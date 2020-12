PRESSE // Mécaniques du journalisme : Saison 2 L’Affaire Benalla

“Mécaniques du journalisme” est la nouvelle collection de podcasts de France Culture pour plonger dans les coulisses de grandes enquêtes contemporaines et mettre au jour la réalité du travail des journalistes, loin des idées préconçues. Produite par Elise Karlin, cette collection revient, avec les journalistes qui en sont à l’origine, sur l’histoire de quatre affaires récentes qui ont eu un impact sur la vie démocratique : Cahuzac, Benalla, Fillon, Lux Leaks.

Après une Saison 1 sur L’Affaire Cahuzac, Elise Karlin recueille le récit d’Ariane Chemin, journaliste au Monde, qui a révélé l’identité du proche d’Emmanuel Macron et provoquer la première affaire qui a mis fin à l’état de grâce du Président. Une série en quatre épisodes de 15 minutes, produite par Elise Karlin et réalisée par Thomas Dutter. En ligne dès le jeudi 3 décembre sur franceculture.fr et sur l’application Radio France.

Le récit de la première enquête qui déstabilisa Emmanuel Macron en juillet 2018. La journaliste du Monde Ariane Chemin raconte comment elle révéla qu’un proche conseiller d’Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, avait participé, en se faisant passer pour un policier, à une interpellation brutale lors des manifestations du 1er mai. L’affaire Benalla est lancée. Elle va ébranler l’Elysée, remettre en cause un fonctionnement au secret, contraindre le président de la République lui-même à s’expliquer. S’en est terminé de l’état de grâce. 5 mois plus tard, décembre 2019, les gilets jaunes seront aux portes du Château.

PREMIER ÉPISODE : L’INCONNU DE LA CONTRESCARPE

Mais qui sont ces policiers qui interpellent brutalement deux manifestants le 1er mai 2018, place de la Contrescarpe à Paris ? Quelques semaines après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux, la journaliste du Monde Ariane Chemin commence à s’intéresser à l’un d’eux ; l’homme porte un brassard de police, mais les apparences peuvent être trompeuses…

DEUXIÈME ÉPISODE : UN CERTAIN CONSEILLER

Ariane Chemin obtient de l’Élysée la confirmation de son information : c’est bien Alexandre Benalla qu’on voit sur la vidéo du 1er mai. Il a d’ailleurs été sanctionné, précise le cabinet du président, pour avoir aidé les forces de l’ordre alors qu’il aurait dû rester simple observateur. Le Monde décide de publier très vite l’enquête de sa journaliste.

TROISIÈME ÉPISODE : LA VÉRITÉ SELON MACRON

A la suite des révélations du Monde, le Sénat met en place une commission d’enquête pour déterminer la responsabilité des proches d’Emmanuel Macron dans le dysfonctionnement du 1er mai. C’est le feuilleton de l’été 2018. La France entière se passionne pour les auditions sénatoriales, qui lèvent un coin du voile sur la galaxie du Président de la République.

QUATRIÈME ÉPISODE : LA PREMIERE CRISE DU QUINQUENNAT

L’enquête, c’est comme un puzzle dont les pièces s’assemblent peu à peu… Ariane Chemin raconte comment elle a tissé sa toile journalistique autour d’Alexandre Benalla. Elle revient sur les erreurs de l’Élysée dans la gestion de l’affaire Benalla, première crise du quinquennat d’Emmanuel Macron, et sur les difficultés qu’elle a rencontrées, elle, comme journaliste mettant en cause le pouvoir.

