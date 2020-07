PRESSE // Université, recherche : l’heure de la programmation

Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, face à Samuel Hayat, chercheur au CNRS et membre du comité de mobilisation, élu à la collaboration nationale des facs et labos en lutte. Mercredi 22 juillet dès 7h40 dans Les Matins d’été de Chloé Cambreling

Parce que la science s'inscrit dans le temps long et dans un contexte de compétition mondiale, le gouvernement a souhaité inscrire l'effort de soutien à la recherche dans le cadre pluriannuel d'une loi de programmation qui sera présentée ce mercredi 20 juillet en conseil des ministres par Frédérique Vidal. Cette loi, qui entrera en vigueur début 2021, devrait permettre de déterminer précisément l'ampleur de l'investissement engagé sur plusieurs années et d'asseoir cet effort financier sur des bases juridiques et institutionnelles solides.

Quel financement sera mis en place et pour quelle réorganisation de la recherche ? Quels seront les enjeux de cette rentrée universitaire ?

Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en débattra avec Samuel Hayat, politiste et chercheur au CNRS et membre du comité de mobilisation élu à la collaboration nationale des facs et labos en lutte dans Les Matins d’été de Chloé Cambreling ce mercredi 20 juillet dès 7h40.

