Pourquoi le Labour a-t-il perdu ses électeurs ouvriers ?

Qu’est-il arrivé au Labour ? Qu’est-il arrivé à l’un des plus anciens partis sociaux-démocrates d’Europe, puisqu’il a été fondé par les syndicats en 1900, deux ans avant le Parti socialiste français de Jaurès ?

Récemment encore, il dominait la vie politique de la Grande-Bretagne : Tony Blair a été, dans l'histoire du parti, le premier leader travailliste à gagner trois élections générales consécutives : en 1997, 2001 et 2005. On pouvait croire le vieux parti de gauche, rénové et relooké en « New Labour », destiné à dominer de manière définitive la vie politique du pays.

Mais le successeur de Blair, Gordon Brown, a été battu aux élections de 2010. Et depuis, les conservateurs ne cessent de progresser. En 2019, sous le leadership d’un Boris Johnson, jugé comme un fantaisiste et un amateur, les tories ont arraché 60 sièges au Labour.

Mais le plus frappant a été de voir les travaillistes perdre des sièges qu’ils détenaient depuis plus d’un siècle, dans le Nord et les Midlands. Des villes de tradition ouvrière, où les idéaux du syndicalisme et du socialisme s’étaient transmis depuis des générations. Comment le Labour a-t-il pu perdre de pareilles citadelles ?

Le parti de la gauche britannique a trahi la classe ouvrière, parce qu’il la méprise. Telle est la réponse donnée par Paul Embery, dans un livre qui vient de paraître en Grande-Bretagne., Despised : Why the Modern Left Loathes the Working Class.

« Nous avions des racines. Nous étions des provinciaux. Nous vivions parmi notre famille et nos amis. Nous prenions soin les uns des autres et il y avait une solidarité sociale tangible », écrit-il.

Edward P. Thompson, a analysé dans un livre, devenu un classique de la sociologie, ce en quoi consistait concrètement cette solidarité ouvrière, ancrée dans une culture spécifique. Elle est en miettes, aujourd’hui, pulvérisée par le consumérisme, le culte de la réussite, la culture du divertissement.

Mais ce qu’attaque Paul Embery, c’est le tournant pris par le parti travailliste lorsqu’il a été arraisonné par l’équipe modernisatrice de Blair. Sous la direction de l’équipe « New Labour », inspirée par les « New Democrats » de Bill Clinton, le vieux parti de gauche est devenu un parti centriste. Il a été victime d’une OPA, lancée par une bande de jeunes cadres urbains, prétendant émanciper les individus au nom d’un idéal d’autonomie, en flagrant contraste avec les valeurs traditionnelles, solidaristes, de la classe ouvrière. Aujourd’hui, le Labour, comme de nombreux partis de gauche occidentaux, est devenu le grand parti des diplômés, à l’aise avec la mondialisation, comme avec l’immigration. Il a fait sa place aux « politiques de l’identité ».

Les dirigeants blairistes tenaient, à ceux qui leur reprochaient d’avoir abandonné les cols bleus pour les cols blancs, une réponse toute prête : de toute façon, les électeurs des circonscriptions de la gauche traditionnelle "n’ont pas le choix". Même s’ils n’aiment pas ce que nous leur proposons, ils ne vont tout de même pas aller voter pour les conservateurs... Ils avaient tort. Le référendum sur le Brexit a été instrumentalisé par des électeurs de gauche déçus pour se venger de ce qu’ils ont perçu comme une trahison.

Certes, le Labour a abandonné une bonne partie de l’héritage blairiste. Mais, selon Embery, cela a été au profit du vernis idéologique « woke », lui aussi venu des Etats-Unis. Une bande de jeunes « révolutionnaires en carton-pâte » (Toytown Revolutionaries), enfants de la bourgeoisie, radicalisés dans les universités, brandit sa bonne conscience par des proclamations féministes, antiracistes, pro-gays, qui ne leur coûtent pas cher…

Sous leur influence, le parti refuse d’entendre les doléances de ces gens d'en bas, qui voudraient voir respectées leurs traditions, leurs modes de vie, leur langage spécifique, et qui sont devenus, dans plusieurs de ces villes perdues, minoritaires du fait du changement démographique survenu au cours des 25 dernières années. Exemple Dagenham.

« A mesure que le nouveau marché mondialisé s’implantait, écrit-il, et que leurs vies et leurs communautés étaient soumises à des changements économiques et démographiques d’une rapidité sans précédent, les expressions d’anxiété et de mécontentement tombèrent dans l’oreille de sourds. Ils ne tardèrent pas à réaliser que non seulement la nomenklatura était non seulement insensible à leur détresse, mais qu’elle les méprisait activement. »

Car les « wokes » du parti, qui ont bricolé une nouvelle « orthodoxie », ne cachent pas leur mépris pour des gens qui tardent à s’adapter aux canons du jour, qui « crachent leur fiel sur des personnes qui se contentent de s’en tenir à des idées qui, hier encore, étaient tenues pour l’expression de la sagesse conventionnelle. »

Mais leur pseudo-radicalisme, avec sa manière d’organiser chaque « minorité » de manière séparée, mine la solidarité de classe et l'équilibre des communautés locales. « La loyauté mutuelle », selon Paul Embery, provient de ce que des gens partagent les mêmes lieux, la même histoire, la même culture. Tant que le Labour leur tournera le dos, ils continuera à voir les électeurs de la classe ouvrière le répudier.