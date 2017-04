Macron et Le Pen qualifiés : les enseignements du premier tour

Emmanuel Macron, arrivé en tête du premier tour, et Marine Le Pen se qualifient pour le second tour de l'élection présidentielle. Pour la première fois, le PS et Les Républicains, les deux partis de gouvernement, sont éliminés. François Fillon et Jean-Luc Mélenchon arrivent juste derrière.

C'est une élection présidentielle historique. A plusieurs titres. Ce soir, selon l'institut IPSOS / STERIA et ses estimations, Emmanuel Macron remporte ce premier tour avec 23,9% et se qualifie pour le second tour. Il affrontera Marine Le Pen (21,7%). 15 ans après son père, la candidate du Front national réussit à se hisser au second tour.

Le pari gagné d'Emmanuel Macron

Quels que soient les instituts de sondage, Emmanuel Macron est donné ce soir en tête du premier tour. Avec 23,9% selon notre partenaire IPSO / STERIA. Jamais élu, le candidat du mouvement "En Marche!" a joué la carte de la candidature "anti-système", inclassable politiquement et au dessus des jeux de partis. Il réussit à se placer pour accéder à l'investiture suprême. Profitant des ennuis judiciaires de François Fillon et de la bataille à gauche autour de l'héritage du quinquennat, l'ex ministre de l'économie âgé de 39 ans bénéficie ce soir de nombreux appels à voter en sa faveur de la part de personnalités de gauche et de droite. Dont ceux de François Fillon et Benoît Hamon (lire plus bas).

En une année, nous avons changé le visage de la vie politique française.

Lors de son adresse à ses supporters, il a répondu aux critiques à l'égard de sa candidature et de son mouvement : "Vous avez su montrer que l'espoir pour notre pays n'était pas un rêve, une lubie ou une bulle, mais bien une volonté acharnée et bienveillante".

Il s'est positionné en patriote face aux nationalistes.Reste à savoir sur quelle majorité Emmanuel Macron pourra compter au Parlement s'il est élu, suite aux élections législatives de juin.

Marine Le Pen sur les traces de son père

15 ans après, on retrouve donc de nouveau un candidat du Front National au second tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen (21,7%) réalise un bien meilleur score que son père en 2002 (16,86%) mais moindre que les estimations des instituts de sondage avant le premier tout. Elle était régulièrement donnée en tête.. Ce résultat est historique" a exulté Marine Le Pen devant ses soutiens réunis à Hénin-Beaumont.

Les Français doivent saisir cette opportunité historique qui s'ouvre.

Fidèle à ses thématiques favorites, la candidate frontiste a fustigé la "mondialisation sauvage", "les délocalisations" et "l'immigration de masse". Elle promet une "vraie alternance" et dénonce la "succession des gouvernements sans que rien ne change".

François Fillon et l'avenir... judiciaire

Puis arrivent au coude à coude François Fillon (20%) et Jean-Luc Mélenchon (19,2%). Le candidat des Républicains, cerné par les affaires judiciaires, ne réussit pas à se qualifier. Un résultat qui devrait mener à une organisation du parti de la droite dès cette semaine. "Malgré mes efforts et ma détermination, je n'ai pas réussi à vous convaincre", déclare ce soir François Fillon :

J'assume mes responsabilités. Cette défaite est la mienne, et c'est à moi et à moi seul qu'il revient de la porter.

Pour la suite, le candidat de la droite et du centre appelle ses électeurs à rester "unis". Quant au second tour, il dit qu'il votera, à titre personnel, pour Emmanuel Macron.

L'extrémisme ne peut qu'apporter malheur et division à la France", selon lui.

Plusieurs ténors du parti ont appelé à voter pour le candidat "En Marche!". Mais Les Républicains pourraient de nouveau se diviser sur la question des consignes de vote. François Fillon devra désormais se concentrer sur son avenir judiciaire. Il est mis en examen, ainsi que sa femme, pour des soupçons de détournements de fonds.

Jean-Luc Mélenchon ne "valide pas" le score actuel

Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, réussit lui l'exploit de talonner les deux qualifiés pour le second tour. Il s'impose même comme le premier candidat de la gauche en récoltant trois fois plus de voix (19,2%) que le candidat du Parti socialiste (6,3%). Sur Facebook, Jean-Luc Mélenchon appelle à la prudence et la "retenue", pointant des résultats "annoncés sur la base de sondages" a-il-écrit sur Facebook.

Nous ne validons pas le score annoncé sur la base des sondages, les résultats des grandes villes ne ont pas encore connus, j'appelle à la retenue et les commentateurs à la prudence.

Puis lors d'un discours, il a déclaré :

Lorsque les résultats officiels seront connus, nous les respecterons

En attendant, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé le comportement des médias : "Médiacrates (sic) et oligarques jubilent". Et d'ajouter : "Rien n'est si beau pour eux qu'un second entre deux candidats qui approuvent et veulent prolonger, les deux, les institutions actuelles, qui n'expriment aucune prise de conscience écologie" .

Benoît Hamon et l'élimination historique des deux partis de gouvernement

Cette élection est en effet un cauchemar pour Benoît Hamon. Le vainqueur de la primaire de la gauche arrive en cinquième position et son faible score pourrait signer l'implosion du PS sous sa forme actuelle. Seule source de satisfaction : en récoltant 6,3%, il pourra se faire rembourser ses frais de campagne. Benoît Hamon déclare ce soir :

Cet échec est une profonde meurtrissure.

"J'assume pleinement la responsabilité sans me défausser" a dit le candidat PS-EELV.

Même si Benoît Hamon ne manque pas de pointer les "trahisons" et le "bilan du quinquennat". Selon lui, cette défaite est donc surtout une défaite collective.

Je mesure la sanction historique, légitime, que vous avez exprimée envers le Parti socialiste. L'élimination de la gauche, pas l'extrême droite, pour la seconde fois en 15 ans n'est pas seulement une lourde défaite électorale, elle signe pour notre pays aussi une défaite morale, en particulier pour la gauche.

Ces propos marquent l'ouverture au sein du PS d'une bataille dans l'interprétation de cette défaite, qui est pire que celle Lionel Jospin en 2002. Ce dernier était arrivé troisième avec 16,18% des voix. Dans son discours, Benoît Hamon a appelé à voter "le plus fortement et puissamment" pour Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen.

Dupont-Aignan à plus de 5% ?

Il est à noter que Nicolas Dupont-Aignan est donné pour le moment à 4,8% des voix. Il lui faudra atteindre 5% dans les résultats définitifs pour bénéficier du remboursement de ses frais de campagnes. Chez les "petits" candidats, Jean Lassalle collecte 1,2%. Puis arrivent Philippe Poutou (1,1%), François Asselineau (0,9%), Nathalie Arthaud (0,7%) et Jacques Cheminade (0,2%).