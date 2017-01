Mário Soares : "Il fallait d'abord décoloniser, puis démocratiser et développer le Portugal"

Figure de l'Histoire du Portugal, Mário Soares est mort à 92 ans. L'ancien président socialiste a marqué le destin politique de son pays pendant quatre décennies. Ecoutez ce pro européen convaincu, qui s'était confié à "La Fabrique de l'Histoire" début 2014.

Le Portugal est en deuil. Mário Soares, monument politique, s'est éteint ce samedi à 92 ans. Fondateur du Parti socialiste portugais, ministre des Affaires étrangères, deux fois chef de gouvernement, président de la République de 1986 à 1996 puis député européen, il est considéré comme "un combattant pour la liberté", tel que l'a qualifié l'actuel président conservateur Marcelo Rebelo de Sousa.

Début 2014, dans le cadre d'une série de "La Fabrique de l'Histoire" sur l'Histoire du Portugal, celui qui avait dû s'exiler en France de 1970 à 1974 à cause de la dictature s'était confié à Lisbonne à Elsa Cornevin, dans une réalisation de Anne Fleury et Georges Thô (à la prise de son et auteur également des vidéos ci-dessous). Entretien commenté par Yves Léonard, historien, professeur à Sciences Po, spécialiste du Portugal :

Mon père a été emprisonné à cause de la dictature, et depuis que j'étais petit j'allais le voir en prison. Depuis ma jeunesse, j'ai donc compris l'existence de cette dictature et qu'elle était mauvaise. Et à 14 ans, j'ai commencé à être républicain, socialiste et laïc.

Salazar m'a fait payer mon opposition : il m'a fait aller 12 fois en prison ! Avec la torture du sommeil, et d'autres... Mais j'ai résisté, je n'ai jamais rien dit. Je me suis même marié en prison (rires), et elle est encore ma femme.