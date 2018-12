Qui veut encore élire la démocratie ?

La démocratie est-elle menacée ? C'est le superfail de la semaine en compagnie de Bernard Guetta, journaliste, auteur de "Dans l'ivresse de l'Histoire" aux éditions Flammarion.

Pour les pays d'Europe centrale, l'Europe Occidentale est décadente

La mariage gay (...), la crise de 2008 (...), la vague des réfugiés de 2015 (...), en Europe centrale, il y a un rejet de ce qu'ils appellent l'Occident, ils n'en font plus partie. Dans leur esprit, ils sont l'Europe centrale ! (...) Il faut se démarquer de ces régimes laxistes et décadents et démocratiques de l'Europe occidentale.

Crise de la démocratie représentative

Une partie non négligeable de la population française ne croit plus en aucun des rouages de la démocratie. On ne croit plus à l'Assemblée nationale, à la Présidence, aux partis politiques. (...) Il n'y a plus aucune confiance, il y a même un rejet absolu de tout ce qui est les institutions d'une démocratie, que ce soit de la démocratie française ou dans l'absolu. L'idée de la représentation c'est fini, alors si l'idée de la représentation disparaît alors il n'y a plus de démocratie.

Aucune des deux grandes forces politiques qui organisaient la démocratie occidentale depuis plus d'un siècle n'est capable aujourd'hui d'organiser le progrès social. Pour simplifier : la gauche et la droite, et concrètement la démocratie chrétienne et la social-démocratie. Un gouvernement même français, même allemand, ne peut aujourd'hui imposer quoi que ce soit à l'argent qui peut s'investir ailleurs si on tente de lui imposer des règles qui lui déplaisent, qu'elles soient fiscales, sociales ou environnementales. (...) La tendance est de rechercher l'alternative bien connue à la démocratie, c'est à dire l'homme providentiel, c'est à dire le dictateur.