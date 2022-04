Présidentielle 2022 : les enseignements du premier tour

Un nouveau duel Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour, une forte abstention mais sans battre le record de 2002, un niveau historiquement bas du Parti socialiste et des Républicains et une percée de Jean-Luc Mélenchon. Ce sont les premières leçons de ce vote tirées d'estimations.

Trois candidats expérimentés se détachent très largement ce 10 avril au soir avec des scores à deux chiffres selon les estimations, en particulier celles d'Ipsos Sopra Steria pour Radio France / France Télévision / France 24 / Les Chaines Parlementaires et Le Parisien : Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Huit candidats et candidates n'atteignant pas la barre des 5% de voix. Pour la première fois depuis vingt ans, le président sortant arrive en tête du premier tour et, pour la première fois depuis plus de quarante ans, les Français ont qualifié au second tour le même duel que lors de la précédente élection présidentielle. Enfin, c'est la troisième fois que l'extrême droite parvient au second tour d'une présidentielle en France, après le père de Marine Le Pen, ancien chef du Front national, en 2002, puis elle-même, en 2017.

Macron largement en tête, désormais soutenu par Pécresse, Hidalgo, Jadot et Roussel

Le président sortant candidat enregistre un score plus important qu'en 2017, avec pratiquement cinq points d'avance sur sa concurrente : 27,6% selon Ipsos. L'effet drapeau produit par la guerre en Ukraine se serait plus que maintenu en faveur d'Emmanuel Macron, avec peut-être aussi un vote utile dès le premier tour. Dernier à s'exprimer depuis son QG de campagne, il s'est posé dimanche soir comme le tenant d'une "Europe forte", a affirmé défendre le "seul projet pour le pouvoir d'achat", thème qui s'est imposé ces dernières semaines, a appelé à fonder au-delà des "différences" "un grand mouvement politique d'unité et d'action" et dit vouloir "tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France".

Anne Hidalgo puis Valérie Pécresse, Yannick Jadot et Fabien Roussel ont rapidement appelé à voter pour lui le 24 avril prochain. La question des réserves de voix sera essentielle pour celui que beaucoup ont considéré comme trop à droite pendant son mandat. Même si, selon les premiers sondages réalisés dimanche, il l'emporterait au second tour face à Marine Le Pen, avec un score compris entre 54% et 51% contre 46%-49% pour la candidate RN.

"On va peut-être enfin voir Emmanuel Macron en campagne. On peut s'attendre à une campagne d'entre deux tours extrêmement violente" a estimé sur notre antenne Christine Ockrent. L'ancienne ministre socialiste de la Culture Aurélie Filipetti de considérer que "Cette élection n'a pas suscité d'enthousiasme parce que, au fond, il y avait pour la plupart des gens assez peu d'enjeux. Et l'argument qui a sans doute le plus porté, pour les uns comme pour les autres, c'est celui du vote utile. Le premier tour s'est transformé en deuxième tour. On élimine pour ne pas se retrouver dans un scénario de deuxième tour qui ne nous plairait pas."

Marine Le Pen soutenue par Éric Zemmour

Marine Le Pen apparaît à 23%, toujours selon Ipsos. Elle fait mieux qu'il y a cinq ans grâce à une campagne modeste de terrain, au plus près des électeurs, et une image plus protectrice. Elle pourrait notamment bénéficier de reports de voix d'Éric Zemmour, crédité de 7,2%, et de Nicolas Dupont-Aignan, 2,1%. Éric Zemmour qui lui a servi par ses outrances selon beaucoup d'observateurs a appelé à voter pour elle, malgré leurs vifs échanges de campagne et leurs tensions à cause de nombreux départs du RN vers Reconquête. Nicolas Dupont-Aignan ayant appelé "les Français à tout faire pour faire barrage à Macron". Marine Le Pen a dit ce dimanche soir vouloir "recoudre les fractures", dans la lignée de son discours social et de ses arguments pour le pouvoir d'achat.

En 2017, Emmanuel Macron avait obtenu au premier tour 24,01% des voix et Marine Le Pen 21,30%.

Pour sa troisième campagne présidentielle, avec 22,2%, Jean-Luc Mélenchon a fait mieux qu'en 2017 avec une très forte dynamique ces derniers jours, mais sans se qualifier pour le second tour. Le chef de file des Insoumis, très inventif sur les réseaux sociaux, a toutefois nettement réussi à prendre le leadership à gauche. "Il ne faut pas donner une seule voix à madame Le Pen", a-t-il déclaré depuis son QG de campagne.

Double requiem pour les partis historiques de gouvernement

Les Républicains et le Parti socialiste enregistrent des scores historiquement bas avec un cumul de moins de 7 points ! "C'est une faillite du politique" et de la perception qu'en ont les Français considère Stéphane Robert, le chef de notre service politique.

Valérie Pécresse plonge sous la barre symbolique des 5% de voix avec 4,8%. Cet échec cinglant entraînera sûrement l'éclatement du parti au pouvoir pendant des décennies. Et le remboursement de ses frais de campagne par l'État pourrait aussi être nettement réduit, causant d'importantes difficultés financières.

Avec 1,7% des voix, Anne Hidalgo pointe dans les profondeurs des résultats, derrière le Parti communiste de Fabien Roussel, à 2,3%, et seulement devant Philippe Poutou (0,7%) et Nathalie Arthaud (0,6%). La maire de Paris fait moins bien que l'ex-socialiste Benoît Hamon en 2017 (6,36%), qui avait déjà réalisé un score historiquement bas.

Une forte abstention mais pas record

Selon des estimations des instituts de sondage, l'abstention serait supérieure de 4 à 6 points à celle de 2017, entre 24% et 26,5%. Avec un nombre d'inscrits qui a augmenté de plus d'un million entre les deux votes. Mais le plus bas historique à une présidentielle - de 28,4% en 2002 - n'a pas été battu. Et on est très loin aussi des 66,72 % des électeurs qui s'étaient abstenus au premier tour des régionales de juin 2021. Un record tous scrutins confondus mais dans un contexte très différent.

Le journaliste Gérard Courtois en a rappelé sur notre antenne les causes structurelles, "là depuis une bonne vingtaine d'années" : "la défiance à l'égard des gouvernants, quels qu'ils soient, le sentiment qu'ils ne comprennent pas les problèmes des Français, le sentiment que leurs politiques sont inefficaces, et, en surplomb, le sentiment que la démocratie française fonctionne mal". A cela s'ajoutent des causes circonstancielles : "la crise sanitaire qui a confiné la vie politique depuis deux ans, la guerre en Ukraine qui a beaucoup éclipsé la campagne. Tout cela a provoqué un mélange de fatigue, d'inquiétude, d'incertitude perceptible ces dernières semaines". L'ancien directeur de la rédaction du Monde d'évoquer enfin des causes conjoncturelles : "sept candidats sur les douze étaient déjà présents la dernière fois, certains sont candidats pour la troisième fois et sur les cinq 'nouveaux', quatre n'ont pas crevé l'écran et celui qui a semblé à un moment en capacité de bousculer le jeu, Éric Zemmour, a joué toutes ses cartes à l'automne et s'est retrouvé fort dépourvu quand le coeur de la campagne est arrivé".

