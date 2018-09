Pourquoi les attaques contre Trump n’impriment pas

A l'approche des élections de mi-mandat, Donald Trump conserve un soutien très élevé dans sa base électorale qui lui permet de maintenir sa côte de popularité malgré les affaires politiques et les outrances. Retour sur le paradoxe Trump avec Jean-Éric Branaa, spécialiste des Etats-Unis.

Trump pourra-t-il gagner les élections à mi-mandat le 6 novembre 2018 ?

Il y a très peu de chance que Donald Trump perde le Sénat, en revanche il peut perdre la chambre des représentants, il ne pourra pas plus faire voter de lois au congrès donc il gouvernera par décrets. Jean-Eric Branaa Donald Trump peut perde les mid-terms au niveau des gouverneurs et c'est un vrai contre pouvoir car les gouverneurs ce sont les présidents des différents Etats et ils agissent sur la vie quotidienne des gens (l'école, la sécurité, les impôts). Jean-Jean-Eric Branaa

Est-ce que la popularité de Donald Trump peut être comparée avec les autres présidents américains ?

On a un phénomène exceptionnel avec Donald Trump c'est que sa popularité ne bouge pas, on a une ligne quasiment droite mais son impopularité ne bouge pas non plus [...] Au niveau où nous sommes aujourd'hui quasiment à deux ans de mandat la plupart des présidents étaient au même niveau de popularité voire même en dessous.

Jean-Éric Branaa spécialisé dans les questions relatives à la société et à la politique aux Etats-Unis, maître de conférences à l'université Paris II Panthéon-Assas et chercheur associé à l'Institut IRIS.

