Quand le drapeau national devient l’apanage de l’extrême droite

Vilipendé ou adoré, le drapeau d’un pays se trouve au cœur de la symbolique nationale. Or, nombreux sont les partis politiques d’extrême droite à s’être approprié cette symbolique, dans différents pays au cours de l'Histoire et ce, aux dépens du peuple.

"Aujourd'hui - comme hier - le drapeau est pour l’Etat son premier symbole visuel, sa marque distinctive. C’est l'”emblème” par excellence, celui qu'on hisse, qu’on arbore, qu’on vénère." écrit Bernard Richard, agrégé d’histoire, dans son livre Les emblèmes de la République (éd. CNRS, 2012). Mais peut-on vénérer un symbole revendiqué par tous les partis politiques à la fois, malgré leurs différences ? C’est la question que se posent nombre de citoyens face à leur drapeau. On l’observe aujourd’hui au Brésil, où la guerre du drapeau entre les bolsonaristes et ce qu’il reste de la gauche fait rage rapporte le Monde. L’histoire de cet emblème national a beau être propre à chaque pays, il existe souvent un dénominateur commun : son appropriation par les nationalistes au cours de l'Histoire. En voici quelques exemples...

Au Brésil, "désordre et recul"

Le Brésil est probablement le pays qui à ce jour met le mieux en lumière cette appropriation de la symbolique nationale par l’extrême droite. Le célèbre drapeau auriverde (d’or et de vert), bardé des couleurs des maisons royales ayant dirigé le Brésil (le vert pour Bragance et le jaune pour la famille des Habsbourg), et de la devise "ordre et progrès", est en effet au cœur de la bataille politique qui gangrène le pays. Fièrement brandi par les Brésiliens depuis sa création à la fin du XIXe siècle, le drapeau est aujourd’hui largement récupéré par les partisans de Jair Bolsonaro.

Ce dernier, fervent défenseur de la dictature militaire, ne s’est pas fait prier pour s’accaparer les couleurs nationales et ce, dès son discours d’investiture le 1er janvier 2019 : "Aujourd'hui est un jour où le peuple commence à se libérer du socialisme et du politiquement correct.” annonçait-il un drapeau à la main.

Ceci est notre bannière. Elle ne sera jamais rouge sauf si notre sang doit être versé.

Le rouge faisant référence à la gauche du Parti des travailleurs (PT).

Mais depuis cet été, en pleine crise sanitaire, un mouvement est né via les réseaux sociaux avec le hashtag #DevolvamNossaBandeira ("rendez-nous notre drapeau"). Son but : ne pas laisser l’extrême droite s’accaparer les symboles nationaux, hymne comme drapeau. Personnalités politiques, youtubeurs ou encore intellectuels se sont ainsi joints au mouvement.

L’historienne Maud Chirio, spécialiste du Brésil, analyse la genèse de cette appropriation du drapeau par l’extrême droite :

"Le régime de Getúlio Vargas (1930-1946) a joué un rôle prépondérant dans l’attachement des Brésiliens à leur symbolique nationale, ajoute Maud Chirio. Le moment où Vargas a véritablement mis en place une dictature entre 37 et 45 est un moment d'autodafé symbolique des drapeaux des États fédérés. Ces derniers ont été brûlés avant que ne soit érigé un drapeau national gigantesque sur la place du palais présidentiel qui était à l'époque à Rio. Cette association très forte entre les pouvoirs et le drapeau date de cette époque là. Il y a un attachement véritable et profond aux couleurs nationales qui explique que l’on se batte pour se les réapproprier malgré leur accaparement par certains pouvoirs autoritaires ou extrémistes."

• Crédits : Keystone-France\Gamma-Rapho - Getty

Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que la gauche tente de récupérer les couleurs nationales comme l’explique l’historienne :

Mais la comparaison avec la forte mobilisation populaire des années 83-84 à ses limites. La scène politique brésilienne, ou seule l’extrême droite semble exister, est “dévastée”, affirme Maud Chirio. Selon l’historienne, tant qu’aucune dynamique politique ne verra le jour, cette tentative de réappropriation du drapeau ne mènera nulle part :

Actuellement, cela part de mouvements virtuels dont on connaît les limites et qui pour l'instant, ne se traduisent ni dans les sondages ni dans la reconstruction d'une nouvelle politique. Cela ne se traduit en rien qui permettrait d'avoir vraiment de l'espoir sur une alternance possible. Le problème est que la gauche ainsi que la droite sont en ruine. Les divisions sont absolument dantesques et empêchent toute forme de projet politique, de visibilité, ou de communication publique.

Le drapeau tricolore récupéré à maintes reprises

Outre le Brésil, il existe bien d’autres pays où l’extrême droite souhaite monopoliser la symbolique nationale. “C’est assez systématique, analyse Maud Chirio. Car corrélé au fait que tous les mouvements d'extrême droite sont nationalistes. Il est donc pertinent pour eux d'utiliser les symboles, comme le drapeau, car cela les identifie comme nationalistes et leur permet de sortir d'une marginalité politique."

Puisqu'ils sont incarnés par le symbole national, alors ils ne sont pas marginaux.

La France n'échappe pas à la règle. Le drapeau tricolore a en effet une histoire tumultueuse : récupéré par les nationalistes à plusieurs reprises au cours de l'Histoire, ce dernier a pourtant comme origine la cocarde des révolutionnaires de 1789, symbole de progrès social, de liberté, et des idéaux d'émancipation. Les couleurs avaient à l'époque une signification bien précise : le blanc était associé à la monarchie et le bleu et le rouge à la ville de Paris. Dès sa création règne une profonde ambiguïté entre un symbole à la foi révolutionnaire et conservateur.

• Crédits : API/Gamma-Rapho - Getty

Cette ambiguïté est ensuite renforcée au XIXe siècle. Règne de Bonaparte Ier, Trois Glorieuses, chute de la Monarchie de Juillet… au gré des régimes, la gauche et le pouvoir conservateur se sont successivement appropriés le drapeau tricolore. La gauche française va ainsi avoir de plus en plus de gêne à le brandir avec fierté.

Mais c’est à la fin du XIXe siècle que l’extrême droite commence véritablement à s’approprier le symbole. Un accaparement accentué par le climat des guerres mondiales comme l’explique l’historien Bernard Richard dans le documentaire Le drapeau Français (à écouter à partir de 30’):

L’histoire de France au XIXe siècle, début XXe, est extrêmement compliquée, elle est faite en partie de guerres franco-françaises. Et dans ces guerres, vous avez une gauche extrême qui refuse les couleurs nationales, qui veut le drapeau rouge, mais aussi une droite extrême qui, elle, s’empare des couleurs nationales. Les ligues d’extrême droite des années 30 qui menaçaient et crachaient sur la République étaient toutes en bleu-blanc-rouge, des écussons aux défilés. Tandis que le Front populaire défilait lui à la fois avec le drapeau rouge et le drapeau bleu-blanc-rouge. Ensuite, Pétain, dans la zone libre, multiplia les parades avec les drapeaux et cela est resté dans la mémoire des Français. Plus tard, cela continue dans les guerres coloniales. Le drapeau comme la Marseillaise se sont à certains moments de l’Histoire "collé" à une fraction des Français.

Si à la Libération, le drapeau tricolore devient indissociable du gaullisme et ce, pour plusieurs décennies, l’extrême droite finit par s’en réemparer dans la seconde moitié du XXe siècle via le Front national. Le parti de Jean-Marie Le Pen annexe en effet les symboles nationaux dont l’emblème tricolore repris dans le logo du parti avec une flamme bleu-blanc-rouge.

• Crédits : Etienne DE MALGLAIVE / Contributeur - Getty

Aujourd’hui, en France, contrairement aux Etats-Unis, la notion de patriotisme et l’utilisation du drapeau national sont largement relégués aux nationalistes. L’anthropologue Régis Meyran, chercheur associé à la Plateforme internationale sur le racisme et l'antisémitisme (FMSH/EPHE) définit ainsi cette notion :

Cependant, pour l'anthropologue, il existe aujourd’hui différents usages du drapeau au sein de la société française. Outre les nationalistes, les souverainistes, de gauche comme de droite, le revendiquent également. A cette usage politique, il faut néanmoins distinguer un usage populaire né à la suite des attentats de 2015. Explications :

Il n'est pas exclu qu’à chaque fois que se présente une menace, la symbolique du drapeau soit utilisée comme une sorte de référence dans laquelle nous nous reconnaissons, dans laquelle nous faisons groupe. Depuis quelques années, le drapeau français a été utilisé dans des usages populaires qui diffèrent du nationalisme. Par exemple, au lendemain des attentats, il y a eu un mémorial éphémère sur la place de la République pour rendre hommage aux morts de Charlie Hebdo, et on pouvait y trouver des drapeaux français. Le drapeau peut donc être un symbole d'unité pour les gens qui se reconnaissent dans l'appartenance à la nation, une appartenance culturelle au sens large et pas forcément nationaliste.

• Crédits : JOEL SAGET - AFP

En Angleterre, l’Union Jack préféré à la croix de Saint Georges

A l’instar des Français, les Anglais ne sont pas les premiers à brandir leur drapeau national, lui préférant l’Union Jack, le drapeau britannique. Conscients de leur position historique dominante au sein du Royaume Uni, les Anglais n'ont pendant longtemps pas senti le besoin d’exprimer leur patriotisme par leur propre drapeau. Mais la décentralisation des pouvoirs vers l'Ecosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles a quelque peu changé la donne, analyse Thibaud Harrois, maître de conférence en Civilisation Britannique à la Sorbonne Nouvelle :

Ainsi, depuis quelques décennies, le drapeau de la croix de Saint Georges est utilisé par l’extrême droite anglaise pour revendiquer haut et fort le rejet de l'autre, explique le chercheur :

Au XIXe siècle, le drapeau britannique était beaucoup plus utilisé que le drapeau anglais. Or, depuis la fin du XXe siècle, vers les années 80, 90, on voit que ce dernier resurgit et est même largement utilisé, principalement dans des rassemblements sportifs. Il est souvent associé au hooliganisme. C’est là que l’on voit le lien avec l'extrême droite et donc avec un nationalisme blanc ancré dans l'idée que les Anglais sont un certain type de population, à la fois blanche et protestante. Ce nationalisme exclut les autres types de populations qui vivent sur le territoire anglais et rejette ainsi l'immigration et le multiculturalisme.

• Crédits : Pool MERILLON/STEVENS/Gamma-Rapho - Getty

Les Anglais préfèrent ainsi éviter d’utiliser le drapeau national, de peur d’être associés aux hooligans ou au racisme. Si cette montée du nationalisme anglais et de l’usage du drapeau de la croix de Saint Georges coïncident avec l’apparition des partis d’extrême droite dans le pays, comme le British National Party créé en 1982, ces derniers choisissent plutôt de mettre en avant le drapeau britannique.

“C’est assez paradoxal, avance Thibaud Harrois. UKIP, [parti anti-immigration promouvant l’indépendance du Royaume Uni, ndrl], qui est un parti principalement installé en Angleterre, utilise l'Union Jack, tout comme le British National Party. En revanche, le parti d’extrême droite nommé English Defence League, utilise une variante de la croix de Saint Georges. Mais il est vrai que souvent, c'est plutôt le drapeau britannique qui revient dans l'utilisation de la signalétique des partis ou de leur logo.”

En revanche, lors de rassemblements, les manifestants n’hésitent pas à brandir le drapeau anglais. Et parfois, des gens le pendent même à leur fenêtre pour marquer une identité vraiment anglaise plutôt que britannique.

• Crédits : TAL COHEN - AFP

Le nationalisme, pas toujours synonyme d'extrême droite

Si le drapeau national a maintes fois été récupéré par des nationalistes d’extrême droite et ce, dans divers pays du monde, il existe bien sûr des contre-exemples. Le nationalisme écossais en est un. Incarné par le principal parti indépendantiste du pays, le Scottish National Party, il ne s’apparente en rien à l’extrême droite. ‘C'est un parti qui avance la volonté de se détacher du reste du Royaume-Uni, mais pour fonder un Etat ayant des idéaux socialistes qui ne s’accompagnent pas du rejet de l’immigration et de l’Europe, bien au contraire”, abonde Thibaud Harrois.

Il y a un idéal de gauche dans le nationalisme écossais et le drapeau fait partie de cette revendication identitaire.

Le Hirak est également un contre-exemple marquant. Depuis l’année dernière, les manifestations à répétition contre le pouvoir alors en place en Algérie ont en effet vu le peuple algérien brandir avec ferveur le drapeau national.

• Crédits : AFP

"L’appropriation du drapeau national transcende les clivages culturels et politiques", écrit à propos du Hirak le sociologue Mohamed Mebtoul, professeur à l’Université d’Oran, dans la revue Multitudes.