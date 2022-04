Âge, vote au premier tour, profession... qui a voté quoi au second tour de la présidentielle ?

Des jeunes et des seniors qui ont voté très nettement pour Emmanuel Macron, des électeurs de Jean-Luc Mélenchon indécis entre le vote pour la président sortant et l'abstention/le vote blanc... Premiers enseignements sur le vote au second tour de la présidentielle 2022.

Des électeurs de Jean-Luc Mélenchon séduits par le vote blanc et l'abstention, les plus jeunes et les seniors votant très nettement pour Emmanuel Macron, des ouvriers mettant Marine Le Pen en tête.... Tels sont les principaux résultats du sondage de notre partenaire Ipsos-Sopra Steria portant sur la sociologie des électorats pour ce second tour de l'élection présidentielle, qui a vu Emmanuel Macron l'emporter avec 58,8% des voix (estimations de 21h20) devant Marine Le Pen avec 41,2%. Cette enquête a été réalisée du 21 au 23 avril sur un échantillon de 4000 personnes selon la méthode des quotas.

Plus de 40% de votes blancs et d'abstention chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon

C'est un des premiers éléments très attendus de ce scrutin : le report des voix entre le premier et le second tour. Pas de surprise sur le fond : une majorité très nette des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour ont mis un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne et seuls 17% ont voté Marine Le Pen. Les électeurs de Yannick Jadot se sont massivement reportés sur Emmanuel Macron, tout comme ceux de Valérie Pécresse, tandis qu'une grande majorité des électeurs d'Eric Zemmour se sont reportés sur Marine Le Pen.

Le vote des électeurs de Jean-Luc Mélenchon est un enjeu singulier de ce scrutin, et le sondage Ipsos-Sopra Steria indique un très fort taux d'abstention et de votes blancs (ou nuls). Sur 100 électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour, quasiment autant ont voté Emmanuel Macron (42) qu'ils se sont abstenus ou ont voté blanc ou nul (41%).

Les plus jeunes et les seniors votent plus nettement en faveur d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron arrive en tête dans toutes les classes d'âge, sauf les 50-59 ans où Marine Le Pen obtient 51% des voix, près de 10 points au-dessus de son score national. Deux catégories votent plus nettement en faveur d'Emmanuel Macron que la moyenne des Françaises et des Français : les plus jeunes et les plus âgés. Les 18-24 ans sont ainsi 61% à voter Emmanuel Macron, mais c'est aussi la classe d'âge qui s'abstient le plus, avec 41% des jeunes de cette tranche d'âge qui ne se sont pas déplacés aux urnes, près de 13 points au-dessus du score national. Les 70 ans et plus sont 71% à voter en faveur d'Emmanuel Macron, et seulement 29% à avoir mis un bulletin Marine Le Pen dans l'urne. C'est aussi la tranche d'âge qui s'abstient le moins : seuls 15% d'entre eux ne se sont pas déplacés.

Les cadres ont voté majoritairement Macron, les ouvriers Le Pen

C'est désormais un classique, élection après élection : en 2022, une forte majorité (67%) des ouvriers ayant voté au second tour de la présidentielle l'ont fait pour la candidate du Rassemblement national, les employés accordant eux aussi une majorité à Marine Le Pen (57%). Les cadres, pour leur part, ont voté à 77% pour Emmanuel Macron, tout comme les retraités avec 68%.