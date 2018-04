Michael Ignatieff : "Je crois que le Premier ministre hongrois est contre les institutions libres en Hongrie"

Le parti du Premier ministre hongrois Viktor Orban, le Fidesz, est assuré d'emporter les législatives de ce dimanche. Mais des interrogations demeurent sur l'ampleur de sa victoire. S'il conservait sa majorité confortable des deux tiers, beaucoup redoutent que pour son troisième mandat il ne pousse, comme il l'a promis, sa "vengeance" contre ses ennemis.

Parmi ses bêtes noires, le milliardaire américain d'origine hongroise Georges Soros, fondateur notamment de la prestigieuse Université d'Europe centrale, à Budapest. Une loi taillée sur mesure fait peser la menace d'une fermeture de l'établissement. Elle prévoit en effet de priver de licence les instituts d'enseignement étrangers qui ne disposent pas de campus dans leur pays d'origine. Rencontre avec le président et recteur de l'université d'Europe centrale à Budapest, Michael Ignatieff.

Votre université a fait l'objet l'année dernière d'une campagne assez féroce de la part du gouvernement hongrois. Quelle est la situation aujourd'hui ?

Le gouvernement nous a attaqués l'année dernière. Il a introduit une législation qui rendait presque impossible pour cette université de rester à Budapest. Nous avons lutté et nous avons soulevé une réaction internationale très forte. 70 000 personnes sont descendues dans les rues de Budapest pour nous défendre - ce qui était très touchant - et le gouvernement a été forcé de négocier. Pas avec nous directement, mais avec l'Etat de New York où nous sommes accrédités. Depuis le milieu du mois de septembre, il y a un accord entre New York et le gouvernement hongrois qui nous permettrait de rester. Mais cet accord doit être signé par le Premier ministre hongrois M. Orban. Il n'a toujours pas signé. Nous attendons maintenant le résultat des élections pour savoir ce qu'il va faire.

En tout cas, nous voulons continuer ici. Nous sommes ici depuis 25 ans. Nous sommes une institution d'études supérieures ayant une bonne réputation internationale, notamment pour les doctorats. Nous ne sommes pas une opposition à M. Orban ! Mais nous sommes une institution libre et nous voulons rester à tout prix une institution libre. C’est cela l'enjeu capital de l'affaire : est-ce que nous pouvons rester ici, à Budapest, en tant qu’institution libre ?

Et quelle est la réponse ?

On va voir. C'est très difficile de le savoir avant le résultat des élections. Si M. Orban l’emporte avec une grande majorité, il sera tenté de devenir beaucoup plus dur envers toutes les institutions soutenues par M. Soros. Nous sommes fiers de notre relation avec Georges Soros, qui a donné les fonds pour maintenir notre indépendance. Mais nous sommes indépendants de M. Soros ! Je ne prends pas mes ordres de M Soros ! J'ai beaucoup de respect pour M. Soros, mais je ne suis pas son humble serviteur ! C’est le principe de l'autonomie institutionnelle d'une université. C'est pour cela que nous sommes une institution libre et j'ai peur qu'après les élections M. Orban ne soit tenté de « prendre sa vengeance », c'est une expression qu'il a employée lui-même. Vengeance contre les agents de M. Soros. Je ne suis pas un agent de M. Soros !

Le Premier ministre hongrois est contre les institutions libres en Hongrie

Comment expliquez-vous cet acharnement à l'encontre de M. Soros mais aussi de votre institution ? Est-ce la liberté académique que refuse le Premier ministre hongrois ou est-ce autre chose ? Ou êtes-vous seulement un enjeu politicien sans qu'il n'y ait forcément une idéologie derrière ?

Je crois qu'il y a une idéologie derrière. Nous sommes une institution libre. Toutes les autres institutions académiques en Hongrie sont dépendantes du gouvernement pour leur financement. Nous sommes une des seules avec cette liberté du fait que nous sommes une institution privée avec les fonds nécessaires pour être indépendant. Je crois que le Premier ministre hongrois est contre les institutions libres en Hongrie. C'est le premier enjeu.

L'enjeu politique, c'est que c'est un homme politique qui a besoin d'ennemis. Il cherche des ennemis afin de former sa coalition, sa base. Si M. Soros n'existait pas, M. Orban devrait l'inventer. Ça, c'est l’enjeu politique. Mais il doit y avoir des limites ! On peut blâmer M. Soros pour beaucoup de choses, mais blâmer M. Soros pour l'état de l'éducation nationale, pour l'état des hôpitaux, pour l'état des routes... cela devient un peu absurde ! Nous attendons donc le jugement des électeurs, mais il y a des indices que M. Orban pousse cette obsession de M. Soros un peu loin…

Il est difficile de voir ailleurs en Europe une campagne d'une telle intensité de haine, de paranoïa, de suspicion

Par exemple ?

Dire que le seul enjeu dans la campagne électorale en Hongrie en 2018 est Georges Soros et son influence néfaste sur la vie intérieure de Hongrie, c'est un peu exagéré ! Dire en plus qu'il y a un groupuscule de 2 000 militants "sorosiens" qui essayent de faire du mal en Hongrie, c'est de la politique fiction et une politique qui cultive la haine. C'est très mauvais pour l'Europe d'avoir une telle politique. C'est une politique absolument sans pareil en Europe ! Il est difficile de voir ailleurs une campagne d'une telle intensité de haine, de paranoïa, de suspicion… et des promesses de vengeance après ! Ce n'est pas bon pour l'Europe tout cela.

C'est l'antisémitisme du XXIe siècle

Une campagne qui a pris par moments et encore aujourd'hui une tonalité antisémite....

Oui, sans doute. C'est l'antisémitisme du XXIe siècle. Un antisémitisme qui proclame haut et fort qu’il n’est pas antisémite, mais qui emploie les termes, les usages, les discours des années 30. Cela se voit chez M. Orban. Son ennemi, dit-il, ce sont les « cosmopolites », ce sont « les gens qui n'ont pas de racines nationales », qui n'ont pas de « noyau de fidélité envers la Nation »... On sait exactement d'où cela vient. Il dit haut et fort : je ne suis pas antisémite, mais il en emploie tout le discours.

C'est dangereux et tragique aussi dans une ville où 400 000 juifs ont été exterminés en 1944. On aurait pu penser que c'était fini tout cela, mais cela recommence, encore et encore... C’est la leçon la plus tragique de toutes pour l'Europe : ces histoires ne sont jamais finies, ces discours néfastes ne sont jamais discrédités, ils sont toujours là, toujours disponibles. C'est l’aspect le plus triste de cette élection.

Vous dites : on sait d'où cela vient, peut-on savoir où cela va ? C'est-à-dire, est-ce que ce discours de Viktor Orban ne risque pas de réveiller des démons jamais complètement endormis ?

Je ne sais pas où cela va mener parce qu'il y a des minorités ici : les roms, les juifs. Ils ont peur. Ils ont raison d'avoir peur. Le problème est que l'on commence un discours, on lance des paroles et ce qui va se passer, c'est que les Hongrois qui ont la possibilité de fuir le pays vont fuir. Ils vont habiter à Paris, ils vont recommencer leur vie à Stuttgart... Il y a déjà une hémorragie des Hongrois "de bonne conscience" et j'ai peur que cela ne s'accélère après les élections s'il y a ce résultat.

L'autre chose qu'il faut observer, et pour moi c'est la clef, c'est que c'est très facile de dire depuis Paris : "Ah, les Hongrois, ils sont antisémites ! Ah, les Polonais, ils sont anti islamiques !" Tout cette condescendance de l'Europe de l'Ouest envers l'Europe de l'Est suppose que ce discours est ancré dans les habitudes, dans les mœurs, dans l'histoire de l'Europe de l'Est depuis toujours. Alors qu’au contraire c'est un discours imposé du haut vers le bas par les dirigeants politiques. C'est M. Orban qui a cultivé ce discours de haine, de suspicion et de paranoïa pour servir ses propres ambitions politiques. Ce n’est pas venu d'en bas, c'est imposé d'en haut. Et ce qui est grave, c’est que l’on peut changer les émotions, structurer les émotions d'un peuple avec un discours politique. C'est ce qui est tragique pour l'avenir de la Hongrie et pour l'Europe de l'Est.

Maintenant, tous les gens de l'extérieur disent que M. Orban parle pour le peuple hongrois. Non, il a confisqué les sentiments des Hongrois.

Je ne nie pas qu'il y a beaucoup de racisme envers les immigrants, envers l'islam. Je ne le nie pas. Mais c'est structuré par un discours politique qui à mon avis aura ici des conséquences politiques pour une génération.

J'aimerais davantage de fermeté de la part des dirigeants européens... La liberté académique n'est pas un privilège de quelques profs !

Vous disiez que ce qui se passe en Hongrie est dangereux pour Europe. On a l'impression que l'Europe reste un peu attentiste. Qu'attendez-vous de l’Europe ? Devrait-elle prendre conscience du danger, agir ?

J'aimerais plus de fermeté de la part des dirigeants européens. Ils pourraient dire à M. Orban : "Ecoutez, l'Europe cela veut dire la liberté académique et la liberté institutionnelle. C'est une valeur clef de tout ce continent. M. Orban, respectez cela si vous voulez rester au sein de ce continent". Ce n'est pas trop compliqué de dire cela. On peut le dire gentiment, on peut le dire avec... je ne demande pas de menaces, mais je demande des conséquences. Parce que cela commence avec mon université, mais cela finit où ? Où cela finira-t-il ? On sait que dans les années 30 la fermeture des universités en Allemagne fut l’un des signes les plus néfastes, annonciateur, de ce qui s'est passé ensuite. Je ne fais pas de comparaison bête entre le présent et le passé. Je dis simplement que la liberté académique n'est pas un privilège de quelques profs ! C'est une valeur au centre des valeurs européennes et il faut que la défense de ces valeurs entraîne des conséquences, c'est tout.

Actuellement, vous avez un sursis de quelques mois encore ?

Le calendrier est que, selon la loi en vigueur, nous ne pouvons pas accepter de nouveaux étudiants après le 1er janvier 2019. Après le 1er janvier 2019, l'université d'Europe centrale ne pourra plus accepter de nouveaux étudiants ! Il faut que cette sentence de mort soit levée.

Sinon, nous devrons déménager. C’est insupportable de penser qu'une institution européenne pourrait être chassée d'un État membre. Je veux rester. Je veux poursuivre les bonnes choses que nous faisons depuis 25 ans.

Vous aviez envisagé l'année entière de déménager ce campus à Vienne. Cette possibilité est donc toujours d'actualité ?

Oui, cela reste une possibilité. Nous envisageons même d'ouvrir un campus à Vienne, même si nous pouvons rester ici. Avoir deux sites, ce serait formidable. Vienne est à trois heures d'ici. Mais je ne veux pas être forcé de déménager toute une université à Vienne. Je veux rester ici, parce que c'est notre maison. Il est envisageable d'avoir un campus à Vienne. Ce qui est envisageable mais inacceptable serait d'être forcé de partir. Et... on va rester !