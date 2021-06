Nous avons besoin d'apolitiques

Thomas Mann, en pleine guerre de 1914-1918, écrit les Considérations d’un apolitique qui viennent d’être republiées aux Etats-Unis dans une nouvelle traduction. Comme l’expliquait fort bien son fils, Klaus Mann, dans son autobiographie Le tournant, ce livre doit être compris dans le cadre de la divergence de vue entre les deux frères Mann, Thomas et Heinrich sur le sens à donner à cette première guerre mondiale. Car c’est Heinrich que vise Thomas lorsqu’il dénonce, dans ce texte, « le chantre de la civilisation ». Dans la tradition allemande, « la civilisation » renvoie à la France et « la culture » à l’Allemagne.

D’un côté, l’individualisme rationaliste qui vise essentiellement à augmenter le bien-être matériel. Ce que Adorno et Horkheimer dénonceront comme « raison instrumentale ». C’est la France. De l’autre, la profondeur, la spiritualité, la relation aux êtres et non principalement aux choses. Et c’est l’Allemagne. Le scepticisme ronge la civilisation. « C’est un principe de désagrégation », écrit Thomas Mann. La culture, « au contraire, représente le principe artistique, organisateur et constructif, qui maintient et transfigure la vie. »

Car Heinrich Mann, en pleine guerre, a publié une étude consacrée à Emile Zola. Ce qui est bien entendu une provocation assez gonflée envers le militarisme allemand ambiant. « Alors que les vagues du chauvinisme atteignaient leur point culminant, tandis que la nation tout entière s’enthousiasmait pour les exploits héroïques de notre invincible armée, Heinrich Mann osait dresser un monument littéraire à l’esprit invincible du combattant et du poète français, » écrit son neveu Klaus.

Thomas Mann exprime un vif dégoût des Etats-Unis. L’Amérique lui apparaît comme marquée par « l’utilitarisme basique, l’ignorance, la bigoterie, la vanité, la vulgarité, la vénération simpliste des femmes, l’esclavage des Noirs, la loi du mynch, les assassinats impunis... » Ni culture, ni civilisation !

Sur le site en ligne Tablet, David Mikics médite sur le sens de ce texte de Thomas Mann, ressurgi soudain d’une époque qui nous paraît si lointaine. Aujourd’hui, aux Etats-Unis, tout est politisé, écrit-il. On ne se demande plus qui vous êtes, mais ce que vous êtes ? Votre identité ethnique et de genre est censée dire tout de vous. Elle est censée vous déterminer entièrement. Cette réflexion d’un homme qui assumait une coupure nette entre sa vie privée et les événements de son temps nous est nécessaire. Et cet universitaire spécialiste de Saul Bellow relève ce qu’inscrit Thomas Mann dans son Journal intime le 6 août 1945 : « Eté à Westwood acheter des chaussures blanches et des chemises de couleur. Premier raid sur le Japon utilisant la fission nucléaire (uranium). »

On pourrait juger terrible cette apparence absence d’empathie, cette manière de sembler mettre sur le même plan la frivolité d’un achat et la bombe atomique sur Hiroshima, qui a causé la mort de plus de 100 000 personnes. Mais pour David Mikics, c’est justement la preuve que pour Thomas Mann, la vie ne se résumait pas à la politique. Et, pour lui, c’est le fait de tous les créateurs authentiques.