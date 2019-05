Pourquoi des artistes refusent-ils des décorations républicaines ?

"Les médailles, c’est la libido des vieux". L'auteur de bande dessinée Wilfrid Lupano a repris à son compte cette semaine la citation de Pierre Desproges. A l'origine notamment de la BD à succès « Les Vieux Fourneaux », il a refusé d’être élevé à l’ordre des Arts et des Lettres à cause de la politique menée par le gouvernement actuel, comme l’humoriste Blanche Gardin le mois dernier. Ils rejoignent bien d’autres artistes et intellectuels qui depuis bien longtemps ont souhaité rester indépendants de tout pouvoir.

"Comment accepter la moindre distinction de la part d'un gouvernement qui, en tout point, me fait honte ?"

Dans un long texte publié sur Facebook lundi, une lettre ouverte au ministre de la Culture, Wilfrid Lupano recourt huit fois à l’anaphore "J’ai honte" pour égrener les motifs de sa colère et de son refus de la médaille de Chevalier des Arts et des Lettres. Le scénariste, connu pour « Les Vieux Fourneaux », série de bandes dessinées écoulées à près d'1,7 million d'exemplaires avant d'être adaptées au cinéma l'an dernier, dit avoir été élevé à sa "très grande surprise" au rang de Chevalier des Arts et des Lettres, "mais j’ai bien peur de devoir refuser cet honneur", écrit-il au ministre Franck Riester. Il explique les motifs qui l’ont poussé à décliner cette décoration républicaine :

On reçoit un courrier qui nous indique que l'on a été élevé au grade de Chevalier des Arts et des Lettres, que cela nous plaise ou non, et que si l'on veut ajouter à cela un décorum à l'occasion d'un pince-fesses républicain, il faut que l'on se manifeste.

• Crédits : Joël Saget - AFP

Dans son texte, Wilfrid Lupano affirme notamment avoir "honte de ce que votre gouvernement fait des services publics, au nom du refus dogmatique de faire payer aux grandes entreprises et aux plus grosses fortunes les impôts dont elles devraient s’acquitter". Et d’enfoncer le clou en dénonçant la suppression de l’ISF et un gouvernement qui a "divisé par deux les ressources des associations qui prennent à leur charge les plus faibles, les plus démunis, les laissés pour compte, à la place de l’Etat". L'auteur s’insurge également contre les violences policières lors des manifestations de "gilets jaunes" et la gestion de la crise migratoire par l’exécutif.

Sur ce dernier point, le scénariste des « Vieux Fourneaux », qui vit son engagement politique sans être encarté dans un parti, se dit persuadé que les personnes qui ont pensé à lui pour une distinction républicaine n’ont pas ou peu lu son œuvre. Pour preuve, dans le tome 5 de la série intitulé « Bons pour l’asile », Wilfrid Lupano raconte : " Mes personnages, qui sont une bande de vieux anarchistes mal voyants qui s’appellent « ni yeux ni maître », font une opération d’activisme joyeux devant l’ambassade de Suisse en s’habillant avec le costume traditionnel des rupins, c’est-à-dire chapeau claque et queue de pie, mais en portant en même temps des gilets de sauvetage et en se mettant dans un canot comme des réfugiés qui traversent aujourd’hui la Méditerranée."

Cette position fait écho aux propos de l’historien Olivier Ihl, professeur de sociologie historique à l’Institut d’études politiques de Grenoble, auteur de Le Mérite et la République - Essai sur la société des émules (Gallimard), invité de Jean Lebrun dans "La Marche de l’Histoire", sur France Inter, pour parler de la Légion d’honneur :

Le signe est pris en otage par des militantismes, par des indignations, par des sentiments de honte et l’on met, au fond, le signe en regard de la politique gouvernementale qui lui a donné naissance. C’est une chose intéressante : les citoyens peuvent se rebeller.

Olivier Ihl

Blanche Gardin avait déjà dit non à Emmanuel Macron en avril

Dans cette veine du refus militant, le mois dernier, l’humoriste Blanche Gardin avait elle aussi décliné l'ordre des Arts et des Lettres "de la part d'un gouvernement qui ne tient pas ses promesses vis-à-vis des SDF". Sur son compte Facebook, celle qui avait reversé à la Fondation Abbé Pierre et à l’association les Enfants du Canal les bénéfices de son dernier spectacle joué à Paris, a fustigé certaines mesures prises par Emmanuel Macron qui vont à l’encontre de l’engagement présidentiel de juillet 2017. Le chef de l’Etat avait alors affirmé : "La première bataille est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d’ici la fin de l’année, avoir des hommes et des femmes dans la rue, dans les bois ou perdus."

L’humoriste reproche à Emmanuel Macron d’avoir "baissé durement les APL qui aident les plus pauvres à se loger, (…) réduit les budgets des centres d’hébergements d’insertion pour les sans domicile, (…) supprimé l’ISF, ce qui a eu, entre autres conséquences, de faire chuter les dons aux associations qui luttent en faveur des plus démunis ». Blanche Gardin en arrive à la conclusion suivante : "Vous comprendrez qu’il y aurait quelque chose d’illogique d’accepter votre proposition."

Refuser les décorations par souci d’indépendance

En 2016, sous le mandat de François Hollande, quatre dessinatrices, Julie Maroh, Chloé Cruchaudet, Aurélie Neyret, Tanxxx et Marguerite Abouet avaient elles-aussi refusé leur promotion dans l’ordre des Arts et des Lettres pour dénoncer notamment la précarité de leur métier. Avec une charge plus globale de Tanxxx, sur son blog, particulièrement virulente :

Le ministère doit se dire que les artistes doivent être assez cons et obnubilés par leur petit ego de merde que leur refiler un titre ça doit les flatter ? Mon engagement est celui des prolos. Et ma culture est aussi celle des prolos, loin des salons feutrés, des cocktails à la con et des titres honorifiques, de l’état et de ses singeries. On continuera à rigoler comme des godasses (© Bouzard) entre nous, et on trinquera à notre culture, celle qu’on bâtit, qu’on porte et qu’on défend malgré le ministère et des conditions de survie qui sont les nôtres. J’ai trop de respect pour l’engagement, trop d’amour pour la culture qui me tient debout, et j’ai trop les pieds dans la merde pour être éblouie par du fer-blanc. Chevalier mon cul, que crève l’état et son ministère.

Bande dessinée encore, nommé chevalier de la Légion d’honneur le 1er janvier 2013, Jacques Tardi, avait refusé cette distinction. "L’accepter serait une compromission. Je suis un homme libre et je veux le rester. Je ne veux rien avoir à faire avec le pouvoir politique, de droite ou de gauche", expliquait-il dans Le Parisien. Ce grand dessinateur de la Première Guerre mondiale, notamment connu pour son antimilitarisme, se moquait bien de recevoir une médaille sur proposition d’Aurélie Filippetti, la première ministre de la Culture de François Hollande. Jacques Tardi ironisait : "Ça veut dire qu’elle n’a pas lu mes bouquins. Et si elle les a lus, ça veut dire qu’elle ne les a pas compris."

Le comédien et réalisateur Jean-Pierre Bacri a aussi affirmé il y a peu dans l'émission "Quotidien" avoir plusieurs fois refusé la Légion d'honneur "Cela n'a aucun intérêt. Alors que recevoir un Molières, oui, ce sont les gens du métier qui me le remettent." Coco Chanel ("Un ruban rouge, ça met en l'air un tailleur"), Claude Lelouch, Yves Montand, Brigitte Bardot ou Catherine Deneuve ont également toujours rejeté un tel honneur.

De même l'écrivain Bernard Clavel, très étonné d’être promu à l’ordre de la Légion d’honneur en janvier 1998. "Je suis anarchiste, pacifiste. Et malgré tout, la Légion d’honneur reste un peu le symbole de l’ordre et de la bravoure militaire", rappelait-il à Hervé de Saint-Hilaire dans Le Figaro. Il préférait rester "dans le clan de ceux qui l’ont refusée : Berlioz, George Sand, Littré, Courbet, Maupassant, Daumier". Bernard Clavel avait déjà refusé des décorations républicaines dans les années 1960 et s’était illustré, en 1977, en démissionnant de l’Académie Goncourt. "Je veux être hors des sentiers battus, rester libre de dire ce que je veux", assurait le romancier à Patrick Kéchichian dans le Monde daté du 3 janvier 1998.

George Sand : "J’aurais l’air d’une vieille cantinière !"

Par humilité et crainte du ridicule ampoulé, George Sand refusa la Légion d’honneur en 1873 alors qu’elle aurait pu devenir la première auteure décorée. Elle prie le ministre Jules Simon de ne pas la décorer : "Non, ne faites pas cela, je vous en prie ! Vous me rendriez ridicule (…) me voyez-vous avec un ruban rouge à l’estomac ? J’aurais l’air d’une vieille cantinière !", ironise la romancière.

• Crédits : Médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Diffusion RMN

Son époux, en revanche, espérait obtenir la croix de la Légion d’honneur, écrivant même à Napoléon III pour vanter ses états de services en tant qu’ancien officier, s’appuyant encore sur les services de son père depuis 1792, mais aussi pour ses malheurs conjugaux, se plaignant d’avoir été trompé :

Marié à Lucile Dupin, connue dans le monde littéraire sous le nom de George Sand, j'ai été cruellement éprouvé dans mes affections d'époux et de père, et j'ai la confiance d'avoir mérité le sympathique intérêt de tous ceux qui ont suivi les événements lugubres qui ont signalé cette partie de mon existence.

Sans surprise, cette demande n’a pas été couronnée de succès.

Article réalisé avec la collaboration d'Eric Chaverou