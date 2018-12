Quel bilan tirer d'Angela Merkel à la tête des chrétiens-démocrates de la CDU ?

Après des revers électoraux et plus de 18 ans de services, Angela Merkel quitte la présidence de la CDU. Septième présidente et première femme à la tête du parti chrétien-démocrate allemand, elle fera ses adieux aux adhérents ce vendredi à Hambourg. Ce 31e Congrès va désigner son successeur.

11 avril 2000, à Essen (Rhénanie du Nord - Westphalie) : Angela Merkel, 45 ans, est élue présidente de l'Union chrétienne-démocrate allemande (CDU) avec un score presque soviétique de 96% des voix (désignée par 897 des 935 délégués). Elle devient le septième président du parti mais la première femme à sa tête et la première femme à la tête d'un grand parti en Allemagne.

7 décembre 2018, à Hambourg : Angela Merkel, 64 ans, après 18 ans et demi, cède la présidence du parti. Elle est contrainte de se retirer après différents revers électoraux à l'automne, c'est la première étape de sa sortie du pouvoir prévue en principe en 2021.

L'heure du bilan.

Trois points positifs

Elle rebâtit la CDU

"La CDU est de retour !" lâche Angela Merkel lors de son élection à la tête du parti chrétien-démocrate en avril 2000. Elle prend les rênes d'un parti malmené. Il y existe alors dans l'opinion une sorte de ras-le-bol vis-à-vis de la CDU. Le parti a perdu les élections législatives de 1998. Il se remet difficilement de l’ère Kohl et du scandale de dons occultes. L'image de moralité de la CDU est abîmée par la violation de la loi sur les financements des partis politiques.

Cette jeune femme de 45 ans, protestante, originaire de l'ex-RDA et plutôt libérale dans un parti dont les membres sont en grande majorité des hommes, âgés de plus de 50 ans, catholiques et originaires de l'ouest du pays, réussit à tourner la page.

Elle fait gagner son parti

Grâce à elle, la CDU va remporter quatre élections législatives d'affilée (2005, 2009, 2013 et 2017). Le 22 novembre 2005, Angela Merkel est élue première femme chancelière de l'Allemagne et le demeure encore aujourd'hui. La CDU détient ainsi le record de longévité pour un parti à la direction du gouvernement fédéral.

Merkel redonne un élan populaire à son parti en l'ouvrant à de nouvelles catégories d'électeurs. Elle réoriente la politique familiale, met l'accent sur l'environnement et sur la question de l'intégration. Elle va inscrire ces thèmes dans le programme de la CDU lors d'un Congrès à Hanovre, en 2007, en y ajoutant l'impérieuse nécessité de consolider les finances publiques, et en définissant la CDU comme un parti européen.

Elle dure

18 ans et demi : la présidence d'Angela Merkel est d'une longévité exceptionnelle en Allemagne mais aussi hors-norme en Europe et dans le monde.

Dans le même temps, l'autre grand parti allemand, le SPD (sociaux-démocrates) a connu 10 présidences différentes, de Gerhard Schröder à Andrea Nahles aujourd'hui.

Pendant ce temps-là, en France, la droite a changé trois fois de noms (RPR, UMP, Les Républicains) et six responsables différents l'ont dirigée.

• Crédits : Michael Jung / dpa - AFP

Trois points négatifs

Elle fait des choix contraires à la doctrine du parti

Elue Chancelière en 2005, elle va prendre des décisions qui ne correspondent pas toujours à ce qu’est la ligne du parti. Le souci : ses décisions deviennent la ligne du parti. Elle gomme de la doctrine du parti des points qui en constituaient son ADN. Elle met fin, par exemple, au service militaire obligatoire, elle acte la sortie du nucléaire, surprend avec sa politique d'accueil des réfugiés et fait voter le "mariage pour tous".

Cette indifférenciation idéologique explique la création de l’AfD (Alternative pour l'Allemagne, parti d'extrême droite créé par plusieurs anciens de la CDU, comme Alexander Gauland, son actuel dirigeant).

La « vraie droite », les conservateurs du parti se retrouvent très mal à l’aise avec Angela Merkel qui génère de plus en plus de frustration en interne.

Elle divise le parti

Une ambiance de fin de règne. En déplaçant le centre de gravité de la CDU vers la gauche, Angela Merkel laisse un espace à droite pris par l’AfD. Le reproche au sein des chrétiens-démocrates : elle a fait de la CDU un "parti social-démocrate bis".

En France, on appelle cela la "triangulation". En Allemagne, on dit "démobilisation asymétrique" ("Asymmetrische Demobilisierung"). Chancelière et présidente de la CDU, Angela Merkel mène une politique économique et sociale plus à gauche que la ligne traditionnelle de son parti et « subtilise » régulièrement des thèmes à ses adversaires.

Elle ne féminise pas la CDU

Certes, elle a nommé dans son dernier gouvernement quatre ministres femmes dont deux à des postes régaliens (Défense et Education), en plus de l'Agriculture et de la Culture.

Certes, le 26 février 2018, elle place comme numéro 2 de la CDU Annegret Kramp-Karrenbauer, aujourd'hui candidate à la présidence et sur la photo ce jour-là, on ne voit que des femmes.

• Crédits : Tobias Schwarz - AFP

La réalité est toute autre. Tous les chefs de la CDU dans les 16 länder allemands sont des hommes. On les voit ici le 18 novembre 2018 autour de leur présidente et Chancelière.

Dernier exemple, au Bundestag aujourd'hui, le groupe CDU/CSU ne compte que 49 femmes sur 246 élus. Très loin de la parité que se sont imposés et respectent deux partis allemands : les Verts et Die Linke.