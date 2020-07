Ministère de la Culture : Roselyne Bachelot succède à Franck Riester

Emmanuel Macron a finalement choisi l'expérience politique et la popularité pour la rue de Valois. L'ancienne ministre de la Santé de Nicolas Sarkozy, qui avait pourtant quitté la politique en 2012 pour les médias, remplace Franck Riester après moins de deux années de mandat.

Récemment revenue sur le devant de la scène politique pour sa gestion du stock national de masques en prévision de la grippe A (en 2009), Roselyne Bachelot hérite ce lundi du ministère de la Culture. Une "dingue d'opéra", pro des plateaux et chroniqueuse à France Musique rue de Valois mais aussi une ancienne ministre sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, ancienne députée de la circonscription où son père avait longtemps été élu. Seule députée de droite à avoir voté en faveur du PACS.

Une personnalité très populaire pour son sens de la formule - "pays infantilisé" il y a quelques jours encore - et ses fantaisies vestimentaires comme ses chaussures Crocs rose fluo à la sortie d'un Conseil des ministres. Amatrice de piano (qu'elle pratique depuis l'âge de 3 ans et demi) et de musique classique, à l'origine d'un hommage en trois CD à l'opéra français, chez Warner Classics, elle avait confié au JDD avoir "toujours rêvé être Maria Callas", "capable de faire un aller-retour Paris-New York de quelques heures pour écouter une oeuvre au Metropolitan Opera". Celle qui avait cosigné un Verdi amoureux en 2013, chez Flammarion, n'hésitait pas alors à affirmer au Nouvel Observateur : "Ce n’est pas Gabriel Fauré ! Il vous prend par les couilles !" Elle racontait aussi en 2017 à L'Express s'être prise de passion pour le rap, parlant à ses amis d'Oxmo Puccino, Nekfeu ou de Rohff, ou se rendant aux concerts de Youssoupha.

Proche de Jean Castex, cette docteur en pharmacie qui a eu son émission "100% Bachelot" sur RMC ou "L'heure de Bachelot" sur LCI a récemment tweeté à propos de la nomination du Premier ministre.

Revenir en politique ? "Jamais, jamais"

Pensionnaire des Grosses têtes sur RTL, elle avait pourtant répondu mi-mai dernier à l'idée de redevenir ministre : "Quel malheur, mais c'est un cauchemar !", en se tenant la tête entre les mains. Et en septembre 2017, toujours interrogée par Laurent Ruquier, sur France 2, elle avait affirmé : "Jamais je ne reviendrai en politique. J'ai pris cette décision bien avant 2012. J'en avais fixé l'échéance. Je respecte en général mes engagements."

"Elle a la poigne, les muscles nécessaires pour les discussions compliquées qui vont avoir lieu sur les intermittents, sur les suites de la crise", assure son ami d'enfance Christophe Girard, adjoint à la maire de Paris, interrogé par l'AFP. Ce sera l'un des grands dossiers de cette ardente défenseure de la parité en politique, qui déplore que la parole des femmes soit "systématiquement dévalorisée". Avec en priorité l'étendue des dégâts du confinement que le ministère vient d'évaluer dans une enquête à 22,3 milliards d'euros de perte de chiffre d'affaires pour 2020. Lors de la passation de pouvoirs avec Franck Riester, elle a d'ailleurs déclaré :

L'urgence absolue, ce début d'été, sera d'aider à la remise en route et en état des lieux de culture, festivals, théâtres, musées, cinémas, monuments historiques. C'est quasiment une question de vie ou de mort pour tant de personnes, emplois directs et emplois périphériques.

Et d'ajouter, considérant qu'"Être ministre de la Culture est la plus belle fonction de notre République" :

Je serai la ministre des artistes et la ministre des territoires dans les prochains jours. Je souhaite tenir des états généraux des festivals pour la saison prochaine. Je veux aussi m'impliquer totalement pour que nos théâtres, opéras, salles de concert puissent redémarrer à la rentrée dans des conditions sanitaires compatibles avec des conditions économiques viables. Et soutenir les nécessaires restructurations à mener dans le secteur de la presse écrite et de sa distribution, qui traverse une crise existentielle.

Franck Riester passé au Commerce extérieur

"Lui, il va prendre une balle", avait dit récemment un proche d'Emmanuel Macron à propos de Franck Riester, selon le Journal du dimanche.

La carte du politique expérimenté n'aura pas suffi. Le patron du parti Agir et député de Seine-et-Marne depuis plus de dix ans n'a pas réussi à marquer son passage rue de Valois. Après Françoise Nyssen qui avait déjà beaucoup déçu. Il reste toutefois au gouvernement, ministre délégué au Commerce extérieur et à l’attractivité.

Le manque de réactivité de Franck Riester a souvent été critiqué, en particulier face à la Covid-19, qu'il a lui-même très tôt contractée.

Mais ce spécialiste de l'audiovisuel dont la loi de refonte du secteur a été tuée par la pandémie n'a-t-il pas été étouffé par Emmanuel Macron ? Un Président qui avec sa femme et des proches, comme sa conseillère à l'Elysée Rima Abdul-Malak, le "monsieur patrimoine" Stéphane Bern ou le producteur Jean-Marc Dumontet, ont la main sur ce domaine.