Mécaniques de la politique : une nouvelle collection de podcasts de France Culture

Que se passe-t-il lorsque l’imprévu vient bousculer l’exercice de la gouvernance politique ? C’est l’enjeu du nouveau podcast original de France Culture qui revisite les coulisses des grandes crises contemporaines.

Comment les responsables prennent-ils leurs décisions quand la crise, qu’elle soit économique, géopolitique, sociale ou sanitaire, fait irruption dans nos sociétés ? Comment avec le recul ces personnes en responsabilité expliquent-elles ou jugent-elles ces moments de tension ou de bascule qui ont fait dévier le cours de leur mandat ? Quelles sont les coulisses du processus de décision et d’action ?

Des hommes et des femmes politiques font le récit de ces moments qui, plus que d’autres, ont marqué leur vie et leur engagement. Leurs récits et les thèmes abordés résonnent avec les thèmes et les sujets qui vont marquer cette année électorale.

Après Mécaniques du journalismeet Mécaniques du complotisme, France Culture propose un nouveau format de podcasts originaux : Mécaniques de la politique.

Grégory Philipps, directeur adjoint de la rédaction de France Culture coordonne cette nouvelle collection de podcasts, composée de 4 saisons de 4 épisodes de 14 minutes chacun.

Dans la première saison, François Hollande raconte à Elise Karlin (réalisation : Vincent Decque) la traque des terroristes de Charlie Hebdo, l’assaut de l’Hyper Cacher porte de Vincennes et la manifestation du 11 janvier 2015.