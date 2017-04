Présidentielle : quatre points communs avec l'élection de 1965

PREVIOUSLY | Monologues télévisés, coaching, candidats plébiscités contre toute attente, instrumentalisation de l'intime... On passe en revue les points communs entre l'élection présidentielle de 1965, premier suffrage universel depuis 1848, et la campagne actuelle.

Présence forte de la télévision, coaching par des agences, rôle de l'intime, ou encore champ politique déstructuré… Quatre points communs entre la campagne présidentielle actuelle et celle de 1965. A travers une archive, nous vous invitons à remonter le temps pour revivre cette campagne présidentielle cinquantenaire… à l'aune de la nôtre. Et ce grâce aux éclairages de l'historien Arnaud Teyllier.

Juste le temps de replanter un peu le décor : en septembre 1962, après l’attentat du Petit Clamart, le Général de Gaulle propose de modifier la Constitution afin que l’élection du président de la République dépende désormais du suffrage universel. La réforme est approuvée par 62% des électeurs. Trois ans plus tard, pour la première fois depuis 1848, les Français vont donc choisir leur président.

Le 3 septembre 1990 sur France Culture, Patrice Gélinet consacrait son émission L'Histoire en direct à la campagne et l'élection présidentielles de 1965, et la mise en ballottage de de Gaulle. Avec Jean Lecanuet, Alain Peyrefitte, Pierre Lefranc et Claude Estier :

1 - La télévision : nouvelle en 1965, à réinventer en 2017

En 1965, 40% des Français possèdent un téléviseur, ce qui représente 20 millions de téléspectateurs. C'est la première fois qu'une campagne nationale a lieu, et la première fois que ce nouveau support qu'est la télévision a un rôle politique à jouer : les six candidats à la Présidentielle ont chacun droit à deux heures d'antenne. Tous en tirent avantage, sauf de Gaulle, qui n'utilise que 7 minutes de ce temps de parole. Il avait appris l'usage de la télévision depuis plusieurs années, mais estimait qu'il n'avait pas à s'abaisser à faire campagne comme un candidat ordinaire. Résultat : en quelques jours, il passe de 70 à 44 % d'intention de vote dans les sondages.

De son côté, Jean Lecanuet, candidat démocrate-chrétien, crève l’écran. Lorsqu’il apparaît pour la première fois à la télévision, les sondages le créditent à 2% des voix. Il casse le moule d'entrée de jeu : "Je suis Jean Lecanuet, j'ai 45 ans, c'est l'âge des responsables des grandes nations modernes…" Deux semaines plus tard, il est à 16%. Dans cette archive, il se souvenait de sa répétition, la veille de la première émission :

J’ai été tellement épouvanté par mon image sur l’écran de télévision que je me suis littéralement enfui (…) tellement je me sentais dépassé. Et la première émission m’a provoqué comme les autres d’ailleurs un trac épouvantable, et finalement peut-être que ce trac donnait à mon propos un accent de vérité. Jean Lecanuet

Pour Mitterrand aussi, la télévision est une découverte qui engendre chez lui souffrance et agacement. Il l'utilise avec encore les habitudes d'un homme de la tradition politique.

Aujourd'hui, la télévision est dans presque tous les foyers. Avec la concurrence d'Internet, les chaînes et les hommes politiques eux-mêmes cherchent à en réinventer l'usage : "Aujourd'hui, sauf entre les deux tours, ce ne sont pas des débats entre deux personnes. C'est une sorte de mise en scène très curieuse qui ressemble un peu au système américain, où chaque candidat est derrière sa petite tribune et où chacun intervient à tour de rôle", analyse l'historien Arnaud Teyssier, auteur d'Une histoire politique de la Ve République (Perrin, 2011). Pourtant, selon lui, la télévision démarque bien moins les candidats qu'elle ne pouvait le faire en 1965 : "Peut-être parce que les candidats se ressemblent plus. Ils ont moins l'attrait de la nouveauté, on les connaît. Et puis toute personne qui contrait de Gaulle avait l'attrait de la nouveauté, puisque de Gaulle était une institution."

Comme en 1965, malgré des dispositifs prétendant nourrir le débat, les interventions restent malgré tout des monologues juxtaposés… "comme si les hommes politiques revenaient à une sorte de peur révérencielle, ils n'osent plus, ils ont peur de ce qu'ils disent…" Les responsables de cette frilosité ? Pas la nouveauté, comme en 1965, mais "le replay, le podcast… la radio filmée peut-être…, avance Arnaud Teyssier, qui créent un circuit fermé et désarçonnent les candidats" , désarçonnant les électeurs au passage.

ll y a eu une période, dans les années 70, où il y avait énormément de débats, les gens s'affrontaient… Les hommes politiques avaient l'habitude ! Je me souviens de débats entre Lecanuet, qui était plus vieux, et Jean Kapana, qui était l'un des dirigeants du Parti communiste, ils étaient d'ailleurs deux agrégés de philo, et ils se prenaient le bec devant les caméras avec un certain courage et une certaine aisance, aujourd'hui ça n'existe plus… Arnaud Teyssier

2 - Le coaching par des agences, "à l'américaine"

Cette importance naissante de l'image a des répercussions directes sur les stratégies de communication de certains candidats. Ainsi, Jean Lecanuet mène une campagne extrêmement moderne, inspirée du modèle américain. Le courant atlantiste qu'il représente bénéficie d'ailleurs du soutien financier des Américains. Lecanuet est le premier homme politique français à faire appel à une agence, et pas n'importe laquelle : "Services et Méthode", du publicitaire Michel Bongrand, avait organisé le lancement des livres et films de James Bond en France. L'agence fait endosser à Lecanuet l'attrayante image de "Kennedy français", orchestre tambour battant une vaste campagne d'affichage, et organise des meetings où de jeunes filles souriantes offrent au tout-venant des produits dérivés à son effigie.

Les Gaullistes reprochent très rapidement à Jean Lecanuet sa "campagne américaine". Ils ironisent sur son sourire, convoquant le slogan publicitaire du moment : "Dents blanches, haleine fraîche". Ils tentent de réduire à son image, lui qui avait pourtant été très jeune, agrégé de philosophie.

De Gaulle, sans avoir de coach, s'était entraîné dès les débuts de la Ve République à utiliser la télévision pour ne pas avoir l'air trop solennel et trop empesé. Il n'avait pas attendu le coaching et le début des boîtes de communication pour comprendre que la politique, c'est l'art de faire passer un message simple et fort. Arnaud Teyssier

Actuellement, "c'est plutôt les médias français qui s'inspirent des médias américains et imposent aux hommes politiques ces nouvelles formules, notamment les petits trépieds", estime Arnaud Teyssier. Mais le coaching est devenu incontournable dans le paysage politique.

Aujourd'hui, il y a beaucoup de coaching. Philippe Seguin disait que les hommes politiques étaient tués par le marketing, que c'était vraiment un truc de boutiquier, et qu"à force de répéter tous les mêmes recettes, on ne voyait plus la différence. Quelquefois c'est une phrase, une posture, un moment de sincérité qui fait une élection. Arnaud Teyssier

3 - Des candidats qui misent sur l'intime pour leur communication

• Crédits : AFP

Qui dit "marketing", dit "intime"… Tandis que, comme Kennedy, Jean Lecanuet laisse les journalistes le photographier chez lui avec sa famille, dans un cadre décontracté, de Gaulle, certain de sa toute puissance, préfère rester dans l'ombre. Il s'est d'ailleurs complu à laisser longtemps planer le doute sur sa candidature, et avant le premier tour, ne s'exprime quasiment pas à la télévision ou à la radio. : "Le prestige ne peut aller sans mystère, car on révère peu ce que l’on connaît trop bien", écrivait-il dans Le Fil de l’épée en 1932.

Lecanuet fait entrer cette idée que c'est un homme normal, avec un programme, beaucoup plus qu'un discours. Il n'avait rien de remarquable… ce n'était pas un playboy, mais il était un peu comme tout le monde. Là aussi c'est la volonté de se détacher de de Gaulle, puisque de Gaulle c'est un personnage hiératique, c'est l'Histoire. Arnaud Teyssier

Dans l'archive radiophonique que nous proposons à votre écoute, le diplomate Alain Peyrefitte se souvenait avoir tenté de faire prendre conscience à de Gaulle qu'il lui fallait communiquer :

J'ai dit au Général : "Une campagne c’est comme un match de boxe. (…) Vous voyez bien que les sondages ne sont pas bons (…), vous devriez faire quelque chose." (…) Alors il m’a dit : "Voulez vous que je dise aux Français ‘Je m’appelle Charles de Gaulle ?' Ils le savent bien !" Il faisait allusion au fait que Jean Lecanuet s’était présenté en disant ‘Je m’appelle Jean Lecanuet’. Alain Peyrefitte

Suite à sa mise en ballottage du premier tour, qui fut pour lui un coup terrible, force fut pour le Général de revoir sa copie... "Ses conseillers lui font comprendre que le discours ex-cathedra, magistral, ne passe plus, et qu’il s’agit de répondre aux préoccupations des Français, donc aux questions d’un journaliste", poursuit Alain Peyrefitte.

Ah je vois, vous voulez que je me présente aux Français en pyjama ! Charles de Gaulle

Le Général finit par accepter de mauvaise grâce un exercice télévisuel plus intimiste, avec le journaliste Michel Droit.

Une interview qui porte ses fruits puisque malgré le fait que tous les candidats du premier tour aient appelé à voter pour Mitterrand, de Gaulle finira par remporter le suffrage avec un peu plus de 55% des voix.

"Ce qui a changé c'est qu'à l'époque on n'aurait pas eu l'idée d'aller dans l'intimité : 'Parlez-nous de vos sentiments, de votre détresse, des moments difficiles'… ça Lecanuet ne l'aurait pas fait, estime Arnaud Teyssier, Il y avait un surmoi qui n'existe plus et qui fait qu'aujourd'hui les hommes et femmes politiques se livrent beaucoup plus, ou en tout cas, ils disent qu'ils se livrent, pour montrer qu'ils ont des problèmes comme tout le monde."

Si j'en crois les travaux des sociologues comme Jean-Pierre Le Goff, je crois que la période Sarkozy était décisive. Ça a commencé en 1974, quand Giscard d'Estaing jouait à l'accordéon pendant la campagne ou faisait des petits déjeuners chez les Français. Tout le monde se moquait de lui à l'époque, d'abord parce que c'était il y a 40 ans, et ensuite parce que Giscard avait un côté grand bourgeois, ça faisait un peu bizarre. (…) Mais il allait dîner chez les Français pour voir comment ils vivaient. Il n'invitait pas les Français à dîner chez lui pour que eux voient comment lui vivait. Arnaud Teyssier

Un basculement certainement dû à la téléréalité et à "la soumission extrême des hommes politiques au marketing politique", estime Arnaud Teyssier, peu sûr de l'effet positif sur l'électorat. Rappelons-nous que François Fillon a pourtant joué avec succès cette carte de l'intime dans l'émission controversée de M6, Une ambition intime, présentée par Karine Le Marchand… L'historien opine, avant de conclure… "mais tout s'est retourné contre lui."

4 - La recomposition du champ politique fait émerger des candidats que l'on n'attendait pas

En 1965, à travers leur poste de télévision, les Français découvrent des hommes politiques qu'ils ne connaissaient pas, ou connaissaient très mal. Jean Lecanuet fait donc des étincelles à la télévision et dans ses meetings. De son côté, François Mitterrand, qui a damé le pion à de Gaulle en révélant avant lui ses intentions de se présenter, conçoit alors sa candidature comme un modeste plan de redémarrage de la gauche, et non pas quelque chose pouvant déboucher sur une élection.

Il s’agit essentiellement pour moi d’opposer à l’arbitraire du pouvoir personnel, au nationalisme chauvin et au conservatisme social, le respect des lois et des libertés, la volonté de saisir toutes les chances de l’Europe, et le dynamisme de l’expansion ordonnée par la mise en œuvre d’un plan démocratique. François Mitterrand, Communiqué à l’Agence France Presse

Au premier tour, le Général de Gaulle obtient 43,96% des voix, contre 32.04% pour François Mitterrand et 15,78% pour Jean Lecanuet. De Gaulle est donc mis en ballottage. Des résultats qui auraient été impensables, quelques jours plus tôt encore. Mais pour l'historien Arnaud Teyllier, cette émergence de candidats que l'on n'attendait pas est aussi due au fait qu'à l'époque, comme aujourd'hui, on assistait à une recomposition du champ politique, mais pour des raisons très différentes, précise-t-il.

Car en 1958, la donne a changé par rapport à la IVe République, construite autour de grands partis politiques comme le MRP (centristes), la SFIO (qui deviendra le Parti socialiste), le Centre national des indépendants… Les institutions sont nouvelles, et de Gaulle occupe l'espace : "Les autres essayent de se repositionner. La SFIO, le vieux parti socialiste, a du mal, il ne sait pas s'il doit s'allier au centre ou au parti communiste, très puissant à l'époque. Il y a des clubs qui jouent un rôle important, la Convention des institutions républicaines dont Mitterrand d'ailleurs va se servir…"

Mais si en 1965 les partis politiques traditionnels cherchent à réapparaître, en 2017, ils sont "en lambeaux", estime Arnaud Teyllier. Une différence de taille, donc.

Aujourd'hui les partis politiques sont en crise, certains sont en ruine, je n'ai pas besoin de citer lesquels. N'ont émergé des primaires des candidats qui vraisemblablement, ne seront pas au second tour… Donc là il ne s'agit pas de reconstituer les partis, mais ce sont des personnages hors des partis qui émergent. Arnaud Teyllier

Comme en 1965, émerge de ce désordre structurel des candidats qu'on n'attendait pas : Benoît Hamon et François Fillon, aux primaires. Mais surtout Emmanuel Macron, qui a fait le pari de jouer hors des primaires et dont la posture politique rappelle Jean Lecanuet, pour Arnaud Teyllier (ou pour le journal Le Point, qui a consacré un article à filer la comparaison).

Le candidat de "En marche" (slogan d'ailleurs directement emprunté à Lecanuet) peut également être affilié à de Gaulle, estime l'historien, dans la mesure ou comme lui, il prétend rompre avec le bipartisme : "Il utilise dans son discours des éléments de référence à de Gaulle, très allusifs, mais qui sont assez significatifs. Les causes ne sont pas les mêmes, mais l'idée qu'il faut passer par dessus, c''est quelque chose qu'il emprunte pas mal aux discours gaulliens de 1965."