Notre-Dame : un projet de loi jugé bien trop politique

Les députés examinent ce vendredi le projet de loi Notre-Dame. Un texte très contesté, notamment car il prévoit la création d’un établissement public ad-hoc pour la réalisation des travaux et la possibilité de s’affranchir d’un certain nombre de règles pour les mener à bien. Décryptage.

Le projet de loi Notre-Dame doit être discuté ce vendredi à l’Assemblée nationale mais ce texte inédit est déjà très critiqué. En cause, certains des neuf articles envisagés par le texte pour permettre d'accélérer les travaux, suite à l’incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale le 15 avril dernier.

Des dérogations en matière de patrimoine et d'environnement

De nombreux experts s’inquiètent surtout de l’article 9 de ce projet de loi. Il permet au gouvernement, pour faciliter les travaux, de prendre des mesures par ordonnance et de déroger aux règles en matière notamment d’urbanisme, d’environnement et de patrimoine. Cette mesure n'est pas justifiée, estime Alexandre Gady, le président de l’association Sites & Monuments, "sauf à croire que les règles existantes empêcheraient de faire des travaux, ce qui n’est pas du tout le cas". Etienne Hamon, professeur d’histoire de l’art du Moyen-Âge à l’université de Lille, rappelle que jamais par le passé une loi d’exception n’a été nécessaire pour reconstruire un monument, "pas même après les deux guerres mondiales". Les lois existantes, comme celle de 1913 sur les monuments historiques, avaient alors parfaitement fonctionné. "Si certains chantiers traînent en longueur, ce n’est pas pour des raisons législatives mais pour des raisons financières ou des manques de moyens humains dans les services de l’État", précise l’universitaire.

"Nous ne dérogerons pas au Code du patrimoine, à la restauration de l'édifice en tant que tel" veut rassurer Anne Brugnera, la rapporteuse du projet de loi. "Mais nous savons d'ores et déjà que nous aurons sûrement quelques problèmes pour ce chantier hors normes, notamment dans l'installation du chantier, sur ce parvis, sur cette île de la Cité, avec des abords assez contraints", précise la députée du Rhône.

Le projet de loi prévoit également la possibilité de créer un établissement public ad-hoc pour la reconstruction de Notre-Dame. "Une grave erreur" juge Alexandre Gady. D'autant plus que des structures spécifiques du ministère de la Culture existent déjà. Il y a l'OPPIC, l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture, "un opérateur culturel spécialisé dans les travaux de monuments historiques", commente Alexandre Gady. Et aussi le Centre des monuments nationaux ou CMN, déjà chargé de restaurer le château de Villers-Cotterêts (Aisne) par le président de la République et qui gère également les tours de Notre-Dame. "Il y a tous les outils juridiques, administratifs et réglementaires pour agir" selon Alexandre Gady. Mais un établissement spécifique à Notre-Dame aurait deux intérêts d'après Anne Brugnera, il permettrait d'abord de d'être entièrement dédié à la cathédrale, "ce qui est important pour la transparence de l'utilisation des fonds" et également "d'associer les parties prenantes à la cathédrale, la ville de Paris et le diocèse de Paris".

Les experts espèrent que le principe de collégialité qui s’applique en matière de patrimoine sera toutefois respecté. "Tous les grands chantiers de restauration en France ont toujours été suivis d’études préalables et de discussions entre les architectes des monuments historiques, les services de l’État et les savants qui sont aujourd’hui les universitaires et scientifiques", précise Etienne Hamon. Il espère qu'une grande commission sera mise en place et qu'elle permettra de réunir tous les spécialistes dans les différents domaines : historiques, techniques, administratifs que le chantier supposera. Il s'étonne d'ailleurs des nombreuses voix qui se sont exprimées contre ce projet de loi, "dans le milieu de la communauté scientifique et des conservateurs du patrimoine, qui sont des gens prudents et réservés. C'est la première fois dans toute ma carrière que j'ai vu une telle unanimité pour mettre en garde les pouvoirs publics sur un projet lié au patrimoine".

Ce sont des monuments en général extrêmement complexes et dont personne, ni les scientifiques, ni les architectes, ni les acteurs du patrimoine ne peuvent prétendre connaître et maîtriser tous les aspects de l’histoire et de la structure des bâtiments.

Etienne Hamon, professeur d’histoire de l’art du Moyen-Âge à l’université de Lille

Une critique envers les services du patrimoine

Pour Etienne Hamon, la volonté de passer par une loi traduit une certaine défiance envers les services de l’État qui sont en charge du patrimoine. Les raisons ne sont pas évidentes et il redoute un motif "idéologique" à cela. L'historien de l'art propose plutôt d’investir les moyens dans la réorganisation et l’efficacité des services. Ce qui permettrait également à d’autres monuments historiques en mauvais état d’en profiter. Le président de l'association Sites & Monuments est lui beaucoup plus critique. Il dénonce "la logique ultra-libérale du macronisme qui consiste, à chaque fois qu’il y a une loi, à la contourner, à faire une loi d’exception, à faire des constructions disruptives et à ne pas appliquer le droit commun". Il s’inquiète surtout du précédent que pourrait créer si cette loi si elle venait à être adoptée. À l’avenir, si un autre monument historique est touché par une catastrophe identique, une loi d’exception pourrait-elle aussi être décidée ? "L’idée d’exceptionnalité fait sauter le dispositif. Cela veut dire que la règle n’est plus tout à fait la règle commune acceptée", ajoute-t-il.

Un délai de cinq ans bien trop court

Les spécialistes appellent également le gouvernement à ne pas agir trop vite. 1 170 d'entre eux et elles ont signé une tribune dans Le Figaro demandant au Président de leur laisser le "temps du diagnostic". Le délai de cinq ans pour la reconstruction de Notre-Dame est jugé bien trop court. D’ailleurs, l’état structurel et technique de la cathédrale n’a pas encore été établi, d’après le président de l’association des architectes des bâtiments de France, Fabien Sénéchal. "Quand toutes les conditions techniques auront été posées, débattues, réfléchies (…) pourront peut-être surgir les adaptations nécessaires, notamment en terme de vitesse d’exécution", ajoute l'architecte.

Comme le rappelle professeur d’histoire de l’art Etienne Hamon,_"la précipitation n’est jamais bonne conseillère"_. Il s’étonne de ce calendrier imposé par Emmanuel Macron. "On s’attendait plutôt à ce que le président de la République annonce que la cathédrale serait restaurée avec tout le soin qu’elle mérite".

Ce délai semble guidé par l’arrivée des Jeux olympiques à Paris en 2024. Mais à en croire Alexandre Gady, "c’est la cathédrale qui fixe le délai, il faut faire la meilleure restauration possible et l’on verra bien où cela mènera".

On n'a pas été capable de conserver la charpente de Notre-Dame. C’est cela la première chose qu’il faut se dire et il faut s'en rappeler. On sort d’un échec tragique, ne nous mettons pas en situation de commettre d’autres erreurs.

Alexandre Gady, président de Sites & Monuments