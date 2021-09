Rentrée politique : Jean-Michel Blanquer et Roselyne Bachelot invités de France Culture ce week-end

Pour son premier week-end de rentrée, France Culture explore les thèmes d’actualité liés à l’éducation et à la culture dans ses émissions Sous les radars, Politique ! et Soft Power.

Pour son premier week-end de rentrée, France Culture explore en profondeur les thèmes d’actualité liés à l’éducation et à la culture dans ses émissions Sous les radars, Politique ! et Soft Power, avec notamment deux ministres invités : le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports Jean-Michel Blanquer et la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

12h-12h30 : Sous les radars par Nora Hamadi

État des établissements scolaires, vétusté chronique des locaux, fatigue des agents, des élèves, des parents et de la communauté éducative.... Pour sa première émission, Nora Hamadi traitera de l’École : le terreau de la défiance avec Alixe Rivière, porte-parole de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) en Seine Saint-Denis et James Chéron, vice-président de la région Ile-de-France en charge des lycées et maire de Montereau-Fault-Yonne.

Dans Sous les radars, Nora Hamadi met à jour un sujet ignoré du débat politique et pourtant au cœur de préoccupations citoyennes. Une émission composée d’un plateau adossé à un reportage de la rédaction de France Culture.

12h45-13h30 : Politique ! par Grégory Philipps

Grégory Philipps désormais à la tête de Politique ! recevra le ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports Jean-Michel Blanquer pour un entretien qui portera sur le bilan de cette rentrée, le protocole sanitaire, les questions de laïcité et l’année présidentielle.

Chaque samedi, Grégory Philipps interroge avec le temps de l’approfondissement un acteur de la vie politique sur une ou plusieurs thématiques de fond au cœur de l'actualité de cette année électorale.

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

18h15-19h45 : Soft Power par Frédéric Martel

Pendant 1h30, Roselyne Bachelot sera l’invitée spéciale de Frédéric Martel. La ministre de la Culture présentera les fondements de sa politique culturelle, son plan de relance, reviendra sur les conséquences du passe sanitaire et répondra aux questions d’actualité des journalistes Emmanuel Paquette de L'Express, Sylvia Zappi du Monde et Claire Bommelaer du Figaro.

Magazine de référence consacré aux industries créatives, aux médias et au numérique, Soft Power donne la parole aux acteurs de ces industries, aux journalistes et aux chercheurs qui en décryptent les enjeux en France et dans le monde.