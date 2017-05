Politique, diplomatie, économie et culture. François Hollande, cinq ans après

C'est l'heure des bilans pour l'homme du "changement, c'est maintenant". Que reste-t-il de son mandat en France et à l'étranger ? Dans son action politique, diplomatique, économique et culturelle.

Ce dimanche, François Hollande passe la main à celui qui fut son Secrétaire général adjoint à l'Elysée. Que retenir des cinq années au pouvoir du premier président de la Ve République à ne pas se représenter. Un "président normal" qui aura battu des records d'impopularité.

Politique

"Trop tôt pour faire un bilan", a confié François Hollande à Ludovic Piedtenu, le chef de notre service politique. Même s'il en avait dessiné un à l'annonce de son renoncement historique.

Sur le plan intérieur et hors la gestion des attentats (écoutez ci-dessous), il salue l'adoption du mariage pour tous comme un moment décisif.

"Je ne pensais pas que ce serait aussi long, aussi dur. Mais utile pour le pays parce que ça l'a fait avancer", estime-t-il.

De toute façon, conclue-t-il comme un élément de fierté, c'est toujours la gauche qui assure le redressement économique du pays. Le point de vue de Ludovic Piedtenu :

François Hollande aura aussi vu son mandat marqué par une série d'attentats sans précédents.

Charlie Hebdo et Hyper Cacher en janvier 2015, Paris et Saint-Denis dix mois plus tard, la Promenade des Anglais, à Nice, le 14 Juillet 2016... ou encore plus récemment l'assassinat d'un policier sur les Champs-Elysées. Il y aura eu 239 victimes. La vigilance contre le terrorisme était l'un des derniers des 60 engagements du chef de l'Etat en 2012. Confronté à la réalité, François Hollande a été obligé d'opérer un tournant sécuritaire, Anne Fauquembergue :

Diplomatie

Le bilan international de François Hollande s'apprécie d'abord au chapitre européen. Tout avait commencé par une quasi rupture avec l'Allemagne, le partenaire historique : François Hollande, en 2012, entendait en effet renégocier le traité européen de discipline budgétaire. Il n'en a rien été. C'est autour du psychodrame de la crise grecque que la diplomatie hollandienne a pu faire valoir son point de vue : c'est en effet Paris qui convertira Berlin à se rallier à sa position pour éviter un "Grexit", une sortie de la Grèce de la zone Euro.

Le bilan du quinquennat s'apprécie également au regard des interventions extérieures. Et la plus importante aura été l'opération Serval au Mali, en 2013, où l'armée française stoppe seule la poussée jihadiste vers Bamako. L'incontestable succès militaire de l'opération ne se poursuivra pas avec le même bonheur sur le plan politique : la réunification du Mali se fait toujours attendre et les jihadistes hantent toujours la bande saharo-sahélienne où la France maintient une présence militaire lourde : les 4 000 hommes de l'opération Barkhane.

Reste aussi la dimension multilatérale. Et là, c'est l'accord de Paris sur le Climat, issu de la COP 21, qui est à mettre au crédit de l'administration Hollande. Signé par 195 pays, en décembre 2015, il entend limiter le réchauffement climatique à moins de 2°C, les signataires de l'accord s'engageant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Indéniable succès diplomatique, l'accord de Paris devra encore pourtant être effectivement mis en oeuvre. Ce qui n'a rien de garanti.

Economie

On pourrait résumer ces cinq ans à une volonté d'accélérer la croissance et à essayer de se dépêtrer des déficits, tout en s'emmêlant dans la courbe du chômage. Avec des réformes, très souvent lancées à contre temps, qui n'ont pas produit les résultats escomptés, d'après Jean-Marc Chardon, le chef de notre service économie.

François Hollande évoque aussi le bon texte de la loi travail. Et si cela a été difficile, c'est en partie de sa faute, mais surtout celle d'Emmanuel Macron et Manuel Valls, qui ont voulu aller vite. Le chef de l'Etat salue le pacte de responsabilité, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi, qui va faire que l'économie reparte sainement. cela restera comme un acquis du quinquennat. Comme en 1983 avec Mitterrand.

Culture

Avec 3 ministres successives, le quinquennat de François Hollande présente un bilan assez contrasté. Contrastes précisés il y a quelques jours par Zoé Sfez dans son "Journal de la culture" :

"Le quinquennat sans culture ?", s'interrogeait auparavant sur notre antenne l'émission de Frédéric Martel "Soft Power". En 2012, peu avant son élection, François Hollande avait annoncé un budget de la culture "sanctuarisé". Dès septembre 2012, Aurélie Filippetti annonce une baisse de 3,3 % du budget de son ministère. Cette baisse atteindra près de 6% en deux ans. Et en 2014, Aurélie Filippetti quittera la rue de Valois, notamment à cause des coupes budgétaires. Pour Michel Guerrin, journaliste au Monde spécialisé dans la Culture et invité de l'émission, "le personnage clé sur la culture c'est Manuel Valls, pas François Hollande". Et l'on se souvient de Fleur Pellerin reconnaissant ne pas pouvoir citer de titres de livres de Patrick Modiano. Ecoutez "Soft Power", avec aussi Emmanuel Paquette, de l'Express, et Claire Bommelaer, du Figaro :

En janvier 2012, à Nantes, le candidat François Hollande déclarait notamment :