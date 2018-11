Reihane danse sans voile, Xitlali cherche les disparus du Guerrero... qui sont les nouveaux dissidents ?

En 2016, alors que Donald Trump est élu outre-Atlantique, Michel Eltchaninoff et quelques-uns de ses amis créent une association pour rendre hommage aux dissidents qui, de la Russie à la Chine, de l'Iran à la Biélorussie, incarnent la lutte contre les autoritarismes de tout-poil : "Les Nouveaux dissidents". Le rédacteur en chef de Philosophie Magazine raconte ces héritiers des dissidents des années 1970, qui dansent dévoilés sur les toits de Téhéran ou donnent des cours de démocratie en Biélorussie, et revient sur ses rencontres avec certains d'entre eux à travers le planisphère, ou à Paris.

Reihane Taravati, Iran : la jeune photographe de mode qui danse dévoilée à la barbe des mollahs

C'est en 2014 que cette jeune iranienne, photographe de mode, est devenue mondialement célèbre, raconte Michel Eltchaninoff : "C’était un vendredi, le dimanche des musulmans, dans un petit appartement de Téhéran. Reihane et cinq de ses amis ont appris l’existence de la Journée mondiale du bonheur. Ils ont décidé de faire une petite vidéo clip sur une chanson qu’écoutait à l’époque toute la jeunesse de Téhéran, comme celle du monde entier : Happy, de Pharell Williams. Leur objectif était de dire que la jeunesse iranienne était heureuse."

Les six jeunes gens, trois garçons et trois filles, montent alors sur leur terrasse et se filment en train de danser. Les filles sont sans foulard. Leur vidéo, vue par des millions de personnes, provoque la colère des milieux conservateurs, qui s'empressent de dénoncer un abandon des valeurs islamiques par la jeunesse. Reihane est doublement inculpée, pour avoir dansé sans foulard, et avec des garçons. Elle est arrêtée dans des conditions très violentes, et passe plusieurs jours en prison avant d'être libérée sous caution. Les jeunes gens écopent chacun de six mois de prison (un an pour le réalisateur de la vidéo) et de 91 coups de fouet, même si les condamnations sont assorties d'un sursis de trois ans.

Cette affaire a permis la naissance d'un débat national en Iran sur la question de la jeunesse et de sa répression, raconte encore Michel Eltchaninoff : "Le président Rohani a pris la défense de Reihane, tandis que les factions les plus religieuses et réactionnaires l'accablaient d’injures."

Malgré tout, depuis, le téléphone de Reihane est sur écoute, et elle est filée dans la rue.

Reihane n’est pas du tout politique, pas du tout militante… Elle a tout de même une mère qui s’occupait du planning familial, qui était donc impliquée dans la défense du droit à l’avortement et des droits des femmes. Mais c’est quelqu’un qui ne s’intéresse pas du tout à la politique. Elle fait de la photo, notamment de la photo de mode. Deuxième chose étonnante, Reihane aime beaucoup son pays. Elle est dissidente par son acte, pas par une idéologie préalable. Elle n’a jamais peur de faire ce qu’elle veut. Elle n’aime pas trop mettre son foulard, donc très souvent elle le pose sur des cheveux très apparents. Et quand elle se fait arrêter par la police des mœurs, elle s’enfuit. Elle m’a raconté comment elle se faisait courser — mais elle court plus vite ! C’est une forme de "dissidence glamour" parce qu'elle est photographe, qu’elle a envie de s’amuser. C’est un peu de la dissidence génération Z, pas de militants professionnels. Et pourtant Reihane est quelqu’un qui a payé le prix de la liberté. Quand je l’ai rencontrée, c’était en secret, après des jours de négociation et des heures d'attente. C’était compliqué !

Moustafa Djemilev, Crimée : le Tatar qui envoie bouler Poutine au téléphone

Il vient d'avoir 75 ans et fait le lien entre la dissidence soviétique d'avant et celle d'aujourd'hui, puisque l'ancien président des Tatars de Crimée est un dissident de l'ancienne génération, devenu nouveau dissident. Exilé en dehors de la Crimée depuis son enfance - sa famille avait été déportée en 1944 - c'est seulement à la fin des années 1980 qu'il peut regagner son pays natal. Mais depuis l'annexion de la Crimée par Poutine, Moustafa Djemilev a dû à nouveau s'exiler, à Kiev, en Ukraine, raconte Michel Eltchaninoff :

Ce que j'adore chez Djemilev c'est son franc-parler de vieux dissident. Il a passé beaucoup de temps dans des camps et connaît parfaitement la brutalité des rapports humains dans ces contextes... Et quand il parle à Poutine, il n'a pas la langue dans sa poche. Poutine l'avait appelé plusieurs fois en lui proposant d'être le garant de l'annexion de la Crimée, le Kadyrov local en quelque sorte, et Djemilev l'avait envoyé promener avec un aplomb incroyable en lui disant : 'Vous êtes un dictateur.' Il n'a jamais peur. Et donc ce qu'il apporte à ce combat des nouveaux dissidents c'est à la fois la profondeur historique, la mémoire de la dissidence, et puis cet esprit de libre parole.

Olga Shparaga, Biélorussie : la philosophe qui éduque la société à la démocratie

Michel Eltchaninoff l'a rencontrée en Biélorussie, à Minsk, "la dernière dictature d'Europe puisque le président Loukachenko est réélu d'année en année avec des fraudes massives aux élections et l'impossibilité pour les opposants de s'exprimer." Dans ce petit pays est apparue une forme de dissidence culturelle depuis quelques années qui s'exprime de deux manières : d'une part, la réappropriation de la langue biélorussienne, dominée par la langue russe depuis des décennies, à travers de cours suivis par des centaines de Biélorusses ; d'autre part, la lutte contre les structures éducatives d'Etat, extrêmement idéologisées. Pour lutter contre l'Université d'Etat dont l'idéologie est un mélange de communisme et de nationalisme biélorusse, Olga Shparaga a créé avec des amis des universités parallèles privées :

Aujourd'hui en Biélorussie, les jeunes gens qui ont envie d'étudier le droit européen, les fondements de la démocratie, qui ne sont pas enseignés ailleurs, vont dans ces structures. Ma rencontre avec elle m'a fait forte impression : c'était à Minsk, et elle faisait une conférence sur Hannah Arendt. C'était surréaliste. Dans cette ville peuvent subsister quand même des poches de liberté, et elle en profite non pas pour faire de la politique - les gens ont peur de faire de la politique là-bas parce qu'ils se font tabasser, comme en 2010 - mais pour essayer d'aider la société civile à se former en leur parlant beaucoup de droits individuels, d'égalité hommes-femmes, d'écologie... Elle travaille la société pour que celle-ci soit mûre, un jour, pour se débarrasser du dictateur.

Xitlali Miranda, Mexique : l'éducatrice qui a cassé le tabou autour des disparus du narco-trafic

Elle n'avait a priori pas vocation à s'illustrer dans le monde associatif ou politique. Xitlali Miranda est éducatrice et psychologue scolaire d'Iguala, au Mexique, dans l'Etat du Guerrero, l’un des plus touché par le narco-trafic. Fortement secouée par la disparition des quarante-trois étudiants de l'Ecole Normale Rurale Ayotzinapa, elle est allée avec des amis dans les montagnes le week-end, pour tenter de retrouver des restes de disparus de la région, dont personne ne parle :

Souvent ils trouvaient des restes de disparus, et ils allaient forcer les autorités à les reconnaître, recevoir les plaintes de familles de victimes... ce qui ne se fait pas au Mexique, parce que le pays est extrêmement corrompu et que l'Etat ne fait pas son travail. Quand je l'ai rencontrée, elle était dans l'église locale d'Iguala avec toutes les familles de victimes qui venaient raconter ce qui leur était arrivé. Le plus terrible au Mexique c'est que souvent, quand il y a un disparu dans la famille, les gens n'osent pas en parler parce qu'on soupçonne le disparu d'avoir travaillé pour le narco-trafic, ce qui parfois est vrai. C'est un sujet tabou. Xitlali leur a donné la possibilité de parler, de chercher leurs proches disparus, de faire ainsi leur travail de deuil.

Xitlali Miranda était venue à Paris en mars 2016, pour raconter son histoire lors de la présentation du livre de Michel Eltchaninoff. Quelques mois plus tard, de retour au Mexique, elle s'était sentie en danger, suivie... L'association des Nouveaux dissidents, qui n'existait pas encore officiellement, l'avait alors aidée à venir "se mettre au vert" dans la capitale française : "On a payé son billet d'avion, le réseau mexicain lui a trouvé des logements, on l'a fait intervenir à Sciences Po et puis surtout on l'a invitée au Quai d'Orsay, où on lui a donné des conseils pour se protéger, comme de mettre une photo d'elle sur Facebook, avec une personnalité, pour envoyer un signal aux éventuels assaillants. C'est quelqu'un qui a un charisme extraordinaire. Elle a beaucoup impressionné les gens ici, c'est comme si c'était un morceau brut du Mexique qui débarquait dans notre Paris bien policé et racontait la réalité de son pays."

Aujourd'hui, Xitlali Miranda est retournée chez elle et se porte bien. Elle a pris un peu de distance avec ses activités de recherche des disparus, mais continue d’œuvrer pour que la vérité sur la disparition des 43 étudiants d’Ayotzinapah soit faite.

Kateryna Gandziouk, Ukraine : la militante décédée après une attaque à l'acide

C'était une concitoyenne d'Oleg Sentsov, le cinéaste ukrainien dissident très médiatisé, notamment pour sa grève de la faim de 145 jours.

Militante et conseillère du maire de Kherson, en Ukraine, Kateryna Gandziouk s'employait à dénoncer la corruption au sein de l'antenne régionale du ministère de l'Intérieur. Attaquée en juillet 2018 par un inconnu qui a jeté sur elle près d'un litre d'acide sulfurique, elle est décédée le 4 novembre. Elle avait 33 ans. Michel Eltchaninoff ne l'a jamais rencontrée, mais revient sur son histoire, qui montre que la révolution ukrainienne n'est pas terminée :