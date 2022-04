Élection présidentielle : tous les résultats du second tour, ville par ville

Ce sera donc un second mandat pour Emmanuel Macron : le président sortant emporte son duel face à Marine Le Pen avec 58,5% des suffrages exprimés, contre 41,5% pour la cheffe de file du Rassemblement national, selon les estimations de notre partenaire Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France24/RFI/MCD, Public Sénat/LCP Assemblée Nationale et Le Parisien-Aujourd’hui en France. Retrouvez dans cette page les résultats officiels à l'issue du dépouillement, et les résultats ville par ville.

Cette victoire d'Emmanuel Macron s'inscrit sur fond de participation en baisse par rapport à 2017, avec 28,2% d'abstention selon, là aussi, les premières estimations. En 2017, l'abstention s'établissait à 25,3%, L'absentation de cette présidentielle 2022 est la plus importante la Ve République à l'exception du match Poher-Pompidou de 1969 sans suspens ni réel enjeu.

À LIRE AUSSI Réécouter Election présidentielle : soirée spéciale du second tour en direct écouter ( 2h12) 2h12 Emissions spéciales Election présidentielle : soirée spéciale du second tour en direct

Au premier tour, le président sortant avait terminé en tête, devant la cheffe de file du Rassemblement national. Le candidat des Insoumis Jean-Luc Mélenchon finissait sur la troisième marche, manquant le second tour, mais laissant loin derrière les autres candidats. Ce résultat marque aussi le début de la campagne pour les élections législatives, les 12 et 19 juin.

Retrouvez les résultats du premier tour de l'élection présidentielle 2022