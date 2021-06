Second tour des régionales : abstention persistante, RN et LREM en chute et sortants presque tous réélus

L'abstention reste l'enseignement majeur du scrutin qui clôt ces régionales et départementales reportées pour cause de Covid-19. Et le chiffre historique de dimanche dernier n'y aura quasiment rien changé. Autre enseignement : presque tous les présidents et présidentes de région conservent leur siège. Hormis la Réunion, passée à gauche grâce à Huguette Bello. Avec donc un Rassemblement national qui ne gagne aucune région, y compris en Paca. La République en Marche elle aussi sombre au compteur, pendant que la droite reprend des couleurs et se tourne vers la présidentielle.

Abstention autour de 65%

Au premier tour, dimanche dernier, jamais les Français n'avaient autant boudé un scrutin depuis le référendum sur le quinquennat le 24 septembre 2000, soit le record absolu d'abstention sous la Ve République avec 69,8%. Pour autant, pas de retour aux urnes significatif ce dimanche et des votants qui évoquent souvent un geste citoyen "plus par devoir que par motivation".

Même si la tendance nationale ne doit pas masquer des disparités régionales et des rebonds de participations locaux. Ainsi en Bourgogne-Franche-Comté ou dans la région Paca, avec un duel particulièrement clair pour les électeurs entre le LR Renaud Muselier et le RN Thierry Mariani, la participation a augmenté selon Ipsos de plus de 4 points (62,2% d'abstention contre 66,3% au premier tour), expliquant en partie le large succès du président sortant.

Pour la politologue et sociologue Dominique Schnapper, sur notre antenne, "toute une série de circonstances étaient défavorables" :

On vote toujours moins aux élections intermédiaires, moins qu'aux municipales et à la présidentielle. Avec aussi le sentiment qu'il n'y a pas de véritable enjeu. Ces régions inconnues et incompréhensibles n'ont pas joué. Comment voulez-vous que les Alsaciens aient un sentiment d'identité dans une région qui regroupe l'Alsace, la Lorraine, les Ardennes et la Champagne ? Et la Nouvelle-Aquitaine, cet espèce de monstre de 6 millions de personnes. Il faut ajouter deux systèmes électoraux différents pour les deux élections, régionales et départementales. Personne ne comprend. Et ajoutez à cela la volonté de faire la fête en sortant du confinement, quand il n'y a pas eu de campagne électorale. Avec quelque chose de plus structurelle : fondamentalement, les institutions de la République représentative ne sont plus intériorisées et respectées par la grande majorité de la population, en tout cas par les jeunes générations. C'est l'effet d'un individualisme qui fait que "je ne respecte pas les institutions et je ne suis représenté par personne sinon par moi-même".

L'économiste Daniel Cohen d'ajouter, toujours sur notre antenne : "Il y a l'explication de la solitude sociale. Et le jeu politique n'arrive plus à intéresser un très grand nombre de gens. Notamment les jeunes et notamment aux régionales car on y parle des transports, des lycées et de faire tourner la machine. Il y est très difficile de retrouver la métaphysique politique de la présidentielle."

Pour l'éditorialiste de France Culture Frédéric Says, il n'y a en tout cas pas eu un défaut d'information entre les deux tours, "donc le problème est bien différent. L'abstention n'est pas un oubli, pas une raison technique parce que l'on ne peut pas voter par internet. C'est un choix et qui va devoir maintenant interroger l'ensemble des responsables".

