Paroles de militants du Parti socialiste

Alors que Benoît Hamon et Manuel Valls débattent ce soir en vue du deuxième tour des primaires socialistes, écoutez de jeunes militants du PS parler de leur engagement en politique. “Il y a autant de manière de vivre son militantisme (...) qu’il y a de militants au Parti socialiste". (Quentin)

Julien, Quentin, Lucie et Romain sont de jeunes militants du Parti socialiste. A l'occasion d'une série documentaire, Arnaud Contreras est allé à leur rencontre dans la région lyonnaise pour comprendre les raisons de leur engagement dans les rangs socialistes, leurs motivations, leurs parcours. Rencontre.

Durée : 25'23

A ECOUTER Le documentaire en intégralité : Les jeunes militants républicains et socialistes (Arnaud Contreras et Jean-Philippe Navarre)

Lucie a 31 ans et a adhéré pour la première fois au Parti socialiste en janvier 2015 :

"Ce qui m'a décidé, ça a été un événement en particulier : Charlie Hebdo, en janvier 2015. (...) Je me suis dit qu'encore aujourd'hui, on pouvait mourir pour ses idées. Et je me disais : "qu'est-ce que moi je fais pour faire vivre mes idées, mes valeurs ?" Comme beaucoup de gens, j'ai eu besoin d'agir, d'être dans l'action, et c'est le moyen que j'ai trouvé. Le soir même, je suis allée sur internet et j'ai pris ma première adhésion au parti socialiste."