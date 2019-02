Roland Leroy, résistant et directeur emblématique de l'Humanité, est mort

Le communisme français est en deuil. Le résistant et ancien député de Seine-Maritime Roland Leroy est mort à l'âge de 92 ans, dans la nuit de dimanche à lundi. Un temps responsable de la culture et des intellectuels pour le PCF, il a aussi marqué le journal L'Humanité, qu'il a dirigé de 1974 à 1994.

Mort dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 92 ans, Roland Leroy était un communiste à l'ancienne, un autodidacte issue d'une famille ouvrière.

Un père cheminot, une mère ouvrière textile. Roland Leroy est né en 1926 sur la terre de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, en Seine-Maritime. Son parcours militant a débuté dans ce département, juste avant la guerre, pendant laquelle il s'illustrera comme résistant, engagé à 15 ans. "Pour moi, il n'y avait pas d'autres voies que de combattre les hitlériens. Je suis venu tout naturellement au communisme." racontait-il au micro de Stéphane Manchematin, en 2012 dans l'émission "A Voix Nue", sur France Culture.

Sa famille est politisée : un oncle cégiste du côté maternel, qui d'ailleurs été déporté en Allemagne, et un père proche de l'anarcho-syndicalisme.

Ce père qui l'a éveillé très jeune à la culture, notamment grâce à son statut de cheminot, expliquait Roland Leroy, toujours dans "A Voix nue".

Quand je pense à mon père, je pense d'abord à son honnêteté fondamentale. Je lui dois une chose originale. La gare était à 100 mètres de chez nous, mon père voyageait gratuitement car il était ouvrier de chemins de fer, donc il m'emmenait très souvent à Paris en train. Il m'a emmené visiter les musées de Paris et aux manifestations ouvrières. Il m'a éveillé à la culture.

En 1945, Roland Leroy deviendra lui-même cheminot, tout en gravissant un à un les échelons du Parti communiste. Même s'il se montrait parfois sceptique sur l'Union de la gauche, ce qui lui vaudra une exclusion à la fin des années 70.

Responsable de la culture et des intellectuels pour le PCF

Trois fois élu député, il était proche d'artistes comme Picasso, Louis Aragon et Elsa Triolet. "Je suis de ceux qui essayaient de trouver une activité qui correspondait aux intellectuels communistes, au sein du Parti. On n'a pas toujours su faire la place aux intellectuels. Beaucoup pensent que les artistes sont bien pour "décorer" le Parti, mais il ne fallait surtout pas qu'ils prennent une place stratégique." évoque-t-il dans "A Voix nue". Parmi ses ouvrages, il écrira à ce sujet "Les Communistes et la création artistique" et "Lénine et l'art vivant".

Grand directeur de L'Huma

Pour le grand public, il reste surtout connu comme le directeur pendant 20 ans du journal L'Humanité, de 1974 à 1994.

"Il incarnait l’élégance et l’intelligence, le raffinement dans l’analyse et l’écriture", selon le directeur actuel Patrick Le Hyaric.

Sur les réseaux sociaux, militants et sympathisants estiment que le plus bel hommage à rendre à cet homme de combat serait désormais de sauver le quotidien communiste, plus que centenaire et en redressement judiciaire.

Le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, lui a également rendu hommage : "J'apprends avec tristesse la mort de Roland Leroy. J'ai eu le privilège d'une relation amicale avec lui. Il a été un penseur communiste et un lanceur d'alerte politique respecté. À tous les communistes, mes condoléances fraternelles."