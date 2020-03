PRESSE // Elections municipales

2 soirées spéciales les 15 et 22 mars 19h45 - 22h à l’antenne et sur franceculture.fr

Après une actualité marquée par les manifestations des gilets jaunes, puis la contestation du plan de réforme des retraites et l’alerte écologique, le pays est aujourd’hui secoué par l’épidémie de Covid-19. Même si l'OMS ne parle pas encore de pandémie, le virus est au cœur des préoccupations individuelles mais aussi le reflet d’une société désormais totalement mondialisée. C’est dans ce contexte singulier que les élections municipales vont se tenir en France les 15 et 22 mars prochains afin d’élire plus de 500 000 conseillers municipaux qui à leur tour désigneront les maires de près de 35 000 communes.

Les dimanches 15 et 22 mars de 19h45 à 22h, France Culture organise 2 soirées exceptionnelles consacrées aux élections municipales. Ces deux soirées, présentées par Hervé Gardette (le 15), Caroline Broué (le 22) et Benoit Bouscarel permettront d’analyser les résultats des deux tours avec des invités experts, politologues, des reportages et le service politique de la réaction de France Culture.

ET AUSSI …

**> Mercredi 4 mars

18h20-19h *Le Temps du débat* – Emmanuel Laurentin**

Logement, santé, mobilité... : quel est le pouvoir des maires ?

Avec notamment Dominique DHUMEAUX, maire sortant sans étiquette de Fercé-sur-Sarthe (630 habitants) et pompier professionnel, président de l’Association des Maires Ruraux de la Sarthe, Jean-Claude DRIANT, professeur à l’École d’urbanisme de Paris (EUP, université Paris‑Est) et chercheur au Lab’Urba

**> Vendredi 6 mars

17h02 **Grand Reportage / La rédaction

L’écologie : star de la campagne municipale

Les écologistes vont-ils concrétiser politiquement les préoccupations croissantes de la population en matière d'environnement ? Éléments de réponses dans le grand reportage de la rédaction à travers les exemples de Grenoble et Besançon.

Reportage Anne Fauquembergue

Réalisation Annie BRAULT

Présentation Aurélie KIEFFER

**Réécoutez > Vendredi 28 février

17h02 **Grand Reportage / La rédaction

Municipales : l'important c'est de participer

De très nombreuses listes citoyennes sont candidates au scrutin du mois de mars 2020, témoignant de l'envie d'une partie de la population de reprendre en main le pouvoir local. A Saillans, dans la Drôme, une liste citoyenne a justement pris les rênes de la mairie en 2014. Six ans après, quel bilan peut-on commencer à tirer ? Quels sont les autres outils de démocratie participative qui existent aujourd'hui ailleurs en France ?

Reportage Rosalie LAFARGE

Réalisation François-Charles Domergue - Annie BRAULT

Présentation Aurélie KIEFFER

Invité :

Loïc BLONDIAUX, Politologue, professeur de sciences politiques à Paris I Panthéon-Sorbonne, spécialiste de démocratie participative.

>Dimanche 22 mars 23h00 L’Expérience** / Atelier de création radiophonique / Aurélie Charon **

Dans le jus d'Orange Par Cléo Cohen, Jeanne Fillion et Diphy Mariani

Cléo et Jeanne, la vingtaine, racontaient leur installation près de la ville d'Orange, leurs espoirs et déconvenues de jeunes néo rurales. Cette fois-ci elles suivent et s'engagent dans la campagne d'opposition au maire sortant à Orange.

