Michel Barnier invité de Guillaume Erner dans Les Matins de France Culture

Michel Barnier a été depuis 2016 le négociateur en chef pour l'Union européenne chargé de mener les négociations liées au Brexit.

Interviewé le 29 décembre dernier, Michel Barnier affirmait son souhait d’être "utile" à la France : "Je vais utiliser l'énergie qui reste la mienne pour travailler pour mon pays" (France Info). Celui qui a été plusieurs fois ministre dans des gouvernements de droite (Environnement, Affaires européennes, Affaires étrangères, Agriculture et Alimentation) et deux fois commissaire européen (Politique régionale puis Marché intérieur et Services financiers) doit désormais mettre en œuvre le Brexit négocié.

Invité de Guillaume Erner, Michel Barnier abordera les négociations sur le Brexit et son possible retour en politique.

