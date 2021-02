Projet de loi climat : des décisions "à mi-chemin, en vue de la présidentielle"

Nettement sous la moyenne. La Convention citoyenne pour le climat (CCC), chargée par Emmanuel Macron de proposer des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, s'est achevée ce dimanche sur un jugement sévère pour l'exécutif. La moyenne des notes est seulement de 2,5 sur 10 de la part des 150 Français tirés au sort pour inspirer le projet de loi "climat et résilience". Les participants à cet exercice de démocratie participative, inédit à cette taille en France, ont toutefois estimé majoritairement (à 6 sur 10) que la CCC avait été "utile à la lutte contre le changement climatique" et que "le recours aux conventions citoyennes (était) de nature à améliorer la vie démocratique de notre pays" (7,7 sur 10).

Lancé fin 2019, cette convention a remis en juin, au terme d'un calendrier bouleversé par le Covid, 149 propositions au président. Celui-ci en a rejeté trois et s'est engagé à transmettre les autres "sans filtre". La plupart de ces propositions ont été reprises dans le texte présenté le 10 février dernier en Conseil des ministres, et qui sera examiné par l’Assemblée nationale à partir du mois de mars.

Un projet de loi composé de 69 articles déclinés autour de six grands axes : consommation, production et travail, déplacements, logement, alimentation et évolution du droit lié à l’écologie. L'objectif étant de réduire d’au moins 40 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport à 1990, dans un esprit de justice sociale. Le gouvernement évoque un texte ambitieux, mais pour ses nombreux détracteurs il ne va pas assez loin, ou au contraire il risque de mettre en péril les entreprises. Mardi, les experts indépendants du Haut Conseil pour le Climat ont estimé que le projet de loi climat manquait d'ambition et demandé aux parlementaires de rectifier le tir. Certains membres de la Convention citoyenne pour le climat regrettent aussi que certaines propositions, bien que retenues, aient été modifiées. Parmi les principales mesures prévues, la fin de la location des passoires thermiques d’ici 2028 ou encore l’interdiction des vols domestiques s’il y a une alternative en train en moins de 2h30.

L’éclairage de Daniel Boy, directeur de recherche au CEVIPOF et spécialiste des questions d’écologie politique.

À RÉÉCOUTER Réécouter Les citoyens de la convention pour le climat disent leur déception à propos du projet de loi du gouvernement écouter (10 min) 10 min Journal de 9h Les citoyens de la convention pour le climat disent leur déception à propos du projet de loi du gouvernement

Selon vous, ce projet de loi "climat et résilience" répond-il au cahier des charges initial que s’était fixé le gouvernement, notamment faire baisser de 40% des émissions carbone d’ici à 2030 ?

De l'avis des experts, non. Plusieurs avis ont été diffusés ces jours ci. Aussi bien du CESE, le Conseil économique social et environnemental, que de certaines ONG environnementales et bien d’autres. Et tous convergent pour dire que non, ce n'est pas suffisant pour avoir la bonne trajectoire.

On peut aussi critiquer certains, parmi ceux qui ont commenté cette loi, qui ne citent pas précisément les points qui fâchent. En tout cas, ceux qui trouvent que ce n'est pas assez audacieux ne donnent pas exactement le type de mesures qu'il aurait fallu prendre pour arriver à la bonne trajectoire carbone. C’est ce qu'on peut leur reprocher. Mais dans tous les cas, de l'avis de pas mal de commentateurs qui ont de bonnes expertises, ce n'est pas suffisant.

À RÉÉCOUTER Réécouter Le projet de loi climat manque d'ambition estime le Haut Conseil pour le Climat écouter (16 min) 16 min Journal de 8 h Le projet de loi climat manque d'ambition estime le Haut Conseil pour le Climat

Ce projet de loi sera examiné à partir du mois de mars par les députés. Il doit ensuite être adopté au plus tard en septembre, c'est en tout cas ce qu'espère l'exécutif. Quelles sont selon vous les mesures susceptibles de produire des effets concrets, à moyen ou à long terme ?

Un des problèmes de ce projet de loi est que pas mal de mesures - d’ailleurs excellentes dans leur nature - sont prévues pour être efficaces dans un délai relativement long. Par exemple, la fin des passoires thermiques, c’est pour 2028. D'où l'impatience de ceux qui critiquent ce projet de loi, et disent : "Bon, il y a des bonnes mesures sur le fond, mais le délai est tellement long qu’on ne les verra pas arriver". Sur ce point là, il y a surtout les critiques du CESE : des délais trop longs sur l'application de mesures qui sont bonnes par principe, mais qui sont au fond éloignées dans le temps. De telle façon que cela ne permettra pas de rejoindre les objectifs fixés de neutralité carbone en 2050.

Certains députés remettent en cause l'idée même d'une convention citoyenne pour élaborer cette loi. Selon vous, les 150 citoyens tirés au sort sont-ils légitimes, d'une part à penser et à proposer ces mesures et d'autre part à exiger qu'elles soient reprises en l'état, telles qu'elles ont été exprimées ?

Une convention citoyenne a une légitimité qui n'est pas assurée. Il n'y a rien dans la Constitution qui me dit qu'une convention, même de 150 personnes, a une quelconque légitimité. Je dirais donc que c'est une légitimité politique parce que c'est une décision prise par le Président, et que l'on peut se dire que 150 citoyens qui ont réellement travaillé les dossiers pendant plusieurs mois, cela peut arriver à quelque chose de concret. On peut critiquer dans les détails, mais cela a une légitimité politique et sociale. Voilà pour l'élaboration des mesures. Maintenant, leur application est autre chose. De toute façon, quel que soit le type de démocratie participative ou délibérative, elle est toujours nécessairement de nature consultative et non décisionnelle. Celui qui décide des mesures, c'est le Parlement. Ou alors l'exécutif, quand il s’agit de décrets…

Mais principalement c’est le Parlement. Et un conseil citoyen, une convention citoyenne n'a pas institutionnellement de pouvoir de décision. Je trouve simplement que cela n'a pas été suffisamment clair et qu'il y a eu, à mon avis, un petit peu de doute quant à l'expression que je trouve très malheureuse "d'appliquer sans filtre". Laisser croire qu'effectivement on allait appliquer tout cru ce qui était là, alors qu'en fait c'est un ordre consultatif. On consulte la société, et c'est plutôt une bonne chose à mon avis. Mais cette consultation est suivie d'une décision, tout simplement parce que ceux qui décident sont ceux qui sont en poste, qui sont et ont été élus et qui sont eux, révoqués et qu'on ne pourra pas réélire. Alors que les citoyens sont de passage, ils n'ont pas de responsabilité à long terme.

À RÉÉCOUTER Réécouter Faut-il des conventions citoyennes sur tous les sujets ? écouter (4 min) 4 min Le Billet politique Faut-il des conventions citoyennes sur tous les sujets ?

On voit depuis des semaines la société civile se mobiliser pour dénoncer un "texte au rabais". On voit aussi d'autres acteurs qui émettent des doutes sur ce projet de loi et sur l'action de l'État en général. Il y a eu la justice avec le tribunal administratif de Paris, qui a condamné l'État pour son manque d'engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais aussi des doutes, vous l'avez dit, exprimés par le Conseil économique, social et environnemental ou encore par le Haut conseil pour le climat. Est-ce nouveau, venant de ces instances ?

Ce n'est pas nouveau, mais je dirais que c'est exponentiel. Rappelez-vous au tout début du quinquennat. L'environnement n’était pas en tout premier dans les sujets de préoccupation de l'exécutif. Et puis sont venues toute une série d’alertes scientifiques de plus en plus fréquentes, de plus en plus inquiétantes sur le réchauffement, sur le fait qu'on n'était pas sur la bonne trajectoire, sur la perte de biodiversité. Tout cela s'est accru de telle façon que cela devient un enjeu extrêmement pressant.

Les avis critiques du CESE existaient déjà avant sur ce point. Quant aux critiques des ONG, disons qu’elles sont normales, les ONG sont là pour critiquer. Ce qui est un petit peu différent et relativement nouveau par contre, c’est l'idée de mettre en question l'État devant les tribunaux, devant le Conseil d'État. Ce n'est pas véritablement dans les habitudes antérieures.

La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili défend aussi l'idée que, au-delà des mesures concrètes, ce projet de loi va également avoir un impact culturel sur les Français en faisant basculer le pays dans "l'ère écologique". Peut-on vraiment faire encore davantage changer les mentalités sur l'environnement avec une loi ?

Permettez-moi d'en douter quand même. Les Français, vis-à-vis de l'environnement, sont pleins de bonne volonté. Toutes les enquêtes qui ont été faites, notamment par l'ADEME (l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) montrent qu'il y a une vraie inquiétude dans l’opinion publique. C'est clair et net. Tout simplement parce que les phénomènes climatiques sont devenus concrets, pratiques, avec les pluies, les inondations, les canicules, etc. Le public est donc très conscient de ce qui se passe.

Mais vous savez, être conscient et changer ses pratiques au quotidien, c'est différent. La loi ne va donc pas changer grand-chose de ce point de vue. Les mentalités sont très longues à évoluer, et quelquefois elles sont bloquées parce qu'il y a des problèmes qu'on peut qualifier de structurels. Je prends un exemple : les transports et le problème d'émissions de CO2, un des points les plus difficile à résoudre. Quand on habite en dehors des villes, dans les petits villages, que l’on doit se déplacer et qu’il n'y a pas de bus ou de système de taxis permettant d'emmener les enfants à l'école, le fait d'avoir une voiture, et souvent deux voitures pour ces foyers, est quasiment une obligation. Là, on a donc une résistance qui n'est pas une réalité psychologique mais une résistance structurelle. C'est-à-dire que les gens dans ces cas-là ne peuvent pas changer de mode de transport.

Le gouvernement veut se situer en dehors du clivage qui oppose d’un côté ceux qui doutent ou qui se méfient des mesures "pro-climat", et d'un autre côté, ceux qui pensent que ce n'est jamais assez. Cette position d'entre deux est-elle pertinente aux yeux des Français ?

Il faut réfléchir aux électorats. Au fond, c’est une question qui sera posée au moment de la présidentielle. Elle ne sera pas la seule bien sûr, mais elle sera posée. Et on voit bien que ce qui va être décidé dans cette loi est un peu à mi-chemin. En tout cas, c’est ce que disent les ONG. Mais c’est ce que les partisans d'Emmanuel Macron appelleront une écologie pragmatique. C'est-à-dire qu'on essaye de faire à peu près comme on peut, compte tenu des intérêts économiques.

Je prends l'exemple du glyphosate. C'est très bien de dire "on supprime le glyphosate après demain", mais les agriculteurs eux, disent "on ne peut pas faire ça tout de suite, maintenant", parce qu’avant d’avoir trouvé comment remplacer le glyphosate par d’autres méthodes, ça va nous prendre du temps.

C’est cela l'écologie pragmatique. Et cette idée passera auprès de ceux qui sont convaincus par ce projet de loi au sein de l'électorat d'Emmanuel Macron. Un électorat de niveau d'études élevé et de classe aisée, pour qui l'idée d'une écologie pragmatique est la plus défendue.

À l’inverse, pour les électorats de la gauche et des écologistes, on a une gauche - avec le PS et les Insoumis - certes convertie tardivement à l’écologie, mais convertie de façon très forte. Et cette loi ne déplacera pas d’électeurs de gauche vers Emmanuel Macron. Certainement pas.

Et puis, pour ce qui concerne des électeurs de droite, ils sont sur une position encore plus retenue puisqu'ils critiquent très souvent le gouvernement sur cette question du climat en disant que c'est trop, qu’il faut plutôt défendre le nucléaire. Je caricature un petit peu mais c’est souvent ce qui se passe à droite.

Le climat fera-t-il partie des principaux enjeux de la prochaine présidentielle ? Et par conséquent, le président joue-t-il gros avec ce projet de loi ?

Ce sera un enjeu important. Est-ce que ce sera le principal, tout dépendra de la situation sanitaire. Est-ce qu'elle sera épurée, cette situation sanitaire ? On a le droit d'être un peu pessimiste quand même. Quant à la situation économique, elle ne sera pas épurée, sûrement pas l’année prochaine. Il y a donc ces deux problèmes et la difficulté est de savoir si l'environnement réussira à surnager et à être encore prioritaire face aux enjeux sanitaires et aux enjeux économiques. Pour l'instant, il est un peu tôt pour le dire.