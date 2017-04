Macron – Le Pen : des programmes diamétralement opposés

On ne trouve quasiment aucune similarité dans les programmes des deux qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Que ce soit sur les questions économiques, européennes ou sur l'immigration.

Ce sont deux candidats très différents qui ont accédé au second tour de l'élection présidentielle. Quels que soient les sujets, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont une vision très différente de la société française, et la place de la France dans le monde.

L'Europe

Avec l'immigration, l'Europe est l'autre cheval de bataille de Marine Le Pen. La candidate frontiste souhaite faire sortir la France de la zone euro et de l'espace Schengen. Après avoir promis une sortie pure et simple de l'Union Européenne, elle propose dans son programme d'organiser un référendum sur cette question. Pour Marine Le Pen, c'est l'Europe qui empêche la France de retrouver sa souveraineté. Elle propose donc, par exemple, de se retirer de la politique agricole commune au profit d'une politique agricole française. Symboliquement, elle veut faire retirer tous les drapeaux européens présents dans les bâtiments publics.

Une position fustigée par Emmanuel Macron, qui promet plus d'harmonisation et une plus grande intégration européenne. Cela passe par la création d'un Parlement de la zone euro, la désignation d'un ministre des Finances de la zone euro et l'instauration d'un budget de la zone euro. Son programme prévoit aussi un marché unique du numérique, et de l'énergie.

Sur les questions de défense, le candidat du mouvement 'En Marche!" promet une Europe de la défense en partenariat de la défense "en créant un Fonds européen de défense qui financera des équipements militaires communs (comme les drones européens) et un Quartier Général européen permanent".

Emmanuel Macron veut aussi étendre aux apprentis le programme d'échanges Erasmus .

Economie

Marine Le Pen souhaite retrouver le chemin de la croissance et de l'emploi en mettant en place une préférence nationale et en appliquant une politique étatiste. En face, Emmanuel Macron table sur politique libérale.

Pour Marine Le Pen, la prospérité économique passe par le protectionnisme et le retour à la monnaie nationale pour "soutenir les entreprises françaises face à la concurrence internationale déloyale". La plupart de ses propositions visent à protéger les entreprises et marchés français : "interdire l’importation et la vente de produits provenant de l’étranger qui ne respectent pas les normes imposées aux producteurs français", réserver "la commande publique aux entreprises françaises, contrôler les investissements étrangers qui portent atteinte aux intérêts nationaux". Il est aussi question d'interdire de vendre à l'étranger une société française qui reçoit des subventions publiques françaises et de "mettre en place une taxe additionnelle sur l’embauche de salariés étrangers".

Sur une ligne libérale, Emmanuel Macron veut libérer les "contraintes" qui portent sur les entreprises : réduction du coût du travail via la diminution des cotisations sociales patronales, notamment sur les bas salaires.

Concernant les salariés, Marine Le Pen souhaite abaisser l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Emmanuel Macron souhaite conserver l'âge actuel : 62 ans.

En revanche, les deux candidats sont d'accord pour la défiscalisation des heures supplémentaires et quasiment d'accord sur la fin du Régime Social des Indépendants (RSI) tel qu'il existe actuellement : Marine Le Pen veut une "refonte totale" et Emmanuel Macron souhaite sa suppression.

Immigration

Pour Marine Le Pen, l'immigration est un fléau. Elle souhaite "réduire l’immigration légale à un solde annuel de 10 000". Elle compte également rendre beaucoup plus difficiles le regroupement et le rapprochement familial ainsi que l'acquisition automatique de la nationalité française par le mariage.

Sur cette question, Emmanuel Macron souhaite favoriser l'installation en France de spécialistes et de hauts diplômés pour lesquels les formalités seront allégées. La "priorité du candidat" concerne moins une baisse du flux migratoire que la meilleure intégration des étrangers qui viennent en France. Il souhaite en effet renforcer l'apprentissage de la langue française pour les candidats à la naturalisation et diminuer le délai de traitement des demandes d'asiles.

Laïcité / Religion

C'est un thème prisé par Marine Le Pen. Elle souhaite "rétablir la laïcité partout, l’étendre à l’ensemble de l’espace public et l’inscrire dans le Code du travail". Pour elle la neutralité doit s'imposer à l'école et même dans les clubs de sport. Autant de mesures qui visent particulièrement les musulmans.

Emmanuel Macron ne veut pas étendre l'interdiction du voile islamique à l'université, mais il souhaite former les ministres des cultes aux valeurs de la République et renforcer l'apprentissage du fait religieux à l'école pour appliquer "strictement le principe de laïcité".