Présidentielle : un débat avant le premier tour pour faire agora

Pour la première fois en France dans l'histoire des débats télévisés de la présidentielle, des candidats sont conviés, ce lundi soir, avant le premier tour. Comment interpréter une telle nouveauté à l'heure où les Français et de plus en plus de politiques aiment à privilégier les réseaux sociaux ?

• Crédits : Joël Saget - AFP

Ce sera un exercice inédit. Les 5 candidats d'un premier tour à l'élection présidentielle donnés en tête dans les sondages débattront ce soir à la télévision. Du jamais vu depuis 1974 et les traditionnels échanges d'entre deux tours. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon et François Fillon s'affrontent à partir de 21h sur TF1 et LCI.

Il y a une sorte de paradoxe à voir cette grand-messe télévisée s'imposer comme un élément marquant du débat public en vue de l'élection présidentielle. Alors que l'on sait que depuis quelques années le média télé est en perte de vitesse, que les Français s'informent de plus en plus sur internet ou via les réseaux sociaux.

Malgré cela, voilà donc un débat télévisé pour la première fois avant le premier tour et qui s'annonce comme déterminant dans cette campagne !

Pourquoi ? Eh bien précisément parce que l'information, les sources d'information se sont multipliées. Parce que la manière de s'informer a considérablement évolué en quelques années.

A ÉCOUTER L'histoire de la télévision (3/4) Les discours politiques à la télévision (La Fabrique de l'Histoire)

• Crédits : Visactu

Faire le tri dans un trop plein d'informations

La question qui se pose de plus en plus est : comment fait-on le tri ? Comment peut-on choisir entre ce qui peut être considéré comme fiable, crédible, et ce qui peut être classé comme fantaisiste ?

On voit bien sur les réseaux sociaux comment la densification, la massification, de l'information nourrissent des récits aberrants et des thèses complotistes en tout genre.

Dès lors, pour faire le tri, on en revient à ce que l'on connaît et qui a fait ses preuves. A savoir des journalistes, professionnels de l'information, capables d'opérer une sélection entre le vraisemblable et le fantaisiste, et d'offrir des clefs de compréhension. Et puis, un média traditionnel, classique : une "grande" chaîne de télévision, TF1, sur laquelle tout le monde va pouvoir se retrouver au même moment.

C'est là que c'est capital. Cette simultanéité fait que c'est à cet endroit-là et à ce moment-là que va se récréer l'agora, l'arène où va se tenir le débat public.

En fait, par cette simultanéité d'espace et de temps, on crée, on recrée du collectif. Où tout le monde va voir et entendre la même chose au même moment. Ce qui n'existe plus, ou quasiment plus avec les réseaux sociaux, qui ont au contraire tendance à communautariser les échanges. Sans parler de leur hystérisation. Voilà pourquoi ce premier débat télé s'annonce capital, quand de nombreux électeurs se déclarent encore indécis dans les sondages. L'analyse du politologue Martial Foucault, directeur du CEVIPOF, le centre d'étude de la vie politique française :

Écouter Écouter "Il n'y a pas eu ce moment de débat, cette rencontre, pour que les Français puissent y voir un peu plus clair" "Il n'y a pas eu ce moment de débat, cette rencontre, pour que les Français puissent y voir un peu plus clair"

A ÉCOUTER Un débat entre "gros" pour lancer la campagne ? (Journal de 8h)

Un "grand" débat contesté

On comprend dès lors la réaction très vive de Nicolas Dupont-Aignan, qui n'a pas été invité. Il a porté l'affaire en justice jusqu'à être débouté par le Conseil d’État. Et samedi, le président de "Debout la France" a aussi quitté le journal de 20 heures de TF1 pour protester contre ce débat entre "grands" candidats. La vidéo de ce coup d'éclat médiatique a depuis été vue une dizaine de millions de fois.

Nicolas Dupont-Aignan répondait aux questions d'Antoine Mercier et de Christine Moncla ce lundi midi :

Nicolas Dupont-Aignan a finalement choisi de court-circuiter ce débat en allant dans l'émission de Cyril Hanouna, sur C8 !

Alors que les journalistes associés d'Explicite (majoritairement des anciens d'Itélé) ont tenté d'organiser "l'autre débat". Mais avec au bout du compte seulement Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade.

A LIRE Voici ce que disent les six candidats que vous n'entendrez pas ce soir (Le Billet politique de Frédéric Says)