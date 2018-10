"Oui à la France, non à la dictature !" Il y a 60 ans, la Cinquième République

Le 28 septembre 1958, un référendum historique aboutissait à l'instauration, le 4 octobre suivant, d'une nouvelle et Cinquième République présidée par Charles de Gaulle. C'était il y a exactement 60 ans. A travers quelques archives sonores, nous vous proposons de retrouver l'atmosphère de cette période, marquée par un contexte politique houleux, sur fond de guerre d'Algérie et d'inimitiés du PCF qui dépeignait De Gaulle en dictateur.

Mai 1958, retour aux affaires de De Gaulle : "Comment voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?"

Le 13 mai 1958, à Alger, des généraux partisans de l'Algérie française (dont le fameux général Massu) organisent un coup d'Etat avec l'appui des alliés de Jacques Soustelle, ethnologue et académicien. Cette grave crise politique, appelée "putsh" d'Alger, conduit neuf jours plus tard à la fin du gouvernement de Pierre Pfimlin, et marque le retour aux affaires du Général de Gaulle.

Le 19 mai 1958, le général tient en effet une conférence de presse - la première depuis trois ans - au Palais d'Orsay, à Paris, devant 500 journalistes. Alors que le PCF cherche à dénoncer dans ses manœuvres une volonté d'instaurer une "dictature personnelle" susceptible de conduire au fascisme, le général s'en défend, la voix vibrante. "Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales ?", lui demande un journaliste. La réponse du Général fuse :

Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales ? Je les ai rétablies. Y ai-je une seconde attenté ? Jamais ! Comment voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?!

C'est ainsi que le 29 mai, dix jours après cette intervention au Palais d'Orsay, le président René Coty fait appel au "plus illustre des Français" pour gérer la crise. De Gaulle devient ainsi le président du Conseil de la IVe République et se voit attribuer carte blanche pour six mois. Le général a les mains libres pour proposer une réforme constitutionnelle... Élaborée pendant l'été, la nouvelle Constitution est destinée à être soumise à référendum, le 28 septembre 1958.

Les partisans, les détracteurs, et ceux qui se réservent un droit de rétractation

Les jours précédant ce vote, les différents partis politiques prennent position les uns après les autres, et les uns contre les autres, même si l'issue du vote semble déjà favorable à De Gaulle... En effet, seuls le PCF, une minorité socialiste ayant quitté la SFIO, et quelques personnalités de gauche, comme François Mitterrand et Pierre Mendès-France, appellent à voter "non".

Pour avoir un aperçu des affrontements politiques, nous vous proposons de réécouter cette allocution radiophonique de Jacques Soustelle, diffusée le 18 septembre 1958 sur les ondes de la RDF/RTF. Ministre de l'information, ce promoteur de l'Algérie française prédisait le succès du "oui", et dressait un portrait au vitriol du PCF :

Écouter Écouter Jacques Soustelle et le référendum constitutionnel, RDF / RTF, 18/09/1958 Jacques Soustelle et le référendum constitutionnel, RDF / RTF, 18/09/1958

Ils ont choisi comme procédé la propagande obsessionnelle avec des moyens énormes, tant sur le plan financier que sur le plan technique, mais on peut dire que ça ne prend pas. Et ce n'est pas parce qu'ils auront mis quelques milliers ou centaines de milliers de "non" sur les palissades, que cela constitue un argument quelconque. Cette argumentation des communistes touche au ridicule, et quand ils protestent contre le soi-disant arbitraire qui les empêcherait de s'exprimer... car si quelqu'un s'exprime c'est bien eux, et avec quelle outrance, quelle violence !

• Crédits : STAFF - AFP

Deux jours plus tard, via le même canal, Maurice Thorez, secrétaire général du PCF, haranguait les Français en conspuant le gouvernement et en les encourageant à voter contre la nouvelle Constitution :

Écouter Écouter Maurice Thorez et le référendum constitutionnel, RDF / RTF, 20/09/1958 Maurice Thorez et le référendum constitutionnel, RDF / RTF, 20/09/1958

Français, Françaises, depuis quatre mois notre pays vit sous le régime que lui ont imposé la rébellion militaire et les coups de force d'Alger et d'Ajaccio... Ce pouvoir profondément illégitime et anti-démocratique, on vous demande le 28 septembre de le ratifier, de le perpétuer. [...] Le président de la République élu par une assemblée de notables aurait plus de pouvoir que n'en avaient les derniers rois de France. Il nomme les ministres et les révoque à sa guise, il domine l'Assemblée tenue sous la menace continuelle de la dissolution. Dans la plupart des cas, la loi n'est plus de l'Assemblée. Même son droit de contrôle sur les finances publiques devient illusoire. L'article 16 permet au président de la République d'exercer la dictature en cas de circonstances graves, dont il est seul juge. Le rédacteur de la Constitution a reconnu que cet article visait l'hypothèse de la guerre atomique. Le président quitterait alors le territoire de la France, emportant avec lui la souveraineté nationale, tandis que le peuple serait abandonné à l'effroyable catastrophe.

Enfin, certains, comme Hubert Beuve-Méry, fondateur du journal Le Monde, estiment qu'un retour du général semble incontournable, mais revendiquent un droit de rétractation pour la suite ! Un épisode raconté dans... Le Monde du 28 septembre 2018 :

Le 15 mai, déjà, au lendemain de l’insurrection à Alger des ultras de l’Algérie française, [Hubert Beuve-Méry] a évoqué, comme un recours possible, le retour aux affaires du général de Gaulle. C’était alors une option. Le 29 mai, c’est devenu une nécessité face à la « sédition » de l’armée, au risque de « coup d’Etat militaire », voire de guerre civile. En quelques lignes, le directeur du Monde tranche donc : « Aujour­d’hui, dans l’immédiat, quelque réserve que l’on puisse faire pour le présent, et plus encore pour l’avenir, le général de Gaulle apparaît comme le moindre mal, la moins mauvaise chance. »

En dépit des effrayantes prédictions de Maurice Thorez, la nouvelle Constitution est approuvée à 82,60 % (contre 53% lors du passage à la Quatrième République, en 1946). Elle réduit le pouvoir du Parlement et renforce celui du président, pourtant pas encore élu au suffrage universel mais par un collège électoral d'environ 80 000 grands électeurs.

Le 23 octobre, le Général de Gaulle, qui sera le premier président de la Ve République le 21 décembre 1958, tient une nouvelle conférence de presse, à l'Hotel Matignon, cette fois. Il s'y félicite que "les Algériens et les métropolitains aient voté pour construire l'avenir ensemble" et évoque "l'action de la France pour l'amélioration matérielle et morale en Algérie". Une intervention d'une quarantaine de minutes, que nous proposons également à votre écoute :

Écouter Écouter Conférence de presse de De Gaulle après le référendum constitutionnel, RDF / RTF, 23/10/1958 Conférence de presse de De Gaulle après le référendum constitutionnel, RDF / RTF, 23/10/1958

En 1962, De Gaulle réchappe à l'attentat du Petit-Clamart, commandité par ceux qui avaient soutenu son retour en 1958 et lui reprochent d’avoir "abandonné" l’Algérie. Il profite de l'émotion que cela suscite dans le pays pour proposer un nouveau référendum sur l'élection au suffrage universel direct du président de la République. De Gaulle se heurte à nouveau aux réticences de l'opinion publique et médiatique, et à celle des partis politiques traditionnels. Il faut dire que le seul président élu avec un tel scrutin en 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, avait ensuite enterré la République par un coup d’Etat...

Qu'importe. Avec 62,25 % de "oui" à ce référendum du 28 octobre 1962, le général deviendra deux ans plus tard, le 19 décembre 1965, le premier président de la Ve République à être élu au suffrage universel, pour un nouveau septennat.