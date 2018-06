Simone et Antoine Veil au Panthéon

"Maman n'a jamais pensé qu'elle serait au Panthéon. Le seul dans le couple à imaginer que Maman pourrait rentrer au Panthéon, c'était notre père", a témoigné Jean Veil, l'aîné des trois fils de Simone et Antoine Veil. "Il nous avait dit, sous forme de boutade, que ce serait bien d'avoir un lit à deux places, et qu'il n'était pas question, après 67 ans de vie commune, qu'on les sépare", a-t-il ajouté sur CNews. Ce dimanche, un an et un jour après la mort de l'ancienne déportée, ministre de la Santé, présidente du Parlement européen et académicienne, cette vie commune se poursuivra. Un nouvel hommage à l'une des personnalités préférées des Français lors d'une cérémonie solennelle forte en symboles.

La Shoah et l'Europe au coeur d'une cérémonie ouverte au plus grand nombre

Le 5 juillet dernier, Emmanuel Macron annonçait l'entrée des époux Veil au Panthéon, en accord avec sa famille, lors de l'hommage national à Simone Veil organisé aux Invalides. L'Elysée et le Centre des monuments nationaux ont préparé la cérémonie de ce dimanche. D'après Le Parisien, la rue Soufflot, menant au célèbre monument, sera revêtue d'un tapis bleu, pour symboliser "la paix, l'entente entre les peuples et l'Europe". La chanson Nuit et Brouillard de Jean Ferrat, qui évoque les victimes des camps de concentration nazis, accompagnera notamment le cortège de la Garde républicaine qui portera dans les derniers mètres le couple. Le public pourra suivre l'événement sur plusieurs grands écrans où des films sur la Shoah ou l'Europe seront également diffusés.

Le président de la République, accompagné de son épouse Brigitte, prononcera en fin de matinée un discours d'une quinzaine de minutes, avant une minute de silence et une Marseillaise chantée par la cantatrice Barbara Hendricks, accompagnée du choeur de l'armée française.

L'imposant portail s'ouvrira alors pour laisser entrer Simone et Antoine Veil. Leurs cercueils, recouverts du drapeau français et des médailles de chacun, seront exposés au public jusqu'à lundi (jusqu'à 22h dimanche), après avoir déjà été présentés à tous au Mémorial de la Shoah, à Paris, vendredi et samedi (de 10h à 18h).

Le couple reposera ensuite dans le caveau VI, près de la plaque rendant hommage aux Justes parmi les nations, et près de Jean Moulin, André Malraux et Jean Monnet, le "père de l'Europe".

Un millier d'invités ont été conviés au Panthéon, dont les membres du gouvernement, de nombreux élus et des représentants des pays de l'Union européenne. Les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande devraient être présents, mais pas Valéry Giscard d'Estaing, retenu par l'inauguration d'une exposition.

Quand Simone Veil plaidait pour l'entrée de femmes au Panthéon

En 1992, Simone Veil réclamait l'entrée de femmes au Panthéon. "Qu'il n'y ait aucune femme au Panthéon, c'est nier ce que dans le passé les femmes ont apporté à la patrie. Mais c'est aussi presque nier ce que les femmes apportent aujourd'hui à notre pays et ce que l'on peut espérer qu'elles apporteront dans l'avenir", avait-elle déclaré à l'époque dans le journal télévisé d'Antenne 2. Et d'ajouter :

C'est en fait considérer que le monde est fait d'hommes. Qu'il y a des femmes qui sont à la maison, qui s'occupent des enfants, qui les font d'ailleurs. Mais qu'on n'a pas encore reconnu qu'elles étaient complètement partie prenante de tout ce qui se fait dans le monde, de ce qui est la France. Elles sont niées. Si le président de la République allait dans le sens que nous souhaitons et qu'il y ait une femme, elle serait le symbole de la reconnaissance de la réalité des femmes, de leur rôle, de leur existence et que ça irait beaucoup plus loin qu'une ou deux femmes du passé qui pourraient y être admises.

Aujourd'hui, celle qui a laissé son nom à la loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse (IVG) devient la cinquième femme à faire son entrée dans la nécropole laïque des "grands hommes" français. Elle succède à Sophie Berthelot, première "Immortelle" en 1907 et surnommée "l'inconnue du Panthéon" car distinguée pour accompagner son mari, le chimiste et homme politique Marcellin Berthelot. Marie Curie, double prix Nobel de physique et de chimie, suivra en 1995, soixante ans après sa mort, puis, en 2015 Germaine Tillion, ethnologue et résistante, et Geneviève de Gaulle-Anthonioz, ancienne présidente de ATD Quart Monde et nièce du général de Gaulle, qui toutes deux furent déportées à Ravensbruck.

Le 29 mai dernier, toujours à Paris, une place du VIIIe arrondissement et une station de métro avaient déjà été baptisés du nom de Simone Veil.

