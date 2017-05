Record historique de votes blancs et nuls à la présidentielle

Environ 12 % des votants ont déposé un bulletin blanc ou nul dans l’urne, selon une estimation Ipsos-Sopra Steria. Un record pour la Ve République qui peut s'expliquer par un fort "ni-ni", des sondages donnant un second tour joué d'avance et une colère politique grandissante.

Ils sont 4,2 millions de Français à avoir voté blanc ou nul ce dimanche soir, selon une estimation Ipsos-Sopra Steria. Soit 12% des votants, quand en moyenne, de 1965 à 2012, cette part s’établissait à 4,3%. Sans même parler du niveau record de l’abstention (25,3 %).

Une progression exceptionnelle par rapport au premier tour de l'élection présidentielle, le 23 avril dernier. 651 407 Français avaient alors voté blanc, soit 1,78% des suffrages. Et le vote nul avait lui représenté 0,77% des votants. En quinze jours, le score cumulé de ces deux choix a donc plus que quadruplé ! Alors que ce dimanche les mots clés "vote blanc" ou "comment voter blanc" arrivaient parmi les principales demandes sur les moteurs de recherche.

Le précédent record remonte à 1969, avec 6,4% de votes blancs et nuls. Deux fois moins ! Sans doute parce que la gauche avait été éliminée et que le second tour opposait le candidat gaulliste Georges Pompidou au candidat centriste Alain Poher. "Bonnet blanc et blanc bonnet", avait résumé à l'époque le Parti communiste.

Au premier tour, le score du vote blanc avait déjà devancé ceux notamment de Jean Lassalle et de Nicolas Dupont-Aignan. Avec une percée particulièrement marquée en Outre-mer. Percée renforcée ce dimanche soir :

Avant tout un rejet "total" des deux finalistes

D'après une enquête d'Ipsos-Sopra Steria*, 51% des électeurs prêts à voter blanc ou nul expliquent leur geste par un refus de choisir entre deux candidats qu’ils "rejettent totalement". On l'a vu par les slogans d'entre-deux-tours "Ni Marine, ni Macron, ni patrie, ni patron" ou "ni extrême droite ni extrême finance". Mais aussi par le hashtag à succès #SansMoiLe7Mai, qui s'est très vite distingué sur les réseaux sociaux au soir du 1er tour, grâce essentiellement à des soutiens de Jean-Luc Mélenchon. Et par des positionnements de candidats au 1er tour plus ou moins clairs par rapport au second tour.

39% des personnes interrogées par Ipsos-Sopra Steria considèrent que les deux finalistes ne correspondent pas à leurs idées, mais ne les rejettent pas.

Enfin, 10% d’entre eux ont opté pour un bulletin blanc ou nul en considérant que quel que soit leur vote, "cela ne servirait à rien, Emmanuel Macron battrait Marine Le Pen". Tous les sondages donnaient en effet la victoire à ce dernier.

*Sondage réalisé du 4 au 6 mai, auprès de 4 838 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été interrogé par Internet et composé selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession de l’individu, région, catégorie d’agglomération).

Et une demande de reconnaissance du vote blanc ?

7 prétendants à l'Elysée sur 11 proposaient la reconnaissance du vote blanc, mais pas les finalistes. Emmanuel Macron n'a pas pris position publiquement pendant la campagne ni avant. Et les partisans du vote blanc devront continuer à se battre, comme l'ont peut-être exprimé aussi une part des choix de ce dimanche soir. Stéphane Guyot, le président du mouvement "Le parti du vote blanc", envisage la pression de candidats aux législatives. Et il rappelle un récent sondage Ifop qui révélait que 40% des personnes interrogées auraient voté blanc au 1er tour s'il y avait reconnaissance de ce choix.

