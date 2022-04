Présidentielle 2022 : aux programmes des douze candidats et candidates

Près de 48 millions d'électeurs français sont appelés à voter les dimanches 10 et 24 avril 2022 pour élire le prochain président de la Ve République ou peut-être la première Présidente de notre histoire. Pour y voir plus clair dans les programmes vantés depuis plusieurs semaines par les douze candidats et candidates qui ont obtenu 500 signatures, voici leurs principales propositions décryptées par notre service politique. Au fil de la liste de noms déterminée par le Conseil constitutionnel début mars dernier.

Au programme de Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière

Après 2012 et 2017, Nathalie Arthaud se présente pour la troisième fois à l'élection présidentielle. L'héritière d'Arlette Laguiller s'affirme à 52 ans comme la candidate des "travailleurs" contre le "système capitaliste" et a publié un livre programmatique - Communiste, révolutionnaire, internationaliste - que résume Rosalie Lafarge :

Au programme de Fabien Roussel pour le PCF

À 52 ans lui aussi, Fabien Roussel se présente au nom d'un Parti Communiste Français qui n'avait pas présenté de candidat depuis quinze ans à l'élection présidentielle. Il est le Secrétaire national du PCF, député du Nord et Conseiller municipal de Saint-Amand-les-Eaux dans le même département. Il veut faire oublier le score humiliant de Marie-George Buffet en 2007 : 1,93%. Celui qui fut journaliste mène une campagne dynamique, axée sur l'optimisme, en promettant aux Français le "retour des jours heureux" Julie Pacaud :

Au programme d'Emmanuel Macron pour En marche

À 44 ans, le président de la République candidat à sa réélection est toujours adepte du dépassement des clivages, avec des propositions marquées à droite et à gauche. Même si l'ensemble penche un peu plus à droite qu'il y a cinq ans. Éclairage de Rosalie Lafarge :

Au programme de Jean Lassalle pour Résistons !

Le credo de Jean Lassalle, 66 ans, c'est la revitalisation des territoires. Il souhaite créer des zones franches pour favoriser l’installation d’entreprises dans les petites communes. Le député du Béarn qui aime à jouer de sa faconde se présente pour la deuxième fois à l'élection présidentielle. Antoine Marette évoque ses priorités :

Au programme de Marine Le Pen pour M la France

Après 2012 et 2017, Marine Le Pen se présente pour la troisième fois à l'élection présidentielle. À 53 ans, la députée du Pas-de-Calais a décidé de s'adresser aux classes populaires en mettant en avant les questions de pouvoir d'achat. Mais celle qui a mis entre parenthèse sa présidence du Rassemblement national pour sa campagne n'en oublie pas pour autant ce qui constitue son ADN politique : la sécurité et l'immigration. Analyse d'Antoine Marette :

Au programme Éric Zemmour pour Reconquête !

Le journaliste politique Éric Zemmour s'est révélé très tôt le candidat surprise de cette élection présidentielle. Le polémiste de 63 ans aspire à réaliser "l'union des droites". Mais son programme entre avant tout en concurrence avec celui de Marine Le Pen. L'immigration et l'insécurité dominant ses principales mesures étudiées par Antoine Marette :

Au programme de Jean-Luc Mélenchon pour l'Union populaire

Comme en 2017, l'un des axes majeurs du programme de Jean-Luc Mélenchon est de fonder, s'il accède à l'Élysée, une VIe République. Objectif affiché à 70 ans pour celui qui souhaite à nouveau venir jouer les trouble-fêtes : revitaliser la vie démocratique dans la société française. Revue des priorités du chef des Insoumis, dont la "bifurcation écologique" et l'urgence sociale, par Claire Flochel :

Au programme d'Anne Hidalgo pour le Parti socialiste

La maire de Paris, 62 ans, veut renouer avec le socialisme au sens premier du terme et elle insiste d'abord sur le pouvoir d'achat et les salaires qu'elle veut augmenter. Claire Flochel présente les principales mesures de son projet, avant tout sociales, même si elle a abandonné l'idée qui avait beaucoup fait parler d'elle : le doublement du salaire des profs. Il s'agit désormais de porter progressivement la rémunération des enseignants au niveau de celle des cadres :

Au programme de Yannick Jadot pour Europe Écologie-Les Verts

Le député européen écologiste achève sa première campagne pour une présidentielle. À 54 ans, celui qui dirigea les campagnes de Greenpeace France de 2002 à septembre 2008 présente un programme composé de 120 propositions. Sans surprise, il est principalement axé sur la lutte contre le dérèglement climatique, Claire Flochel. Avec notamment une sortie progressive du nucléaire :

Au programme de Valérie Pécresse pour Les Républicains

La présidente de la région Ile-de-France, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy à l'Enseignement supérieur puis au Budget, vainqueure du Congrès LR en décembre dernier, a dû rassembler sa famille politique en tenant compte de la ligne très droitière du finaliste Eric Ciotti. La candidate affiche ainsi un programme très ferme sur le régalien. Julie Pacaud :

Au programme de Phillipe Poutou pour le Nouveau parti anticapitaliste

Philippe Poutou, 55 ans, apparaît pour la troisième fois en campagne présidentielle. Il avait obtenu 1,15% des suffrages en 2012, 1,09% des voix en 2017. Ouvrier licencié de l'usine Ford de Blanquefort, ancien syndicaliste, le conseiller municipal d'opposition à Bordeaux depuis juin 2020 se félicite d'avoir "forcé l'invitation à la présidentielle" afin d'importer dans le débat ses idées anticapitalistes. Ses priorités analysées par Julie Pacaud :

Au programme de Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France

Nicolas Dupont-Aignan, 61 ans, était déjà candidat en 2012 et en 2017. Comme lors des précédents scrutins, il se présente en candidat souverainiste, héritier du général de Gaulle, et propose via notamment 100 décisions pour la France de faire sortir la France de l'Union européenne. Décryptage d'Antoine Marette :

Avec la collaboration de Caroline Bennetot et de Jérémie Caillet

