Rouen : "sanction immédiate" après "les messages contradictoires" du gouvernement

"Lubrizol coupable, l'Etat complice", "Ils cachent la vérité, à nous tous d'enquêter", "Le préfet doit sauter", "Nos enfants en danger" ou encore "Une usine chimique qui brûle sans toxicité, c'est comme une tarte aux fraises sans les fraises ?". Voici ce que criaient ou brandissaient quelque 2 000 manifestants mardi à Rouen, dont plusieurs parlementaires.

Plus de cent maires et élus de Rouen et de Seine-Maritime ont interpellé ce mercredi le Premier ministre, en lui demandant dans une lettre "d'engager le gouvernement et l'État" pour répondre aux "peurs, angoisses et questionnements" nés de l'incendie de l'usine Lubrizol.

Le gouvernement a lancé ce mercredi à partir de 15h un numéro vert pour répondre aux questions sur les conséquences de ce qui s'est produit il y a six jours. Le numéro 0800 009 785 est disponible 7 jours sur 7 de 08h à 20h "jusqu'à la fin de la crise", a précisé la porte-parole du gouvernement.

Le Premier ministre Edouard Philippe, s'était rendu lundi sur le site de l'usine. La ministre de la Santé Agnès Buzyn et celle de la Transition écologique Elisabeth Borne l'ayant précédé vendredi soir, après le ministre de l'Intérieur jeudi.

Une mission d'information sur l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen va être créée à l'Assemblée nationale, tandis que la création d'une commission d'enquête transpartisane est "dans les tuyaux" au Sénat, a-t-on appris mercredi de sources parlementaires.

Professeur de communication à Sciences Po et directeur de l’institut MCBG Conseil, Philippe Moreau-Chevrolet revient sur la gestion de cette crise par les autorités.

Peut-on dire que l’Etat et le gouvernement ne réussissent pas à rassurer la population sur d’éventuelles pollutions suite à l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen ?

Le gouvernement est mal parti. Il est parti du mauvais pied dans cette crise parce qu’il a délivré des messages contradictoires. Si on reprend les citations de Christophe Castaner (ministre de l’Intérieur) sur place, il disait à la fois : "Il y a des produits dangereux potentiellement dans l’atmosphère" et en même temps : "la situation n’est pas dangereuse". Et toute la communication du gouvernement s’est basée sur ce type de contradiction. Autre exemple : on ne dit pas aux gens de rester chez eux quand, en même temps, on interdit la consommation des fruits et des légumes. Le gouvernement a constamment envoyé des messages contradictoires et donné l’impression d’être du côté des propriétaires de l’usine qu’on est venu voir en souriant (en l’occurrence Agnès Buzyn, NDLR), d’une façon très dédramatisée, plutôt que du côté de la population. Aujourd’hui, cela ne pardonne plus, la sanction est immédiate.

C’est très étonnant. Il y a eu la même difficulté pendant la crise des "gilets jaunes", puis avec la mort du jeune Steve (Maia Caniço) à Nantes. Il y a une difficulté du gouvernement à comprendre le sentiment de la population, son ressenti. Peut-être que le préfet a raison dans les chiffres de dire que, statistiquement, tout ce qu’on veut, l’air n’est pas dangereux. Il n’empêche qu’il y a des enfants malades, des enseignants qui ne veulent plus aller à l’école, il n’empêche que des Rouennais se plaignent d’avoir des maux de gorge, etc. Et tout cela est vrai aussi. C’est une autre réalité, qui n’est peut-être pas la réalité statistique mais qui est la réalité de ce que ressentent les gens.

Le problème, aujourd’hui, est qu’on a des élites très technocratiques, très parisiennes aussi, et qui ont du mal avec les sentiments de la population. Elles ont du mal à comprendre tout simplement qu’un être humain reste un être humain. Quand on a mal à la gorge, on a beau vous expliquez que ce n’est pas grave, on est d’abord inquiet.

N’y a-t-il pas une tendance de la population à dramatiser la situation ?

Il y a du côté de la population un sentiment exacerbé, le sentiment d’être en permanence agressé par les hommes politiques et par l’Etat. Donc si on a le moindre prétexte (pour laisser libre court à ce sentiment), cela partira en un quart de seconde. C’est l’effet "gilets jaunes".

On se mobilise très fort, très vite. Il faut en tenir compte aujourd’hui. Le problème est que lorsque l'on donne du grain à moudre à ce sentiment-là, on allume tout de suite l’incendie. L’opinion publique ne pardonne plus les erreurs de ce type. Et elle va lyncher en place publique, taper contre les portes et les fenêtres de la préfecture tout de suite, parce que pour elle, la moindre agression, le moindre sentiment de ne pas être prise en compte, d’être délaissée, de ne pas être comprise est immédiatement sanctionné comme une chose extrêmement grave.

Comment expliquez-vous une telle défiance a priori vis-à-vis de ce que peuvent dire les autorités et le gouvernement ?

Une grande cassure a eu lieu entre l’Etat et les Français sur ce terrain de la pollution et de la sécurité sanitaire : Tchernobyl (1986 NDLR). Après l’explosion de Tchernobyl, on a dit aux Français : "Le nuage va s’arrêter à la frontière." On sait pertinemment que le nuage ne s’est pas arrêté à la frontière. Ce mensonge a été porté au plus niveau du gouvernement, y compris par le Premier ministre de l’époque, donc on a cette histoire en tête.

Quand un gouvernement nous dit : "Cette explosion est une catastrophe industrielle mais elle n’est pas grave", on va d’abord ne pas le croire et se dire "Houlà. La dernière fois, on s’est fait avoir. Cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Je me protège." C’est une cassure ! Pour la réparer, il faut beaucoup de temps, beaucoup d’attention et il faut gérer les crises très différemment. Il faut tout de suite reconnaître la gravité de ce qui s’est passé, prendre des décisions cohérentes, unanimes et qui vont toutes dans le même sens, protéger la population, être du côté des gens pas du côté de l’industrie. A partir de là, cette base posée, on peut peut-être reconstruire un lien sur le terrain sanitaire entre les Français et l’Etat.

Cette défiance a priori s’ajoute-t-elle à la défiance croissante vis-à-vis du personnel politique ?

Oui. Cette crise de confiance sur le terrain sanitaire entre les Français et l’Etat est amplifiée par la crise de confiance entre les citoyens et leur personnel politique. Quand vous ne faîtes plus confiance par défaut à un représentant, à un homme politique, évidemment, quand il arrive quelque chose comme cela, vous commencez par vous protéger. Vous demandez à cor et à cri qu’on vous protège, comme un enfant demanderait une protection. Car, au fond, vous avez l’impression qu’il n’y a personne là-haut qui va vraiment prendre en compte votre appel.

Avec la collaboration d'Eric Chaverou