personnalités politiques de premier plan, l’éditeur est toujours à l’origine de la démarche. En revanche, ceux qui sont moins “importants” nous sollicitent directement. C’est à nous, éditeurs, de sentir l’intérêt du livre, d'avoir l’intuition de l’avenir de la personne. Jean-Luc Mélenchon est un bon exemple de ce type de relation. Je voulais absolument qu’il fasse un livre sur l’anniversaire de la Révolution de 1917 pour faire un comparatif avec la Révolution française. Il a pris un long temps de réflexion avant de revenir me voir pour me dire qu’il voulait faire un livre sur la chute de l’économie allemande. J’étais un peu sans voix. En plus, il avait déjà le titre : “Le hareng de Bismarck”, qui n’est pas a priori un titre évident pour les représentants (chargés de la promotion et de la commercialisation des ouvrages de la maison d'édition dans ses différents points de vente, NDLR). Mais finalement, nous avons vendus 80 000 exemplaires et c’est lui qui m’a convaincu.

Le livre politique n’est-il pas d’abord écrit pour la femme ou l’homme politique ?

Non, il est écrit pour la personnalité politique et le public. Si vous êtes très connus, vous allez rencontrer le public car il a envie de mieux vous connaître. Si vous n’êtes pas très connus, vous avez envie de mieux vous faire connaître. On écrit pour soi et pour le lecteur.

De nombreux livres politiques sont écrits par des “écrivains fantômes”. N’est-ce pas trahir le lecteur ?

Vous ne trahissez pas du tout le lecteur quand vous faites écrire le livre par quelqu’un, à condition que la personne soit mentionnée. Il est donc important d’écrire “avec la collaboration de”. On ne demande pas à une personnalité politique, même quelqu’un de premier plan, d’être écrivain. Je me méfie beaucoup des politiques qui prétendent avoir écrit eux-mêmes l’ouvrage. Ce n’est jamais très clair. En général, ils écrivent par eux-mêmes les mémoires ou les souvenirs, sinon ça se sent. Mais pour les livres programmatiques, ils ont souvent un collaborateur qui les aide et mieux vaut mentionner cette personne. Enfin, quand ce sont des essais, ils écrivent seuls. Par exemple, quand j’ai publié l’essai de Guillaume Larrivé, Le Coup d'État Macron : le prince contre la nation, il l’avait écrit tout seul, tout comme Bruno Retailleau et son livre Refondation.

Vous avez toujours le même plaisir à éditer ce type d’ouvrages ?

J’ai beaucoup de recul sur les femmes et les hommes politiques car je les regarde comme des personnages de romans où tout est exacerbé. Je dis souvent que le monde politique est une pièce de théâtre formidable : il est le reflet de toute la société, de nos interrogations, nos problèmes.

Les réseaux sociaux ont-ils une conséquence sur votre activité d’éditrice ?

Non, car l’édition est dans un temps différent, beaucoup plus long. Les livres intéressants sont ceux qui prennent de la hauteur et qui ne tiennent pas compte du web, sauf pour analyser toute cette agitation.

Il y a une autre catégorie de livre politique dont nous n’avons pas parlé c’est l’exemple de Mme Chirac Conversation (Plon) écrit avec Patrick de Carolis. C'est à la fois un livre politique et il y a un côté extrêmement personnel qui rejoint le livre de coulisses. Si aujourd’hui Brigitte Macron faisait un livre, ce serait immédiatement un best-seller.

Vous essayez de la convaincre ?

Tous les éditeurs essayent de la convaincre. Mais c’est la rencontre du bon moment avec une personnalité. Quand Bernadette Chirac a sorti son livre Conversation avec Patrick de Carolis, cela faisait cinq ans que je lui demandais de publier. Elle a fini par dire oui parce que c’était le bon moment. Sa mère était décédée et elle se donnait le droit de parler. Patrick de Carolis a aussi été la bonne personne. Ce sont des rencontres très particulières.