Midterms, des élections de mi-mandat à forts enjeux

Les élections de mi-mandat (midterms) ont lieu le mardi 6 novembre aux Etat-Unis : les Américains sont appelés à renouveler l’intégralité de la Chambre des représentants, un tiers du Sénat, une partie des gouverneurs, sans compter la ribambelle d‘élections locales dans les états. C’est aussi l’avenir du trumpisme qui se joue : poursuite ou coup d’arrêt.

Qui les Américains élisent-ils ?

Ces élections doivent pourvoir au renouvellement des 435 élus de la Chambre des représentants, de 35 des 100 sénateurs et de 36 gouverneurs d'Etats.

Pour conquérir la majorité à la Chambre des représentants, le Parti démocrate doit gagner 23 sièges. Un objectif qui semble atteignable, les projections leur accordent un gain d’une trentaine d’élus.

Au Sénat, parmi les 35 sièges à renouveler (33 selon la rotation classique et 2 élections spéciales dans le Mississipi et le Minnesota), 26 sont démocrates et 9 sont républicains. Sur ces 26 sièges encore démocrates, un grand nombre se trouvent dans des états ayant voté massivement pour Trump en 2016. Le Parti républicain semble donc en mesure de conserver sa majorité au Sénat, voire de l’accroître d’un ou deux sièges.

Les élections aux postes de gouverneurs devraient se traduire par un rééquilibrage entre les deux partis. Les républicains dirigent actuellement 33 des 50 Etats.

Quels scenarii possibles ?

Trois principaux scenarii sont envisageables :

1. Le Congrès reste républicain. C’est le scénario idéal pour le Président Trump. Avec une Chambre des représentants et un Sénat aux majorités républicaines, le POTUS (President of the United States) aurait alors les mains libres pour poursuivre sa politique initiée depuis près de deux ans et étouffer certaines affaires comme l’enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l’ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016. Il pourrait également renvoyer plus facilement Rod Rosenstein, numéro deux du département de la Justice. Celui-là même qui envisageait un temps de recourir au 25e amendement de la Constitution pour destituer Donald Trump, en invoquant une incapacité du chef de l’Etat.

2. Le Sénat reste républicain, la Chambre devient Démocrate. C’est l‘hypothèse la plus probable. Reste à déterminer l’ampleur de la victoire des démocrates à la Chambre des représentants et l’orientation politique d’un parti qui voit apparaître de nouvelles personnalités proches de la ligne du candidat progressiste malheureux à la primaire démocrate Bernie Sanders. Pour Donald Trump, les conséquences pourraient s’avérer urticantes… La commission des Ways and Means, chargée entre autre des questions de fiscalité, pourrait être présidée par Bill Pascrell qui a fait de la publication des déclarations fiscales de Trump son cheval de bataille.

• Crédits : WIN MCNAMEE GETTY IMAGES NORTH - AFP

Toujours dans ce cas de figure d’une majorité démocrate à la Chambre des représentants, on pourrait assister à une guérilla parlementaire sur de nombreux sujets : l’ingérence russe dans la campagne présidentielle, le mur à la frontière mexicaine. De plus, les pouvoirs présidentiels seraient limités pour la négociation des traités qui doivent être ratifiés par le pouvoir législatif. Trump ne pourrait également plus instaurer de taxations car les questions budgétaires relèvent du Congrès. L’écueil à éviter pour des démocrates majoritaires à la chambre basse serait celui de l’obstruction permanente qui les ferait passer pour le camp du NON. Ce que ne manquerait pas d’exploiter le président Trump.

3. Le Congrès (le Sénat et la Chambre) devient démocrate. On retrouverait alors la situation à laquelle a été confronté Barack Obama. Le Président n’est plus qu’une entité d’enregistrement des textes de loi adoptés par le Congrès et ne dispose que d’un véto pour empêcher l’application des textes. Dans cette situation, Donald Trump ne pourrait plus gouverner que par décret temporaire.

Quelle stratégie pour quel parti ?

Depuis plus d’un an, Donald Trump bénéficie d’une grande constance de ses soutiens. Les Américains sont entre 38% et 42% à avoir une opinion favorable du président. « Cette base se moque de savoir qui est Trump an tant qu’individu tant qu’il lui donne ce qu’il a promis dans son discours d’investiture : un nouveau rêve américain fondé sur la prospérité et sur la paix », assure à Reuters Jean-Eric Branaa, maître de conférence à Paris II Assas. Et comme les chiffres du chômage (3,7% soit le seuil le plus bas depuis 1969) et de la croissance (au-delà des 4% pour 2018) lui donnent raison, le président ne se prive pas de poursuivre sa communication choc. En ligne de mire, les démocrates et leurs électeurs : accusés de « vouloir ouvrir les frontières, d’inviter des caravanes d’immigrés aux Etats-Unis, d’importer le crime (…) .Un vote pour les démocrates est un vote pour laisser la meth, le fentanyl, l’héroïne et autres drogues mortelles franchir nos frontières ».

• Crédits : Saul Loeb - AFP

Côté démocrate, si les angles d’attaque sont ceux de la dénonciation du gaspillage, de la fraude et des abus au sein de l’administration Trump, la ligne et le personnel politique du parti sont plus flous. De nombreux sujets de société ont néanmoins permis aux démocrates de faire entendre leurs voix : les revendications féministes, le contrôle des armes, la contestation afro-américaine, la défense de l’assurance maladie (Obamacare) ou encore la dénonciation des camps de rétention d’immigrants à la frontière mexicaine. Mais depuis la défaite d’Hillary Clinton, le parti de l’âne, en totale reconstruction depuis la catastrophe électorale de 2016, cherche désespérément un leader capable d’incarner une alternance.

Parti démocrate cherche homme/femme providentiel(le) pour 2020

• Crédits : Scott Eisen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA - AFP

Tiraillé entre le camp modéré, qui ne s’est pas remis de la défaite d’Hillary Clinton, et la ligne plus progressiste de Bernie Sanders, le Parti démocrate est en manque de leader. Une fracture qui laisse poindre quelques nouveaux visages comme Andrew Gillum, candidat démocrate au poste de gouverneur de Californie ou Alexandria Ocasio-Cortez, proche de Sanders et candidate à la Chambre des représentants dans le Bronx, un quartier de New-York. Le futur candidat démocrate à l’élection présidentielle de 2020 se cache peut-être parmi ces nouvelles têtes…

Mais c’est sans compter sur le contingent de septuagénaires encore conséquent : Hillary Clinton, Joe Biden, Bernie Sanders, ou encore Nancy Pelosi. Même l'ancien maire de New-York Michael Bloomberg, 76 ans, revient dans le parti avec l'élection présidentielle de 2020 en ligne de mire.