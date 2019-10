Pologne : le PiS soigne les jeunes pour freiner l'émigration

Les Polonais sont appelés à voter lors d'élections législatives ce dimanche. Le parti au pouvoir, le Parti Droit et Justice (PiS), est le grand favori. Pendant la campagne, il a fait beaucoup de promesses, notamment aux jeunes. Il a proposé une exonération totale de l’impôt sur le revenu jusqu’à 26 ans. Un cadeau fiscal du PiS qui a engagé une généreuse politique de redistribution. Jusqu’à présent, cela lui réussit plutôt puisque les scrutins se suivent et confirment sa popularité. Le prochain ne devrait pas faire exception à la règle.

Après les familles, qui bénéficient désormais de 500 zlotys (115 euros) chaque mois dès le premier enfant, après les retraités dont les pensions ont été revalorisées, après la hausse du salaire minimum, qui devrait se poursuivre progressivement jusqu’à la fin 2023, voilà donc les jeunes à leur tour choyés par le parti de Jarosław Kaczyński.

La première réforme pour les jeunes

La mesure est entrée en vigueur cet été. Et Dominika apprécie. Cette jeune informaticienne de 25 ans est entrée sur le marché du travail il y a un an :

C’est appréciable, car c’est la première fois qu’une réforme nous concerne nous directement les jeunes. Et je vois la différence. Je gagne désormais 300 zlotys de plus par mois, c’est environ 80 euros.

Le gain est en effet directement perceptible car, en Pologne, les impôts sont prélevés à la source.

Ce cadeau fiscal devrait coûter au budget quelque 2,5 milliards de zlotys, soit environ 500 millions d’euros. Mais la Pologne peut se le permettre. Son économie jouit d’une insolente bonne santé : la croissance, tirée par la demande intérieure, dépasse les 4%, quand la zone euro tourne autour de 1%; le chômage est au plus bas (moins de 4%); le déficit stabilisé et la dette ramenée à moins de 50% du PIB. De bons chiffres qui font pâlir d’envie bien des économies de l’ouest du continent.

Freiner l’émigration

Le PiS entend motiver les jeunes pour qu’ils rejoignent plus vite le monde du travail, alors que le pays est en manque de main d’œuvre. Quelque deux millions de jeunes salariés polonais seraient concernés. Le gouvernement souhaite aussi freiner leur expatriation, voire faire revenir une partie de ceux qui ont choisi d’aller travailler en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, attirés par des niveaux de salaire sans commune mesure avec ce qu’ils peuvent espérer en Pologne.

Difficile d’avoir des chiffres fiables. Il y aurait actuellement 2,5 millions de travailleurs polonais à l’étranger, majoritairement des moins de 40 ans. Combien sont susceptibles d’être séduits par un retour vers la mère patrie ? Assez peu, explique Maciej Witucki, le président de la confédération patronale Lewiatan :

L’effet sur le marché du travail sera limité. Ce n’est pas ce qui va arrêter l’émigration des jeunes travailleurs : les salaires sont quatre voire cinq fois plus élevés à Londres qu’à Varsovie. Et les étudiants en médecine continuent à apprendre le suédois durant leurs études pour s’expatrier une fois leur diplôme en poche.

Il s’agirait davantage, estime M. Witucki d’une mesure à visée politique. Cette exonération était en effet l'une des promesses électorales du PiS sous le slogan "Nous tenons à nos jeunes".

Tweet de campagne du PiS mené par un jeune Polonais :

Une mesure plus politique qu’économique

Il s’agit donc d’abord de montrer que le PiS respecte ses promesses et ensuite d’attirer un électorat jeune qui jusqu’à présent boude les urnes ou qui, lorsqu’il vote, choisit plus volontiers des petits partis contestataires.

Notre jeune informaticienne, Dominika, a beau apprécier le geste, elle confirme n'être pas dupe de la manœuvre :

Le gain est appréciable, mais ce n’est pas ce qui va nous convaincre de rester en Pologne. Moi-même, j’envisage de partir à l’étranger et ce n’est pas ce qui m’empêchera de le faire. Mes amis qui sont déjà partis ne vont pas rentrer pour autant. Nous pensons que c’est surtout un moyen d’acheter des voix avant l’élection.

L'attrait de l'Ouest reste donc important. Difficile d'ailleurs de trouver un jeune convaincu de l'efficacité de la mesure. Pour Piotr, un jeune auto-entrepreneur qui cumule un petit boulot avec des études de droit des affaires, le gouvernement n'a pas choisi la bonne mesure pour améliorer le sort des jeunes.

Ce n’est pas vraiment un cadeau. S’ils voulaient vraiment nous aider, ils devraient plutôt lutter contre l’inflation de contrats "flexibles" et sous-payés. En plus, la mesure est limitée car dès que l’on aura 26 ans, on va voir notre salaire baisser avec le prélèvement des impôts. C’est quand même bizarre !

Un effet de seuil classique qui n’est guère de nature à renforcer l’attractivité de la mesure.

Le PiS est bien conscient de l’impact économique limité de cette exonération fiscale, même s’il ne faut pas négliger le fait qu’elle améliore le pouvoir d’achat d’une frange de la population qui ne demande qu’à consommer et soutient donc la croissance. Alors ne s’agit-il que de montrer qu’il aime sa jeunesse ?

Victimes collatérales : les villes d’opposition

L’opposition y voit un dessein plus noir. Car ce cadeau aux jeunes fait en effet quelques victimes collatérales : les collectivités locales qui perçoivent automatiquement la moitié de l’impôt sur le revenu. Leurs recettes seront amputées d’autant. Et les sommes en jeu sont loin d’être négligeables. Stanislaw Zakroczymski, un doctorant de la faculté des lois de Varsovie a pris sa calculette. Il a épluché les budgets des grandes villes et se dit effaré par les résultats.

L’exonération fiscale des jeunes s’ajoute en effet à la baisse du taux de l’impôt sur le revenu qui est passé dans le même temps de 18 à 17%. Pour Gdansk, cela signifie 180 millions de zlotys en moins, précise-t-il, ce qui représente un quart des dépenses d’investissement de la ville. A Varsovie, selon ses calculs, le manque à gagner s’élève à environ 750 millions de zlotys, dont 115 imputables à la seule exonération fiscale des moins de 26 ans.

115 millions, c’est plus que ce qui est investi dans le domaine social ! Et 750 millions, c’est l’équivalent du budget que la capitale consacre aux dépenses de santé et d’éducation !

Des investissements en berne

La conséquence est inévitable. "Cette réforme signifie que les villes en Pologne construiront moins de crèches, moins d’écoles, de stations de métro. Elles pourraient aussi être obligées d’augmenter les impôts locaux ce qui va forcément mécontenter les électeurs." estime Stanislaw Zakroczymski.

Le gouvernement a promis de compenser ces pertes par le biais de dotations. Mais l’opposition qui tient l’immense majorité des grandes villes redoute que le PiS n’ait une générosité sélective et subventionne les dossiers des villes et régions qu’il contrôle tout en retoquant les projets soumis par les municipalités indépendantes ou d’opposition.

"Le PiS nous a pris pour cible car nous sommes forts et indépendants", tonne Rafał Trzaskowski, le maire de Varsovie, "son objectif est de nous empêcher de tenir nos promesses. Ils vont dire : regardez comme ces municipalités sont inefficaces alors que nous nous respectons nos engagements".

Les municipales de 2023 en vue

Après les attaques contre la justice, le PiS aurait donc entrepris de saper les fondements de l’un des rares bastions qui lui résiste : les grandes villes. "Ils sont très habiles", analyse Stanislaw Zakroczymski, le spécialiste des collectivités locales, "c’est un travail de sape discret. Ils mènent une guerre de basse intensité contre les villes. Ils leur prennent des revenus et dans le même temps ils leur donnent de nouvelles obligations sans les financer, c’est ce qui se passe par exemple avec la réforme de l’éducation. Ils les étranglent financièrement de manière progressive, en prenant ici, en leur compliquant la vie là. Et c’est très dangereux car cela se passe petit à petit. Les gens ne s’en rendent pas forcément compte. Pourtant, c’est bien ce qui est train de se passer. Et à l’arrivée les villes devront réduire leurs investissements dans le social, les transports, la lutte contre la pollution, or, c’est ce qui assure leur popularité".

Cette popularité sera testée dans les urnes en 2023. Les cadeaux du PiS lors de cette campagne pour les législatives pourraient donc le servir dans trois ans et demi. Comme si le parti au pouvoir enjambait déjà le scrutin de ce dimanche qui lui semble acquis pour préparer la bataille des municipales.