Quatre enseignements sur la France qui vote

Cette élection présidentielle semble ouvrir une nouvelle ère politique. Qu'en est-il de la nouveauté des comportements électoraux des Français ainsi révélés ? Voici quatre principaux enseignements, sous l’œil du démographe Hervé le Bras.

Éclatement des partis de gouvernement, brouilles politiques, banalisation du Front national, déchirements entre Insoumis abstentionnistes et tenants du "front républicain", morcellement du Parti socialiste : cette élection semble ouvrir une nouvelle ère politique. Au-delà des bouleversements des états-majors, qu'en est-il de la nouveauté des comportements électoraux des Français ainsi révélés ? Le démographe Hervé le Bras nous permet d'en souligner quatre en particulier.

1) Les "globals cities" votent pour l'Europe

Emmanuel Macron est le candidat qui a le plus affirmé son attachement à l'Union européenne. La géographie du vote a montré l'attachement des métropoles à cette ouverture sur le monde, et à l'Europe incarnée par la candidature du candidat d'En marche !. Sur 14 villes de plus de 100 000 inscrits sur les listes électorales, Emmanuel Macron est en tête dans 13 d'entre elles. Et dans huit d'entre elles, il atteint plus de 80% des voix, soulignait Frédéric Says dans son analyse au lendemain du vote, dans le Journal de 12h30. Voilà ses résultats dans les 15 villes les plus peuplées :

Ces résultats sont à mettre en corrélation avec la carte du référendum de Maastricht, qu'avaient en 1992 plébiscité les grandes villes. Ces métropoles, "global cities" selon la définition de la sociologue Saskia Sassen citée par Hervé le Bras dans son analyse publiée dans Le Monde, "sont devenues des points de contact et d'échange avec le monde". Un enseignement de longue durée, donc, encore confirmé par la dichotomie explicite de l'affrontement entre un Macron des villes et une Le Pen des campagnes.

2) Les électeurs frontistes sont pessimistes

Ni un vote purement de classe, ni uniquement sociodémographique, ni territorial : le vote Macron / Le Pen peut être perçu comme un vote optimiste contre un vote pessimiste.

La "France de l'exclusion", représentée sur cette carte à partir d'un indice composite qui regroupe chômage, jeunes sans diplômes, indice d'inégalités, taux de pauvreté, et familles monoparentales, semble être parfaitement corrélée à celle du vote Front national. En réalité, une observation à plus fine échelle montre que la réalité est plus complexe, notamment sur la répartition zones urbaines / zones rurales : à l'intérieur de ces zones en difficultés, les villes votent moins pour le Front national. Selon Hervé le Bras, dans une série de cartes analysées parue dans The Conversation :

Ceci montre que les électeurs choisissent plus en fonction de leurs perspectives d’avenir que de leur situation réelle. Dans les zones éloignées du centre, les habitants se sentent oubliés et ont l’impression de ne pas pouvoir changer leur situation. Dans les villes, même les plus pauvres peuvent espérer rencontrer une opportunité qui les tirera de la misère.

3) Pas un éclatement des partis, mais une recomposition ordonnée des électorats

Selon Hervé le Bras, contrairement aux apparences, on n'assiste pas à un éclatement des partis, mais à une "recomposition ordonnée des électorats". Emmanuel Macron réunit ainsi le centre-droit (MoDem, qui avait voté majoritairement François Bayrou aux précédentes élections), et le centre-gauche (dans un spectre allant globalement d'Emmanuel Valls à François Hollande).

4) Les électeurs urbains de la France insoumise n'ont pas voté blanc

Cette élection présidentielle est la première dans laquelle les votes blancs sont comptabilisés à part entière, mais sans être considérés comme un vote exprimé. Voici les résultats du second tour de l'élection s'ils étaient reconnus en tant que "voix exprimées" :

Ces chiffres sont d'autant plus intéressants à analyser que le débat fut pour le moins virulent entre les militants et électeurs du mouvement de Jean-Luc Mélenchon "France insoumise" concernant le vote blanc et l'abstention au second tour. Il est donc intéressant de comparer les blancs et nuls au vote pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour.

On trouve des corrélations concernant les zones rurales et les petites villes mais pas dans les grandes villes. Dans ces métropoles, en revanche, l'abstention a été supérieure entre les deux tours.

