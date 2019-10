Questions au gouvernement : de la démocratie et du spectacle démocratique

Les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale changent de forme et ce n'est pas une première. Entre 1958 et aujourd'hui, les "QAG" ont été modifiées à plusieurs reprises : en 1974, 1995 et 2008. Les séances ont duré d'1 heure à 2 heures, une fois par semaine ou deux fois par semaine, non diffusées ou retransmises en direct sur FR3, puis France 3 et LCP sans oublier RFO. Le système de dépôt des questions et les temps de parole ont été modifiés de nombreuses fois.

Le temps, c'est de l'argument

Aujourd'hui, les derniers changements à la date d'octobre 2019 ont pour objectif de libérer du temps aux députés et, éternel Graal, de permettre des débats énergiques mais sans brouhaha généralisé. Désormais, les "QAG" sont installées pour une session unique de deux heures le mardi après-midi, toujours diffusées en direct sur LCP. Le droit de réplique fait son retour et permet au député de rebondir aux propos du ministre une fois qu'il a répondu. Le droit de contre-réplique fait son apparition pour que le ministre réponde à la réponse. Le tout doit respecter le cadre des 2 minutes de parole imposé à chacun. Un numéro d’équilibriste à faire pâlir le Maître du temps. L'appellation de l’événement, elle, heureusement, ne change pas.

Mais peu importe le nom qu'elles prennent, les questions orales au gouvernement à l'Assemblée nationale demeurent un fondement de la Ve République. La Constitution de 1958 en a fait un moyen de contrôle de l'action de l’exécutif en imposant qu'une séance par semaine soit "réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement." Pour son père, Michel Debré, elles étaient "la marque décisive du régime parlementaire et des droits reconnus dans le régime à l'opposition".

Pourtant, dès qu'une décision de réformer le règlement du fonctionnement de l'Assemblée nationale a été prise durant les décennies suivantes, il a toujours été question, entre autres, de donner davantage de place ou de pouvoir à l'opposition. Quand en 1968, le Président de l'Assemblée nationale de l'époque, Jacques Chaban Delmas, s'y atèle, les députés reçoivent plus de temps pour déposer leur question avant la séance et bénéficient d'un droit de réplique. Ces Questions d'actualité (en vigueur entre 1970 et 1973) ont néanmoins le gros défaut d'être triées par la Conférence des présidents de groupes, et certaines finissent à la poubelle.

Nouvelle forme, mêmes combats

C'est sous l'impulsion de Valéry Giscard d'Estaing, dès son arrivée au pouvoir en 1974, que l'exercice prend le nom de questions au gouvernement, avec "chaque mercredi, en début d’après-midi, une heure pour des questions d’actualité, qui seraient posées à égalité de temps." Le débat parlementaire prend une autre forme, mais la teneur des échanges reste la même. Louis Mermaz, alors député socialiste de l'Isère, se remémore :

J'ai souvenir que ce n'était pas si différent. En 1968 par exemple, au moment des événements, les affrontements entre François Mitterrand et George Pompidou étaient d'une extrême dureté. A l'origine, Pompidou n'était pas très entraîné à ce genre d'exercice de réplique à un opposant mais rapidement il a pu progresser, si bien que ses combats avec Mitterrand étaient des combats d'égal à égal.

Dès le discours d'introduction de la 1ère séance en juin 1954, son président Edgar Faure s’écharpe avec un député de l'opposition. Tout comme Jacques Chirac, devenu Premier ministre le mois précédent. L'hémicycle reste un spectacle de joutes verbales. Mais son public est toujours limité à l'enceinte parlementaire. "Il n'y avait pas besoin de retransmission à la télévision pour que l'échange en lui même soit formidable. Et l'atmosphère était aussi tendue sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing que sous ceux de François Mitterrand", ponctue Louis Mermaz. Pourtant, dès sa création en 1964, l’ORTF a pour mission de retransmettre les débats parlementaires sur ses antennes, mais aucun programme fixe n'est installé.

"Entre 1974 et 1981, c'était déjà diffusé mais cela venait comme un cheveu sur la soupe. Cela débarquait comme ça à la télévision, sans prévenir. Et c'est devenu un peu construit du temps de la présidence de Louis Mermaz en 1981", se rappelle Fernand Tavarès, ancien journaliste politique à FR3 et visage par la suite des QAG sur l'antenne. "Questions au gouvernement" est alors programmé sur FR3 le 28 octobre 1981. Tous les mardis, les séances sont retransmises en direct.

Du débat politique...

Sans surprise, la télévision accentue tout : la force des échanges, les clivages politiques, ou encore la portée des messages. Dès la première année de diffusion des QAG, "c'était des échanges vifs entre les députés de la majorité et de l'opposition", reconnaît Louis Mermaz, alors devenu président de l'Assemblée. Et de préciser : "_dans mon rôle de président, j'essayais de faire en sorte que les choses s’apaisent, et pour cela parfois j'avais envie d'intervenir. Je me souviens un jour d'un député de la Lozère, qui avait probablement fait un repas bien arrosé avant les Questions au gouvernement, et qui intervenait sur une question laitière. Je lui avait dit : "Je crois mon cher collègue que le lait est en train de vous monter à la tête." Evidemment, tout l'hémicycle a ri, y compris ses amis. Donc c'était parfois des moments de détente, mais la période où j'ai présidé était plutôt une période de crispation, d'intense dureté entre l'opposition et la gauche._"

Ces joutes sont restées intenses à travers le temps, peu importe le renouvellement des députés et des gouvernements. Des extraits sérieux ponctuent régulièrement les journaux télévisés, d'autres plus cocasses apparaissaient plus tard dans le Zapping de Canal + ou sont détricotées avec décalage par Yann Barthès et ses émissions d'infodivertissement, ou d'autres aujourd'hui, moments forts ou comiques, deviennent des vidéos virales sur les réseaux sociaux. Pour Eric Krissi, ancien réalisateur des Questions au gouvernement sur France 3 entre 2002 et 2017, les QAG sont avant tout un exercice de communication, aussi bien pour le gouvernement, pour la majorité et pour l'opposition :

Les questions de la majorité, le gouvernement les connaît à l'avance, mais pas celles de l'opposition. C'est la surprise à chaque fois. Durant ces quelques minutes, l'opposition va donc essayer de coincer un ministre avec ses moyens, son verbe et son talent oratoire. On pourrait en citer plein, mais prenons quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, il sait très bien utiliser son temps de parole pour pouvoir attirer la lumière sur lui et faire un coup à chaque fois.

Chaque génération de téléspectateur a en mémoire des échanges vifs et des orateurs qui ont su se démarquer par leur éloquence, la finesse ou la lourdeur de leurs attaques. Si des Mélenchon, des Jospin, des Strauss-Kahn ou des Sarkozy ont su briller dans l'exercice, "les QAG n'ont propulsé personne au premier plan", affirme Louis Mermaz, "elles n'ont fait émerger aucun parlementaire brusquement, mais elles ont assurément forgé la réputation et l'image de ceux qui étaient déjà brillants."

...à la chute politique...

La retransmission de cet épisode si particulier de la vie parlementaire a eu des effets "à double tranchant", analyse Louis Mermaz, car "cela a fait connaître aux citoyens le côté très humain et vivant de la vie politique", des gens en chair et en os, "pas des personnages abstraits. Mais le lieu du débat démocratique a aussi été critiqué, de l'intérieur même comme de l'extérieur, comme étant le lieu d'un mauvais théâtre, "où on se bagarre pour se bagarrer." Et Fernand Tavarès d'ajouter : "malheureusement, c'est devenu un spectacle très rapidement. Ça a été très vite des empoignades entre le gouvernement et les parlementaires mais aussi entre parlementaires. De la politique spectacle. Des gens qui s'invectivaient volontairement car ils pensaient qu'en faisant ça, leurs électeurs pouvaient penser qu'ils s'étaient bien battus."

Si l'exercice n'a pas forgé de destins politiques, il a en revanche fait sombrer certains élus, en direct, devant des centaines de milliers de spectateurs. Chaque mot de travers devient sujet de discussion ou de moquerie. Chaque faux-pas, reniement, changement soudain de position sur un sujet ou mensonge, une fois révélé est amplifié par le cadre solennel de l'arène. Eric Krissi : "Si on prend le cas de Michèle Alliot-Marie, avec l'affaire de la Tunisie et ses relations avec Ben Ali. Elle était d'abord droite dans ses bottes et on l'a vue s'éteindre semaine après semaine, pour finir complètement pulvérisée par cette affaire là. Sur les images, on la voyait progressivement rentrer la tête dans ses épaules. A chaque séance aussi, à mesure que l'affaire grandissait et qu'elle devenait indésirable, elle était placée de plus en plus loin du Premier ministre. Autre exemple, Jérôme Cahuzac est quelqu'un qui a montré son potentiel lors des QAG grâce à un talent oratoire nettement au-dessus des autres, mais il s'est également effondré en QAG quand il a menti à l'Assemblée sur ses comptes en Suisse. Donc cette séance de communication peut être positive, mais aussi être extrêmement destructrice."

...en passant par la figuration politique

Qui dit télévision, dit visibilité. Très vite, dès les échanges diffusés de façon hebdomadaire, le parlementaire s'est adapté. Le rendez-vous des téléspectateurs curieux d'observer le fonctionnement démocratique et friand de débat politique est aussi le rendez-vous incontournable du député qui soigne son image d'élu modèle. Fernand Tavarès, lucide :

Evidemment, dès 1981, 90% des députés étaient présents aux Questions au gouvernement. Ils étaient là, côte à côte, alors qu'il était impossible pour chacun de prendre la parole. Nous, chaîne de service public, notre mission consistait à balayer de droite à gauche, d'essayer de montrer non pas tout le monde mais tout ceux qu'on pouvait montrer. Les députés nous disaient que c'était important pour eux parce que quand ils rentraient dans leur circonscription, les gens leur disaient "ah, on vous a entendu à la tv", alors qu'ils n'avaient même pas parlé ! Leurs électeurs, du fait de les avoir vus, se disaient qu'il était là et qu'il était au travail. C'était donc symbolique pour les parlementaires. Ils étaient là parce qu'il fallait qu'ils soient vus !

Chez certains, le besoin d'être visible vire même à l'obsession. "Je me souviens d'un député qui venait à chaque séance avec une veste de couleur différente, qui avait repéré où se situaient ceux qui allaient poser une question, et allait régulièrement se déplacer à côté d'eux, à tel point qu'un jour, le président de l'Assemblée lui a demandé d'arrêter tant ça devenait ridicule", se souvient Tavarès. Mais le potentiel électeur n'est pourtant pas le seul à convaincre. Le téléspectateur des QAG a souvent été caricaturé comme étant une personnes âgée, le travailleur ne pouvant être devant son poste à cette heure de l'après-midi et la femme au foyer rabaissée à son image de ménagère intéressée uniquement par les programmes de divertissements. "J'ai reçu des courriers de téléspectateurs aux profils très différents, précise Fernand Tavarès, mais on oublie aussi que toute l’administration française regarde, la plupart des grandes mairies, les préfectures, les institutions, même les impôts à Paris et en régions."