Que contiennent les "Macron leaks" ?

Vendredi soir, à quelques heures de la fin officielle de la campagne et du début de la période de réserve électorale, des milliers de mails et documents étaient publiés sur internet. Tentative de déstabilisation du scrutin ont dénoncé les proches d'Emmanuel Macron.

Vendredi soir, à quelques heures de la fin officielle de la campagne et du début de la période de réserve électorale, des milliers de mails et documents étaient publiés sur internet. Ce que l'extrême droite française et américaine ont qualifié de "Macron Leaks".

Le mouvement En Marche a reconnu l'authenticité d'une partie des documents mais a dénoncé l'ajout de faux documents dont le but était de salir Emmanuel Macron et d'influencer le scrutin. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.

Les fichiers sont principalement composés de messageries électroniques personnelles et professionnelles de cinq personnes. Deux députés de gauche sont concernés : Anne Christine Lang et Alain Tourret ralliés à Emmanuel Macron, ainsi que trois piliers de la campagne : le trésorier Cédric O, la plume du candidat Quentin Lafay et le conseiller politique Pierre Person. Les messages les plus récents datent du 24 avril dernier, lendemain du premier tour et portent principalement sur la gestion de la campagne au quotidien. Des documents qui sont, de par leur spécificité technique, quasiment infalsifiables.

Mais on trouve également dans ce qui a été publié sur internet, deux autres dossiers, de petite taille, composés de document textes, facilement manipulables, et dont l'authenticité est douteuse. Sur le même modèle que le faux document publié la semaine dernière et qui est censé prouver l'ouverture d'un compte bancaire par Emmanuel Macron aux Bahamas. Ce sont ces documents que les responsables d'En Marche ont dénoncés comme "frauduleux".

Le piratage des boites mails a eu lieu, malgré les nombreuses précautions prises à l'occasion de ce scrutin, notamment par l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI). Mais ce travail de prévention a sans doute permis d'éviter un piratage de plus grande ampleur qui aurait concerné non pas cinq mais des dizaines de messagerie.

Dès ce week-end, le président de la République François Hollande a annoncé que "rien ne sera laissé sans réponse".